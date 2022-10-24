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Новини Війна
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РПЦ (507) Макрон Емманюель (1323)

Макрон закликав РПЦ не виправдовувати війну Росії в Україні: "Потрібен опір"

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Російська православна церква дозволяє владі країни маніпулювати собою для виправдання війни в Україні, і закликав її протистояти такому тиску.

Макрон, який перебуває з офіційним візитом в Італії, виступив з ключовою промовою на міжнародній конференції, організованій італійською Спільнотою Святого Егідія, всесвітньою групою миру та благодійності, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду"..

Другий номер РПЦ, митрополит Антоній, сидів у першому ряду конференц-залу разом з іншими релігійними лідерами під час виступу Макрона.

Значну частину свого виступу на конференції, яка має назву "Заклик до миру", французький президент присвятив Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна має сама вирішити, коли домовлятися про мир і на яких умовах, - Макрон

"Релігійні лідери також відіграють роль опору, коли стикаються з безглуздістю цих подій. Ми добре знаємо, як православною релігією сьогодні маніпулюють ті, хто перебуває при владі в Росії, щоб виправдати свої дії. Тут потрібен опір" - сказав Макрон.

За його словами, опір означає "ніколи не виправдовувати, ніколи не потрапляти в пастку, не підтримувати політичні проєкти, які мають тенденцію заперечувати гідність кожної людини".

Після виступу Макрона журналісти підійшли до митрополита Антонія в конференц-залі, але він відмовився від коментарів.

Глава РПЦ патріарх Кирил підтримав вторгнення Росії в Україну. Його позиція також викликала розкол з Ватиканом і розв'язала внутрішній бунт, який призвів до розриву зв'язків деяких помісних православних церков з РПЦ.

У понеділок Макрон має зустрітися з Папою Римським Франциском у Ватикані, а у вівторок вони обидва мають закрити конференцію в Колізеї.

Нагадаємо, Макрон вважає, що мирне вирішення війни Росії проти України можливе, але таке рішення має ухвалювати Київ.

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Топ коментарі
+15
Воно (мікрон той) настільки йо....... і далеке від розуміння реального стану речей , що підібрати таке слово, щоб охарактеризувало його в цілому, практично неможливо
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24.10.2022 18:29
+13
рпц = фсб, к кому он блеет, все уже проплачено и захвачено
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24.10.2022 18:29
+12
Наївний і дуже вірить у диво .
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24.10.2022 18:29
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рпц = фсб, к кому он блеет, все уже проплачено и захвачено
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24.10.2022 18:29 Відповісти
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24.10.2022 18:32 Відповісти
Воно (мікрон той) настільки йо....... і далеке від розуміння реального стану речей , що підібрати таке слово, щоб охарактеризувало його в цілому, практично неможливо
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24.10.2022 18:29 Відповісти
Наївний і дуже вірить у диво .
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24.10.2022 18:29 Відповісти
Логоре́я (др.-греч. λόγος - «слово» и ῥέω - «теку») - симптом патологии речи; речевое возбуждение, многословие, безудержность речевой продукции и ускорение её темпа[1]. Наблюдается при прогрессивном параличе, сенсорной афазии (в сочетании с парафазиями), маниакальных состояниях, шизофрении[1]. Также для описания этого симптома используются термины «полифазия», «речевое недержание».

В переносном смысле логорея (или «словесный понос» - по аналогии с диареей) - пустословие, болтовня, длинные бессмысленные речи, произносимые ораторами.

(из Википедии)
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24.10.2022 18:30 Відповісти
В вікіпедії такого лайна немає.
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24.10.2022 18:49 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F#:~:text=%D0%92%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F%20(%D0%B8%D0%BB%D0%B8,%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8. https://ru.wikipedia.org/wiki/Логорея#:~:text=В%20переносном%20смысле%20логорея%20(или,длинные%20бессмысленные%20речи%2C%20произносимые%20ораторами.
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24.10.2022 18:52 Відповісти
Ну?
Переконавсь, бідолахо?
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24.10.2022 18:55 Відповісти
В нас х вами різні вікіпедії, русняхо.
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24.10.2022 22:24 Відповісти
(схвально):
Ти файно обтікаєш, щеня тупе!
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24.10.2022 22:31 Відповісти
Прислужник сатаны генерал ФСБ Кирилл Гундяев

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24.10.2022 18:30 Відповісти
Макрон пытается сатане что то доказать?
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24.10.2022 18:31 Відповісти
за душу торгуются ))))
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24.10.2022 18:35 Відповісти
Почему нет уголовного дела за экстремизм этой секты? Она должна быть запрещенной на территории Украины.
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24.10.2022 18:34 Відповісти
Она не должна быть запрещена. Она должна быть выпистована из Украины.
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24.10.2022 18:36 Відповісти
и как ты это сделаешь не не запретив ее деятельность на территории Украины
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24.10.2022 18:43 Відповісти
Если официально то пройдет ещё 100 лет а так пинками под рясу аж до границы.
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24.10.2022 18:51 Відповісти
Мера Конотопа можете запитати.
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24.10.2022 18:51 Відповісти
РПЦ - такі ж самі воєнні злочинці, як і кремлівські криси!
Гундяй має сидіти на міжнародному трибуналі поруч з ******!!!
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24.10.2022 18:38 Відповісти
бесполезное занятие... с ****** не наговорился ? рпц то же *****... только в профиль...
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24.10.2022 18:38 Відповісти
Дядя, ты дурак? (С)
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24.10.2022 18:38 Відповісти
РПЦ - это специальная служба по управлению верующими - при помощи манипуляций и обманов. Управляют верующими - внушают, как вести себя - говорят все верующим, как хочет власть. Как СМИ управляет давая новости и реальность и опыт внушают, так и церковь на работе у Кремля. Священники - священной водой поливают солдат и танки - внушая, что воевать - это поддерживает бог, но бог там стал Путин и он говорит, что нужно внушать людям. Россия верующих - это секта Путина - религиозные фанатики и фашисты.
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24.10.2022 18:39 Відповісти
р(п)ц - секта сатаны и свидетелей вяличая под управлением дегендиректора Пед@рилла Негодяева
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24.10.2022 18:40 Відповісти
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24.10.2022 18:42 Відповісти
"...Ми добре знаємо, як православною релігією сьогодні маніпулюють ті, хто перебуває при владі в Росії ..." А про те як вони маніпулюють ісламом або буддизмом і як в Україну пхнуться орди бурятів, калмиків, тувинців, дагестанців, осетин, татар, башкирів, кадирівців Макрон не знає? А хто ними маніпулює на релігійному підгрунті?
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24.10.2022 18:46 Відповісти
Дебіл🤦
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24.10.2022 18:53 Відповісти
І це президент Франції. Невже не можна перед такими промовами звернутися до науковців, які хоча б короткий курс історії РПЦ-НКВС-КДБ-ФСБ з 1943 року, доведуть до президента, щоб йому не ганьбитися
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24.10.2022 19:02 Відповісти
Макрон думає що він розмовляє з христіанами Московії ! Як він помиляється! Це ж сатаністи !
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24.10.2022 19:20 Відповісти
Яка патетіка! ''скукатень''
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24.10.2022 22:31 Відповісти
Ой, хто ким маніпулює. І взагалі католицька Франція і оце воно оце все, дивина. Якась дичина
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24.10.2022 19:33 Відповісти
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24.10.2022 19:41 Відповісти
Йому що не повідомили , що то є філія КДБ (ФСБ) десь так років 70 -- погано процює "у 5-й Республіці" розвідка ...
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24.10.2022 20:05 Відповісти
РПЦ - це "русский мир" і программа пуйла по знищенню України. А УПЦ - це її філія з купою колоборантів і співучасників бандитско-терористичного режиму проти своєї країни і народу.
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24.10.2022 20:33 Відповісти
 
 