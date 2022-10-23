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електроенергія (6010) Укренерго (2578)

"Укренерго" обмежило постачання для споживачів Чернігівщини, Черкащини та Житомирщини

світло

23 жовтня "Укренерго" обмежило постачання для споживачів Чернігівщини, Черкащини та Житомирщини. Це необхідно, щоб уникнути перевантаження мереж у цих регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії. 

"Диспетчерський центр "Укренерго" віддав команду на обмеження енергопостачання приблизно з 12-ї години. Наразі по всій країні 70 ремонтних бригад компанії ремонтують інфраструктуру після ракетних обстрілів", - йдеться в повідомленні. 

В компанії нагадали, що не слід вмикати одночасно в мережу кілька потужних електроприладів, а користування пральними машинами, бойлерами, кондиціонерами та обігрівачами перенесіть за можливості на ніч.

Нагадаємо, сьогодні також обмежили постачання для споживачів Києва та Київській області. У області графік потенційних відключень почав застосовуватися з 11:13 23 жовтня.

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Кароч, Запад, передавайте нам замороженные средства рашки на модернизацию, восстановление и защиту энергетических объектов
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23.10.2022 15:16 Відповісти
Власники ОБЛЕНЕРГО та ОБЛГАЗів разом з головами ОДА та керівництвом Міненерго та Укренерго та відповідними держсекретарями, оперативно та вчасно привели в дію заходи з Планів техприкриття галузі в Особливий Період!!
Шмигаль з держсекретарем СКМУ теж в курсі справи, ох вони і розумні, аж страшно!!
ЧАС покаже результати!!!
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23.10.2022 16:49 Відповісти
 
 