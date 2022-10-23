Мешканцям Хмельниччини слід готуватись до відключення електроенергії у постійному графіку, - голова ОВА Гамалій

Майже 90% вірогідності того, що мешканцям Хмельницької області слід готуватись до відключення електрики у постійному графіку.

Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив, чи розглядають потребу у віялових відключеннях електроенергії в області, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Про це він розповів в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на питання про те, чи існує зараз потреба у віялових відключеннях на Хмельниччині і чи слід мешканцям області готуватись до відключення електроенергії у постійному графіку.

"Щодо такої потреби завтра зранку вже зможу точно сказати. Але я думаю, що все ж таки, ми до цього будемо приходити, щоб частково відключати в одному місті на декілька годин і переключати в інше. Внаслідок ракетних обстрілів ми не розуміємо де саме постраждала наша критична інфраструктура і в залежності від того, як ми щось відновлюємо, бачимо, де треба щось перекрити. Точний графік на сьогоднішній день не можна зробити, поки ми всю енергосистему не побачимо, де є проблематика. Але до того, що ми мусимо трохи почекати і що будуть відключення, то я майже на 90% впевнений ",- акцентував Гамалій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Укренерго" обмежило постачання для споживачів Чернігівщини, Черкащини та Житомирщини

Він додав щодо оперативної ситуації з відновленням електропостачання на Хмельниччині після масованого ракетного удару окупантів 22 жовтня.

"Електроенергія дійсно подана "Укренерго", зі своєї сторони компанія зробила роботу. Але далі все теж треба розкидати по всім споживачам і не всюди ми можемо це зробити. Внаслідок терористичних російських ракетних обстрілів є і на внутрішніх мережах проблеми. По Хмельницькому району це практично 2 тис. споживачів, які не підключені ще, але робота триває. Маємо надію, що до кінця цього дня ми підключимо всіх. Більше проблема в Шепетівському районі, але там заживлена вся критична інфраструктура. По місту Нетішин зараз якраз починають підключати деякі вулиці і будемо мати надію, що найближчим часом відновимо повністю. Поки що відновлена критична інфраструктура, водопостачання, водовідводи. Також всюди, де це можливо, працюють генератори",- поінформував Гамалій.

Голова Хмельницької ОВА нагадав, що Хмельниччина минулого тижня була серед тих областей, які найбільше скоротили споживання електроенергії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кияни не економлять електроенергію попри наше прохання, - КМДА

"Ми були в лідерах минулого тижня серед тих областей, де було зменшено електроспоживання - зменшилось до 20%. Зараз, коли ми все відновимо, буде зрозуміло наскільки нам ще треба буде зменшити",- підкреслив Гамалій.