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Хмельниччина (913) енергетика (2483) електроенергія (6010)

Мешканцям Хмельниччини слід готуватись до відключення електроенергії у постійному графіку, - голова ОВА Гамалій

світло

Майже 90% вірогідності того, що мешканцям Хмельницької області слід готуватись до відключення електрики у постійному графіку.

Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив, чи розглядають потребу у віялових відключеннях електроенергії в області, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Про це він розповів в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на питання про те, чи існує зараз потреба у віялових відключеннях на Хмельниччині і чи слід мешканцям області готуватись до відключення електроенергії у постійному графіку.

"Щодо такої потреби завтра зранку вже зможу точно сказати. Але я думаю, що все ж таки, ми до цього будемо приходити, щоб частково відключати в одному місті на декілька годин і переключати в інше. Внаслідок ракетних обстрілів ми не розуміємо де саме постраждала наша критична інфраструктура і в залежності від того, як ми щось відновлюємо, бачимо, де треба щось перекрити. Точний графік на сьогоднішній день не можна зробити, поки ми всю енергосистему не побачимо, де є проблематика. Але до того, що ми мусимо трохи почекати і що будуть відключення, то я майже на 90% впевнений ",- акцентував Гамалій.

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Він додав щодо оперативної ситуації з відновленням електропостачання на Хмельниччині після масованого ракетного удару окупантів 22 жовтня.

"Електроенергія дійсно подана "Укренерго", зі своєї сторони компанія зробила роботу. Але далі все теж треба розкидати по всім споживачам і не всюди ми можемо це зробити. Внаслідок терористичних російських ракетних обстрілів є і на внутрішніх мережах проблеми. По Хмельницькому району це практично 2 тис. споживачів, які не підключені ще, але робота триває. Маємо надію, що до кінця цього дня ми підключимо всіх. Більше проблема в Шепетівському районі, але там заживлена вся критична інфраструктура. По місту Нетішин зараз якраз починають підключати деякі вулиці і будемо мати надію, що найближчим часом відновимо повністю. Поки що відновлена критична інфраструктура, водопостачання, водовідводи. Також всюди, де це можливо, працюють генератори",- поінформував Гамалій.

Голова Хмельницької ОВА нагадав, що Хмельниччина минулого тижня була серед тих областей, які найбільше скоротили споживання електроенергії.

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"Ми були в лідерах минулого тижня серед тих областей, де було зменшено електроспоживання - зменшилось до 20%. Зараз, коли ми все відновимо, буде зрозуміло наскільки нам ще треба буде зменшити",- підкреслив Гамалій.

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Топ коментарі
+15
Якщо ви не розумієте, що сталось, то ви не на своєму місці, ви не були готові до цього, звільніть місце для фахівців
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23.10.2022 19:27
+13
ЗСУ просто просять "позатикати *******" на рахунок Херсону,тому мало інфи звідти
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23.10.2022 19:28
+12
Відчувається рівень серйозних спеціалістів у владі))) "ми не розуміємо де саме постраждала наша критична інфраструктура" оце так діла...
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23.10.2022 19:23
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Відчувається рівень серйозних спеціалістів у владі))) "ми не розуміємо де саме постраждала наша критична інфраструктура" оце так діла...
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23.10.2022 19:23 Відповісти
чим ближче ЗСУ до Херсону тим кацапи швидше метушаться
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23.10.2022 19:24 Відповісти
Дивилася карту, стоїть і давно. Читаю тут,то багато,що змінилося
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23.10.2022 19:26 Відповісти
ЗСУ просто просять "позатикати *******" на рахунок Херсону,тому мало інфи звідти
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23.10.2022 19:28 Відповісти
Так,війна любить інформаційну тишу. Дякую, бережіть себе
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23.10.2022 19:30 Відповісти
Работающие бары и кафе способствуют наполнению бюджета (в т.ч. местного). Ничего лично, только бизнес
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23.10.2022 19:33 Відповісти
Тут війна. Люди без тепла і води сидять по двва дні. Який к бісу бізес. Толку від нього якщо він сприяє перенавантаженню системи. Збитків від того більше чим прибутку
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23.10.2022 19:41 Відповісти
Посмотрим когда без электрики остановятся крупные предприятия плательщики налогов, кто тогда будет наполнять бюджет для оплаты расходов на войну, медицины и т.п.
А лишнее освещение баров и кафу нужно конечно выключать. Но и закрывать их не нужно, мы это проходили с ковидом, когда мелкий бизнес терял работу
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23.10.2022 23:11 Відповісти
Побачим якті кафехи і бари тебе нагудують, якщо більш важливі обєкти в переферії стоять без світла. Заводи, холодильники, магазини. Продукція портиться, гниє. Зате тіпки в Кійові можуь віскі з льодом навернути і попою з біксамию подвигати.
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24.10.2022 08:32 Відповісти
Якщо ви не розумієте, що сталось, то ви не на своєму місці, ви не були готові до цього, звільніть місце для фахівців
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23.10.2022 19:27 Відповісти
Повирубайте бари і київські кафехи. Чому люди мають сидіти без світла, води в холоді регулярно коли мордовороти з козами по кафехах у Києві накручуть що в ласвегасі. Хай по домам тусуються.
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23.10.2022 19:42 Відповісти
і все таки... хоч якийсь графік віялових відключень був би корисний...
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23.10.2022 19:46 Відповісти
"Зараз ми маємо можливості для імпорту електроенергії. Наразі цей інструмент ми ще не застосовували. Будемо спостерігати за ситуацією. Але якщо виникне в цьому необхідність, то в нас є можливості для цього", - сказав міністр. Джерело:
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23.10.2022 19:49 Відповісти
ЗІЛЬОНІ РУКАВАДІТЄЛІ РУКАВАДЯТ..... ТО ЗНАЮ, ТО НЕ ЗНАЮ.... ПОНАВИБИРАЛИ ДОЛБОЙОБІВ...
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23.10.2022 20:03 Відповісти
Сам же выбирал. А теперь стесняешься в этом признаться?
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23.10.2022 20:20 Відповісти
у Хмельницькій області є атомна електростанція і відсутнє промислове споживання енергії ,що було основним споживачем(через повне знищення промисловості за останні 30 років) . про які віялові відключення може йти мова?
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23.10.2022 20:15 Відповісти
Якщо, наприклад, зруйнували трансформаторні підстанції, то атомна електростанція не допоможе.
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23.10.2022 21:28 Відповісти
На такі випадки потрібні бути оперативні дії і заготовлені елементи для відновлення і заміни. Хоча нафіга вони є якщо мона в дорогу це вкатувати. Там єжеж на кожній ямці можна по ляму накатувати.
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24.10.2022 08:31 Відповісти
Тут питання не в виробітку енергії, а в можливості , в першу чергу, трансформаторів понизити вольтаж із магістральної напруги до 10 кВ. Це робилось на підстанціях, по яким орки зараз валять.
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23.10.2022 21:37 Відповісти
Атомна станція не може маневрувати потужністю так само як ТЕС. Це досить складно і небезпечно.
Промислове споживання - це є відносно стала величина потужностей, чого не скажеш про споживання населенням.
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23.10.2022 23:00 Відповісти
Сьогодні проїжджав біля яблуко-переробного заводу, працює на повну, в черзі десятки фур з сировиною, потім їхав біля великого приватного елеватора, також все гудить,сушить,віє. От і виходить, "людішки" сидять темні та немиті, готують на дровах їжу, а товстопузі пани товчуть гроші.
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23.10.2022 20:35 Відповісти
До війни постійно електрику вирубали, особливло в літку 2021.Причому ніякої непогоди не було. Наша область найбільше економить і так.
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23.10.2022 20:37 Відповісти
Везде будут отключения на постоянной основе. К этому нужно готовиться в ближайшие месяцы, а может и годы. Будут еще ракеты, еще повреждения.
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23.10.2022 21:19 Відповісти
Мене більше дістають не стільки результати бомбардувань, які ми переживаємо, а ті недоумки, які досі не викотили на вогневі позиції наші засоби ППО застарілих, але цілком придатних для боротьби з дронами зразків. Мова про ЗУ-23/2, про зенітні гармати 57мм калібру, про зенітні кулемети КПВ калібру 14,5 мм, про систему спостереження підльоту дронів. Все до недавнього часу стояло на складах (а може і досі). Про іранські дрони було відомо ще влітку. Всі чекали їх появу і тільки в Міноборони чекали з роззявленим ротом замість із заправленими стрічками патронів.
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23.10.2022 21:39 Відповісти
 
 