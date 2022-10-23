23 жовтня "Укренерго" обмежило постачання для споживачів Чернігівщини, Черкащини та Житомирщини. Це необхідно, щоб уникнути перевантаження мереж у цих регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

"Диспетчерський центр "Укренерго" віддав команду на обмеження енергопостачання приблизно з 12-ї години. Наразі по всій країні 70 ремонтних бригад компанії ремонтують інфраструктуру після ракетних обстрілів", - йдеться в повідомленні.

В компанії нагадали, що не слід вмикати одночасно в мережу кілька потужних електроприладів, а користування пральними машинами, бойлерами, кондиціонерами та обігрівачами перенесіть за можливості на ніч.

Нагадаємо, сьогодні також обмежили постачання для споживачів Києва та Київській області. У області графік потенційних відключень почав застосовуватися з 11:13 23 жовтня.

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