Макрон закликав РПЦ не виправдовувати війну Росії в Україні: "Потрібен опір"

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Російська православна церква дозволяє владі країни маніпулювати собою для виправдання війни в Україні, і закликав її протистояти такому тиску.

Макрон, який перебуває з офіційним візитом в Італії, виступив з ключовою промовою на міжнародній конференції, організованій італійською Спільнотою Святого Егідія, всесвітньою групою миру та благодійності, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду"..

Другий номер РПЦ, митрополит Антоній, сидів у першому ряду конференц-залу разом з іншими релігійними лідерами під час виступу Макрона.

Значну частину свого виступу на конференції, яка має назву "Заклик до миру", французький президент присвятив Україні.

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"Релігійні лідери також відіграють роль опору, коли стикаються з безглуздістю цих подій. Ми добре знаємо, як православною релігією сьогодні маніпулюють ті, хто перебуває при владі в Росії, щоб виправдати свої дії. Тут потрібен опір" - сказав Макрон.

За його словами, опір означає "ніколи не виправдовувати, ніколи не потрапляти в пастку, не підтримувати політичні проєкти, які мають тенденцію заперечувати гідність кожної людини".

Після виступу Макрона журналісти підійшли до митрополита Антонія в конференц-залі, але він відмовився від коментарів.

Глава РПЦ патріарх Кирил підтримав вторгнення Росії в Україну. Його позиція також викликала розкол з Ватиканом і розв'язала внутрішній бунт, який призвів до розриву зв'язків деяких помісних православних церков з РПЦ.

У понеділок Макрон має зустрітися з Папою Римським Франциском у Ватикані, а у вівторок вони обидва мають закрити конференцію в Колізеї.

Нагадаємо, Макрон вважає, що мирне вирішення війни Росії проти України можливе, але таке рішення має ухвалювати Київ.