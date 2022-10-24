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Новини Війна
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Венеціанська комісія (227) заборона (1425) Молдова (2015) росія (63568) символіка (188) Рада Європи (450)

Венеційська комісія визнала законною заборону демонстрації символіки вторгнення РФ

стрічка,георгіївська

"Венеційська комісія" визнала законною та пропорційною заборону Молдови на демонстрацію символіки, яку російська армія використовує у війні проти України.

Про це у понеділок повідомили у відділі комунікацій Ради Європи, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Уряд Молдови запросив думку комісії щодо запровадження заборони на демонстрацію цих символів, оскільки молдовські комуністи та соціалісти виступили проти рішення.

Комісія на засіданні 21-22 жовтня постановила, що у контексті війни заборона на демонстрацію певних символів, які використовували російські збройні сили під час вторгнення в Україну, прийнята молдовським парламентом у квітні, відповідає вимогам законності, легітимності та пропорційності.

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"Венеційська комісія" вважає правдоподібним твердження про наявність гострої соціальної необхідності введення такого обмеження свободи вираження, і про те, що демонстрація таких символів, які використовуються російською армією під час нинішньої агресії проти України, "може створити реальну й безпосередню небезпеку заворушень і загрозу національній безпеці та правам інших осіб, включно з українськими біженцями в країні".

У рішенні також зазначається, що швидке ухвалення цієї заборони, яка пройшла через парламент всього протягом тижня, було виправдано терміновістю питання у зв'язку з агресією Росії проти України.

Водночас комісія рекомендувала запровадити чітке уточнення категорій символів, "створених шляхом стилізації" інших заборонених символів, та термінів "пропаганда чи героїзація" щодо екстремістської діяльності, а також уточнити процедуру застосування покарання.

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24.10.2022 18:54 Відповісти
русофобию эту вот эту разводят!
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24.10.2022 18:54 Відповісти
Поводили по губах молдовським совкодрочерам
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24.10.2022 18:54 Відповісти
Большим и толстым.
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24.10.2022 18:59 Відповісти
Молдовські комуністи та соціалісти - проститутки, які мріють не про самостійність і незалежність своєї країни, а як би самим лягти під клієнта й покласти під нього свою державу. А їх клієнт - маськовський карлик. Пуцькін..
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24.10.2022 19:26 Відповісти
Наступне питання, з яким уряд Молдови повинен звернутись до Венеційської комісії - чи буде відповідати "вимогам законності, легітимності та пропорційності" рішення Уряду про заборону діяльності партії, яка підтримує агресивну війну в Європі, і виступає для мир та дружбу з державою-терористом.
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24.10.2022 20:25 Відповісти
 
 