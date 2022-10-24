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Бахмут (1557) Кириленко Павло (904)

15 тисяч мешканців залишаються на зиму в Бахмуті, - Кириленко

бахмут,обстріл

У Бахмуті на другу половину осені та зиму залишаються понад 15 тисяч людей.

Про це під час брифінгу  повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ

"Виділені додаткові кошти на осінньо-зимовий період. Були розгорнуті пункти обігріву, закуплені металеві печі та інше спорядження, щоб люди могли обігрітися та отримати гарячу їжу", — розповів він.

Військова адміністрація наполягає на виїзді людей з міста і пропонує їм евакуацію: у Бахмуті немає води, світла і газу.

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Пусть скажут спасибо своему хозяину, «мэру реве», прибравшему к рукам все ценное, что было в Бахмуте (Артемовске) и районе. Все в городе знают, что рева и его сын - рыги, враги Украины. Дайте им шанс и они станут чиновниками в рашке, и сейчасждут не дождутся присягнуть кремлю.
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24.10.2022 17:35 Відповісти
Абсолютный бред.Один из лучших меров,вылизавший город и приведший его в порядок,по сравнению с остальными депрессивными городами Донеччины.Всю жизнь свою посвятил этому городу.Более 30 лет у власти и это несомненный плюс,который не видят те,кто привык жить в говне,кто всем завидует и ненавидит порядок,считая деньги в чужих карманах.Да,в свое время был в партии рыгов,но одним из первых оттуда и дернул.Многие в то время верили в регионы,до 2014...И что?? Уметь признавать свои ошибки-тоже нужно уметь.Этот человек,сделал для Бахмута больше,чем кто бы то ни было..
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24.10.2022 22:14 Відповісти
Перечислите список компаний, где он учредитель или соучредитель через подставных лиц. Не знаете, так не пишите мнение домохозяйки с куриными мозгами
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25.10.2022 01:15 Відповісти
Ну не знаю,як вони планують вижити там....
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24.10.2022 17:39 Відповісти
У мене сьогодні на прийомі були переселенці з Бахмута.Центральна Україна припала їм до душі.Кажуть, що вернуться додому після війни.Клянуть пиню.
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24.10.2022 17:43 Відповісти
прихильники сруцкого "мира" выбирали себе подобных кацапских вылупков.
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24.10.2022 18:03 Відповісти
 
 