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Новини Війна
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Велика Британія (5333) росія (63568)

У генштабі Великої Британії заперечили, що Україна планує ескалацію у війні

британія

Голова комітету начальників штабів Збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Валерієм Герасимовим, в якій відкинув звинувачення російської сторони у тому, що Україна нібито готується до дій, які сприятимуть ескалації війни.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ

У британському оборонному відомстві, зокрема, повідомили, що ця розмова відбулася за ініціативою російського міністерства оборони.

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"Начальник Генштабу відкинув звинувачення Росії у тому, що Україна планує дії для ескалації конфлікту, і підтвердив незмінну підтримку Великою Британією України. Військові лідери погодилися з важливістю підтримки відкритих каналів зв’язку між Великою Британією та Росією для управління ризиком прорахунків і сприяння деескалації", - йдеться у повідомленні Міноборони Сполученого Королівства.

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Топ коментарі
+11
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24.10.2022 20:55
+4
Это скорее не "грязная бомба", хотя похоже, похоже, а ракета "Сызрань", самое страшное оружие россии.
Где упадет, там и Сызрань.
Был Париж, стал Сызрань, был Лондон, стал Сызрань, был Нью Йорк, стал Сызрань
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24.10.2022 21:08
+2
перевод на мову
да пошел ты на**уй Герасимов Шойгу и *****
Слава ЗСУ! Героям Слава....!
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24.10.2022 20:53
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перевод на мову
да пошел ты на**уй Герасимов Шойгу и *****
Слава ЗСУ! Героям Слава....!
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24.10.2022 20:53 Відповісти
герасимов это не колега это террорист и убийца.
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24.10.2022 20:53 Відповісти
Хмм... А на хрєна нам тоді "зелений штаб" якщо ми не плануємо звільняти Україну від окупантів, тобто ескалацію війни з окупаційними військами?
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24.10.2022 20:54 Відповісти
тут имееться в виду "грязная бимба" по каццапам ,а не конвекциальное оружие
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24.10.2022 20:56 Відповісти
А это кто? А это кто?
Х** в кожаном пальто!
Медаведев инспектирует Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле.

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24.10.2022 20:54 Відповісти
В то самое время, как обвиняют Украину в ескалации конфликта, карликовий руцкий ***** медведев едет на Уралвагонзавод для наращивания производства танков. Конченые рашистские мрази, которые должны бить уничтожены. Раз и навсегда.
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24.10.2022 21:03 Відповісти
Украина за неделю больше танков уничтожает с ваньками внутри чем они за пол года делают.
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24.10.2022 21:07 Відповісти
Между запоями куда-то ездит.
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24.10.2022 21:05 Відповісти
Його возять від бутилки до бутилки.
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24.10.2022 21:42 Відповісти
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24.10.2022 20:55 Відповісти
Это скорее не "грязная бомба", хотя похоже, похоже, а ракета "Сызрань", самое страшное оружие россии.
Где упадет, там и Сызрань.
Был Париж, стал Сызрань, был Лондон, стал Сызрань, был Нью Йорк, стал Сызрань
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24.10.2022 21:08 Відповісти
Зи срань.
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24.10.2022 21:43 Відповісти
Рузьге!
Остап Бендер советовал жаловаться в Большой Хурулдан.
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24.10.2022 20:56 Відповісти
Панове начальники штабів країн НАТО! Зберіться, будьте ласкаві, якось у вільний час та розробіть план "московського походу" (звісно з консультаціями у Генерала Залужного). Як краще йти на москву: напряму чи через Мінськ? Ну і які сили будуть задіяні з вашого боку визначитесь заразом

А просто балакать вас наші таксисти навчать, не переживайте
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24.10.2022 20:57 Відповісти
Дурнувата балаканина завжди заважала всякій війні.
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24.10.2022 21:02 Відповісти
 
 