У генштабі Великої Британії заперечили, що Україна планує ескалацію у війні

Голова комітету начальників штабів Збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Валерієм Герасимовим, в якій відкинув звинувачення російської сторони у тому, що Україна нібито готується до дій, які сприятимуть ескалації війни.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ

У британському оборонному відомстві, зокрема, повідомили, що ця розмова відбулася за ініціативою російського міністерства оборони.

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"Начальник Генштабу відкинув звинувачення Росії у тому, що Україна планує дії для ескалації конфлікту, і підтвердив незмінну підтримку Великою Британією України. Військові лідери погодилися з важливістю підтримки відкритих каналів зв’язку між Великою Британією та Росією для управління ризиком прорахунків і сприяння деескалації", - йдеться у повідомленні Міноборони Сполученого Королівства.