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Іран (1973) дрони (4297) Ігнат (771)

Росія може отримати від Ірану новий вид дронів-камікадзе - "Meraj-521", - Повітряні сили

meraj

Повітряні сили прогнозують, що РФ отримає від Ірану новий вид дронів-камікадзе - "Meraj-521".

Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ризик є. Тут навіть мови нема, і вони їх отримають. Тому що літаки стабільно курсують зараз уже з Тегерану в Москву… Питання лише, яка кількість тих дронів є в Ірану, які вони готові віддати Москві чи тих самих балістичних ракет", - повідомив Ігнат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повітряні сили пояснили небезпеку полювання українців на "Шахеди": "В перші дні ціла "війна" почалася. Суцільні перестрілки в повітря, кулі летять вверх, вертаються вниз"

На думку Ігната, ці дрони не зроблять якогось перелому, але вони будуть методично, поетапно створювати ЗСУ проблеми. І їх потрібно знищувати.

За словами речника ПС, крім висловлення стурбованості західному світу потрібно давати Україні озброєння, ППО, якими Україна зможе ефективно збивати ці повітряні цілі ворога.

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Топ коментарі
+15
почти вся партия Слуга народу зеленского, почти все депутаты работали на русских агентов по всей Украине?
и кто же их выбрал?
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25.10.2022 02:14
+13
У Ирана что, нет врагов ?
Надо быстро навести мосты с его самыми заклятыми "друзьями" и прикрыть эту драную лавочку.
Иран должен выпускать ковры, а не беспилотники.
Надо ему в этом помочь.
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24.10.2022 23:53
+12
Торгові контракти з Іраном розірвали ? Ніякой олії, ніякого зерна ‼️‼️🤣
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24.10.2022 23:40
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@sergey_prach

Там комплексне виробництво. Весь шухер по Богуслаєву закрутився, коли вже готові ракети з Харкова до Нептуну повинні були передати на Мотор січ для встановлення якоїсь піндюшки, і тут орки б'ють по Харкову, точно по готовим ракетам
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24.10.2022 23:37 Відповісти
Богуслаєв міг мати свою мережу у ВР. Журналістка Цензор.нет Тетяна Ніколаєнко виклала докази співпраці і близьких відносин одного зі «слуг», який ще й входить до комітету ВР з питань нацбезпеки (на фото) Можливо, співпрацю з Богуслаєвим мав не один нардеп.
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24.10.2022 23:40 Відповісти
почти вся партия Слуга народу зеленского, почти все депутаты работали на русских агентов по всей Украине?
и кто же их выбрал?
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25.10.2022 02:14 Відповісти
Повторюсь, це не партія, це медійно-політичний проєкт, і проєкт не на користь України. Але не розкачуйте лодку, бо їх нудить )
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25.10.2022 09:32 Відповісти
Торгові контракти з Іраном розірвали ? Ніякой олії, ніякого зерна ‼️‼️🤣
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24.10.2022 23:40 Відповісти
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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24.10.2022 23:41 Відповісти
Так, но дедушка животворящий пока не готов объявть об этом.
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24.10.2022 23:54 Відповісти
Дедушка уже понял, что объявлять его заставит Конгресс, поэтому, уже ведёт консультации на тему как и когда ему прийдется это подмахивать.
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25.10.2022 00:10 Відповісти
Пока дедушка рожает, парашка уже уничтожила 40% энергетической инфраструктуры.
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25.10.2022 00:59 Відповісти
какие 40%? все 60% - все пропало гипс снимают клиент уезжает света нигде нет караул мы все умрем
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25.10.2022 02:16 Відповісти
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25.10.2022 02:37 Відповісти
к чему твой высер?
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25.10.2022 02:41 Відповісти
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25.10.2022 02:43 Відповісти
Звідки інфа про 40? Дайте будь ласка посилання. Чи то так, на власну думку вводите інших в оману і розводите паніку?
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25.10.2022 09:34 Відповісти
Російські ракети вразили 30% енергетичної інфраструктури України, - Галущенко Джерело: новость от 12.10.22 06:43. С тех пор кацапы провели еще как минимум 2 массированых удара по энергетической ифраструктуре, уничтожив несколько крупных ТЭС.
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25.10.2022 20:12 Відповісти
Це я бачив, але це реальна маніпуляція, тому що енергетична інфраструктура складається з багатох компонентів:
- генеруючи об'єкти (АЕС, ТЕС, ГЕС, СЕС)
- розподіляючі (електропідстанції, газорозподільні станції і т.д.)
- транспортні (лінії електропередач, газо і нафтопроводи)-
- енергонакопичуючі об'єкти (газо і нафтосховища, водосховища в яких організовані гідроакумулуючі станції).
Представити що 30 вісотків від цього знищено ... Все давно би стало.
30% не уточнено чого ...
Це скорше за все для Штанмаєра і західних партнерів поплакатись щоб отримати допомогу. Нехай так, у них плакати хоч получається.
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25.10.2022 20:25 Відповісти
В любом случае атака на энергетическую инфрастрктуру Украины произошла сразу после того как вашингтонский маразматик заявил что не объявит россию спонсором терроризма.
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25.10.2022 20:33 Відповісти
Президента в любій нормальній країні вибирають громадяни цієї країни, тільки вони являються для нього електоратом. Тому в першу, другу і навіть в третю чергу президент повинен працювати на благо своєї країни, свого електорату, а потім все інше. Тому так і получається, у них вибори, перевибори, а у нас війна, шашлики, асфальт, пєрєстать стрєлять і бабушкофони...
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25.10.2022 21:02 Відповісти
Тому в першу, другу і навіть в третю чергу президент повинен працювати на благо своєї країни, свого електорату, а потім все інше.
И как, дедушка животворящий, напрвцювал? Много сэкономил на снятии санкций с СП-2 или цену на газ и нефть снизил? Много заработал на отказе ввести превентивные санкции перед вторжением? Охренительно выгодно не продал Польше F-16, чтобы польские МИГи не попали в Украину? Уберегся от эскалации запретом поставок в Украину современных танков и БМП ? Где то благо для США о котором вы говорите?
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25.10.2022 21:17 Відповісти
Ви знову аналізуєте ситуацію з боку України, з середини США це виглядає, як колись ми дивились на війну в Сирії, коли рівняли Алеппо про що думали українці? Питання риторичне.
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25.10.2022 21:24 Відповісти
Наоборот, я анализирую ситуацию с точки зрения интересов США, и спрашиваю в чем интерес США от вторжения парашки в Украину? Могли ли США превентивными мерами предотвратить вторжение? Я вам показал что могли, по крайней мере попытаться. Был бы для США какой-то экономический ушерб от превентивных попыток предотвратить вторжение? Нет не было бы. Тогда в чем здесь выгода США? Напомню, вы утверждаете что там есть выгода, а не я.
И не надо отмораживаться сравнением с Алеппо, потому что тогда я вас спрошу, что должна была следать Украина для прекращения бойни в Алеппо?
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25.10.2022 22:00 Відповісти
Трохи не так. Електорату США, а не державі США, по великому рахунку все одно, що робиться в іншій державі, якщо це не впливає на їх добробут. І навпаки виникають питання до своєї влади, куди вони витрачають гроші платників податків, чому на інші країни. В даному випадку це розглядається через призму виборів. Купа політиків і соціологів аналізують і прогнозують дії влади щоб виграти на виборчому процесі, який зараз іде повним ходом. Тому політичні сили при владі і не роблять радикальних кроків, не програє Україна, трохи виграє, значить можна трохи притримати допомогу і не дратувати виборців ...
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25.10.2022 22:48 Відповісти
1. Т.е. вы признаете что основным мотивом поведения Байдена является сохранение власти, а совсем не "благо своєї країни, свого електорату" как вы написали?
2. Електорату США, а не державі США, по великому рахунку все одно, що робиться в іншій державі, якщо це не впливає на їх добробут. Да ну, не влияет? А мировые цены на нефть из-за атаки марсиан подскочили ? А мировая экономика, из которой 30% приходится на штаты потеряла 2.5Трл.$ , тоже из за атаки марсиан?
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25.10.2022 23:23 Відповісти
Політика це компроміс і в даний час у них вона під впливом передвиборчої компанії. І не політика Байдена, а всієї партії, бо він не царь, не путін ...
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25.10.2022 23:27 Відповісти
Понял, понял, нифсетакадназначна.
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25.10.2022 23:32 Відповісти
Дуже відхилились від теми, дуже великі теми зачепили без якоїсь конкретної теми. А починалось все з енергетичної інфраструктури України ))
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25.10.2022 23:39 Відповісти
У Ирана что, нет врагов ?
Надо быстро навести мосты с его самыми заклятыми "друзьями" и прикрыть эту драную лавочку.
Иран должен выпускать ковры, а не беспилотники.
Надо ему в этом помочь.
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24.10.2022 23:53 Відповісти
Досить з нас їхніх дронів.

Чи ви хочете, щоб нас коври-самольоти іранські бомбили? (Шутка)
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25.10.2022 01:06 Відповісти
Зверніть увагу: бійці "ісламської революції" мають Boeing 747 (!)

https://twitter.com/euromaidanpress/status/1583697680790061066

Увага, питання: хто допустив, щоб величезний 747, вироблений у Сполучених Штатах, опинився у Ірані? Саме ним, схоже, на парашу зараз возять великі партії безпілотників.

Чи знав Ізраїль через свою іранську розвідку, що саме перевозить даний борт? Якщо так, чи міг його збити на ешелоні?

Питання, напевно, риторичне.
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24.10.2022 23:53 Відповісти
Забудьте про Израиль.
Этот "Боинг" арендован через пятые руки, но его надо завалить на подлёте к России.
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25.10.2022 00:00 Відповісти
Питання риторичне, тому що щє у 2021 на Ірані були слабенькі авіасанкціі, не на усіх авіакомпаніях. Не знаю, як зараз.
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25.10.2022 00:13 Відповісти
ты хочешь сказать что сша израиль работают на иран? лишь бы пукнуть
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25.10.2022 02:18 Відповісти
Пора уже Томагавки давать.
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25.10.2022 00:26 Відповісти
можем дать томагавком по тупой кацапской башке
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25.10.2022 02:19 Відповісти
Запад нам должен дать аналогичные виды оружия а не питарды типо Свитчблейдов. Которые будут доставать по базам и аеродромав рашистов глубоко в их тылу. Иначе замахаемся мы сбивать все ети дроны.
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25.10.2022 00:33 Відповісти
лично тебе тролль - никто ничего не должен
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25.10.2022 02:20 Відповісти
Meraj-521- это копия Switchblade 300.
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25.10.2022 06:54 Відповісти
Ось що буває, коли санкції проти міжнародних злодіїв та терористів не працюють.

Це може відбуватися до бескінечності.
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25.10.2022 01:09 Відповісти
и что? если у тебя есть мозг подумай кто не соблюдает санкции? и кто помогает их обходить?
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25.10.2022 02:21 Відповісти
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25.10.2022 02:36 Відповісти
Польоти з Ірану проходять над Каспієм?
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25.10.2022 05:28 Відповісти
Що ми цим іранцям поганого зробили, що вони виступили проти нас?
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25.10.2022 07:09 Відповісти
А що ми москалям поганого зробили? Просто хотіли жити і не бути рузькими? Питання риторичне ...
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25.10.2022 09:37 Відповісти
То влада і далі буде рефлексувати, а не діяти на упередження?
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25.10.2022 08:06 Відповісти
що там Ізраїль там бомбив і розбомбив? завод з виробництва коврів?
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25.10.2022 08:47 Відповісти
Ізраїль розбомбив іхній збиральний завод у Сирії. Основне виробництво - у самому Ірані.
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25.10.2022 10:03 Відповісти
Поясніть мені як таке може бути , ****** імпотентитв ООН, Іран під санкціями виготовляє ******* обладнання . Ну шо це за світ такий, де терорист живе краще ніж нормальна людина
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25.10.2022 09:08 Відповісти
В нього є нафта, i в нього її купують
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25.10.2022 09:19 Відповісти
Иран многонациональная страна, пример Югославии, где кроме персов живет 10 млн азербайджагцев, еще курдов, арабов и белуджи, что то не понятная позиция
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25.10.2022 09:18 Відповісти
 
 