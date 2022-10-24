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ексгумація (131) Донецька область (7548) Кириленко Павло (904) воєнні злочини (1801)

На визволеній території Донеччини вже ексгумували 131 тіло

екгумація

На деокупованій території Донецької області на цей час ексгумували тіла 131 загиблого, проте ця цифра не остаточна.

Про це керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз проведено ексгумацію в основних двох місцях поховання, 131 особа ескгумована, але ... є місця масового поховання, де ховали у траншеях, і є окремі могили, які виявляють також на подвір’ях. Тому ця цифра не є остаточною, вона збільшується, на жаль", - сказав очільник ОВА.

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За його словами, проводяться відповідні експертизи у межах кримінальних проваджень, також досліджуються факти щодо виявлення катівень на території Лиманської та Святогірської громад, аби обгрунтовано встановити причини смерті як цивільного населення, так і українських військових.

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Після звільнення Маріуполя світ здригнеться від таких повідомлень і цифр...

Московити як були андрофагами, коли Володимир хрестив Русь, так ними й лишилися... Тільки тепер вони намагаються маскуватися під людей.
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24.10.2022 22:10 Відповісти
Світу вже на це наплювати, хоча... Сьогодні дивився масові поховання в Штатах від ковіда. То є просто жах. Але то від болячки, а тут від звірства оркофашистів. І це дві великі різниці. Напевно шок ще попереду. А враховуючи те, що свинособаки зал'ють (а може вже) бетоном підвали з трупами, то піди докажи; крім запаху нічого не знайдеш.
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24.10.2022 22:16 Відповісти
Не хочу вірити в те, що зараз скажу, але таке цілком можливе.

Кількість жертв рашистів в Маріуполі буде значно меншою, ніж в будь-якому концтаборі нацистів - це зрозуміло. Але, зважаючи на теперешній час, розвиток зброї, та нелюдську природу рашистів, це може перевершити звірства у другій світовій. Але розуміння цього прийде не відразу, а з часом...

Дуже сподіваюсь, що я надто темні окуляри вдягаю, але та інформація, що потряпляє до відкритих джерел зафарбовує рожеві окуляри надії чорним кольором можливих жахів.
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24.10.2022 22:31 Відповісти
 
 