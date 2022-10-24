На визволеній території Донеччини вже ексгумували 131 тіло
На деокупованій території Донецької області на цей час ексгумували тіла 131 загиблого, проте ця цифра не остаточна.
Про це керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Зараз проведено ексгумацію в основних двох місцях поховання, 131 особа ескгумована, але ... є місця масового поховання, де ховали у траншеях, і є окремі могили, які виявляють також на подвір’ях. Тому ця цифра не є остаточною, вона збільшується, на жаль", - сказав очільник ОВА.
За його словами, проводяться відповідні експертизи у межах кримінальних проваджень, також досліджуються факти щодо виявлення катівень на території Лиманської та Святогірської громад, аби обгрунтовано встановити причини смерті як цивільного населення, так і українських військових.
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