Директорку ліцею, яка впроваджувала освітні стандарти РФ, затримали на Харківщині

Співробітники СБУ затримали керівницю одного з навчальних закладів на території Великобурлуцької селищної ради Харківської області, що була окупована російськими військами з лютого до початку вересня 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"За даними слідства, з кінця липня директорка ліцею здійснювала діяльність, спрямовану на впровадження у цьому закладі стандартів освіти держави-агресора. Вказівку про це вона отримала від так званого "голови" окупаційної адміністрації Великого Бурлука. Своїм підлеглим вчителям директорка повідомила, що у новому навчальному році освітній процес у ліцеї буде здійснюватися російською мовою, за російською освітньою програмою та за підручниками видавництва РФ" - йдеться в повідомленні.

На початку нового навчального року до навчального закладу були завезені російські підручники.

Наразі слідчі СБУ повідомили директорці ліцею про підозру за ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність у формі впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти) Кримінального кодексу України.

Крім основного покарання за такий злочин у вигляді виправних робіт, арешту або позбавлення волі, до винної особи буде застосоване ще й додаткове покарання - позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

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