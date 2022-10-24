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Хмельниччина (913) енергетика (2483) електроенергія (6010)

Ракетний удар по Хмельниччині: Електропостачання майже повністю відновлено, - ОВА

електроенергія

Електропостачання на Хмельниччині майже повністю відновлено. Залишається не підключеною до мережі невелика частина споживачів у Хмельницькій ОТГ.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, руйнування енергосистеми, завдані ракетними обстрілами ворога, можуть спричинити аварійні відключення електропостачання.

"Запобігти цьому можна лише зменшивши навантаження на мережі. Тому закликаю усіх мінімізувати використання електричної енергії у пікові години! Це зменшить ймовірність запровадження відключень", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканцям Хмельниччини слід готуватись до відключення електроенергії у постійному графіку, - голова ОВА Гамалій

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Топ коментарі
+10
Да харош про це говорить вже, відновили і добре. А краще взагалі дать світло і казать ,що відновлення неможливе
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24.10.2022 16:11
+7
Ну и зачем о етом трубить? Чтобы рашисты сегодня ночью опять шандарахнули по енергетике?
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24.10.2022 16:27
+4
Так точно влучати, то мабуть потрібні навідники, як в Рівному зловили падлюку.
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24.10.2022 16:13
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Да харош про це говорить вже, відновили і добре. А краще взагалі дать світло і казать ,що відновлення неможливе
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24.10.2022 16:11 Відповісти
Це дуже тяжко без води і світла майже 2 доби.
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24.10.2022 16:14 Відповісти
розкажіть це жителям Маріуполя і Бахмута
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24.10.2022 22:09 Відповісти
Так точно влучати, то мабуть потрібні навідники, як в Рівному зловили падлюку.
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24.10.2022 16:13 Відповісти
Наші ЗМІ і посадовці часто стають коригувальникам для ракетних ударів ворога коментуючи результати відновлювальних робіт. А МОЖЕ ПОРА СТУЛИТИ ПЕЛЬКУ І НЕ ПАТЯКАТИ.
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24.10.2022 16:21 Відповісти
Ну и зачем о етом трубить? Чтобы рашисты сегодня ночью опять шандарахнули по енергетике?
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24.10.2022 16:27 Відповісти
Та позакривайте п*здаки, ідіоти! Дайте людям світло мовчки - народ і так знає, чи є в нього світло! Навіщо ви ворогу звітуєте? Щоб знову ракетами вдарив?
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24.10.2022 16:32 Відповісти
От ***** про це ******* ротом на всю івановскую🤔 Цензор, ну Гамалія, голова ОДА дебіл, як і більшість, хто до нього був на цій посаді🧐 Модератор, ти також вирішив уподібнитись до Хмельницького губернатора,- не тужся, тобі грошей не хватить, щоб купити цю посаду😁 А от зробити щось корисне, - не друкувати подібну ***** зміг би Що ж це так Поділлю не везе з керівниками, як не злодій типу Коцимира, що отримав по морді від Януковича, то помаранчевий кіндерсюрприз Буханевич і далі така ж вервечка злодюг, нездар та й просто дефективних від народження, на жаль, у підбірці та розстановці керівних кадрів зелена влада виявилась нічим не кращою од папєрєднікаффф,- тьфу, *****, мразота
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24.10.2022 16:33 Відповісти
Для того, щоб нинішній Голова ОВА зі своєю "зеленою командою" переміг на наступних виборах в області.
В цих долбаків у голові лише піар!
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24.10.2022 16:34 Відповісти
 
 