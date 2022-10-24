УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11494 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 476 7
СБУ (12500) Харківщина (6053) державна зрада (1635) колабораціонізм (1120)

Директорку ліцею, яка впроваджувала освітні стандарти РФ, затримали на Харківщині

росія,підручники

Співробітники СБУ затримали керівницю одного з навчальних закладів на території Великобурлуцької селищної ради Харківської області, що була окупована російськими військами з лютого до початку вересня 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ

"За даними слідства, з кінця липня директорка ліцею здійснювала діяльність, спрямовану на впровадження у цьому закладі стандартів освіти держави-агресора. Вказівку про це вона отримала від так званого "голови" окупаційної адміністрації Великого Бурлука. Своїм підлеглим вчителям директорка повідомила, що у новому навчальному році освітній процес у ліцеї буде здійснюватися російською мовою, за російською освітньою програмою та за підручниками видавництва РФ" - йдеться в повідомленні. 

На початку нового навчального року до навчального закладу були завезені російські підручники. 

Наразі слідчі СБУ повідомили директорці ліцею про підозру за ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність у формі впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти) Кримінального кодексу України.

Крім основного покарання за такий злочин у вигляді виправних робіт, арешту або позбавлення волі, до винної особи буде застосоване ще й додаткове покарання - позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 20 артистів-зрадників з херсонського театру звільнили, але позбавити почесних звань не можуть. ДОКУМЕНТ

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Теперь на этой овце будут внедрять стандарты многолетнего сидения в нашей тюрьме, если не подохнет от радости.
показати весь коментар
24.10.2022 16:47 Відповісти
чему она могла научить детей, если сама дура-дурой и не понимает, когда тикать, куда съ#б#ться...
показати весь коментар
24.10.2022 16:48 Відповісти
справедливо буде її судити разом з тими, хто не підготував країну, та Харківську область зокрема, до війни
показати весь коментар
24.10.2022 16:52 Відповісти
Прив'язати зайвохромосомну до шахеда і відправити у країну її натхнення за пільговим тарифом.
показати весь коментар
24.10.2022 16:52 Відповісти
Викладачі та поліцаї ,теоретично різні люди ,а практично зрадники.
показати весь коментар
24.10.2022 16:59 Відповісти
Іуди - це іуди, тому треба, щоб вони не могли обирати й буди обраними навіть після відсидження...
показати весь коментар
24.10.2022 17:38 Відповісти
прикончите это существо
показати весь коментар
24.10.2022 17:54 Відповісти
 
 