Росія може отримати від Ірану новий вид дронів-камікадзе - "Meraj-521", - Повітряні сили
Повітряні сили прогнозують, що РФ отримає від Ірану новий вид дронів-камікадзе - "Meraj-521".
Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Ризик є. Тут навіть мови нема, і вони їх отримають. Тому що літаки стабільно курсують зараз уже з Тегерану в Москву… Питання лише, яка кількість тих дронів є в Ірану, які вони готові віддати Москві чи тих самих балістичних ракет", - повідомив Ігнат.
На думку Ігната, ці дрони не зроблять якогось перелому, але вони будуть методично, поетапно створювати ЗСУ проблеми. І їх потрібно знищувати.
За словами речника ПС, крім висловлення стурбованості західному світу потрібно давати Україні озброєння, ППО, якими Україна зможе ефективно збивати ці повітряні цілі ворога.
Будь ласка, зачекайте...
Там комплексне виробництво. Весь шухер по Богуслаєву закрутився, коли вже готові ракети з Харкова до Нептуну повинні були передати на Мотор січ для встановлення якоїсь піндюшки, і тут орки б'ють по Харкову, точно по готовим ракетам
и кто же их выбрал?
- генеруючи об'єкти (АЕС, ТЕС, ГЕС, СЕС)
- розподіляючі (електропідстанції, газорозподільні станції і т.д.)
- транспортні (лінії електропередач, газо і нафтопроводи)-
- енергонакопичуючі об'єкти (газо і нафтосховища, водосховища в яких організовані гідроакумулуючі станції).
Представити що 30 вісотків від цього знищено ... Все давно би стало.
30% не уточнено чого ...
Це скорше за все для Штанмаєра і західних партнерів поплакатись щоб отримати допомогу. Нехай так, у них плакати хоч получається.
И как, дедушка животворящий, напрвцювал? Много сэкономил на снятии санкций с СП-2 или цену на газ и нефть снизил? Много заработал на отказе ввести превентивные санкции перед вторжением? Охренительно выгодно не продал Польше F-16, чтобы польские МИГи не попали в Украину? Уберегся от эскалации запретом поставок в Украину современных танков и БМП ? Где то благо для США о котором вы говорите?
И не надо отмораживаться сравнением с Алеппо, потому что тогда я вас спрошу, что должна была следать Украина для прекращения бойни в Алеппо?
2. Електорату США, а не державі США, по великому рахунку все одно, що робиться в іншій державі, якщо це не впливає на їх добробут. Да ну, не влияет? А мировые цены на нефть из-за атаки марсиан подскочили ? А мировая экономика, из которой 30% приходится на штаты потеряла 2.5Трл.$ , тоже из за атаки марсиан?
Надо быстро навести мосты с его самыми заклятыми "друзьями" и прикрыть эту драную лавочку.
Иран должен выпускать ковры, а не беспилотники.
Надо ему в этом помочь.
Чи ви хочете, щоб нас коври-самольоти іранські бомбили? (Шутка)
https://twitter.com/euromaidanpress/status/1583697680790061066
Увага, питання: хто допустив, щоб величезний 747, вироблений у Сполучених Штатах, опинився у Ірані? Саме ним, схоже, на парашу зараз возять великі партії безпілотників.
Чи знав Ізраїль через свою іранську розвідку, що саме перевозить даний борт? Якщо так, чи міг його збити на ешелоні?
Питання, напевно, риторичне.
Этот "Боинг" арендован через пятые руки, но его надо завалить на подлёте к России.
Це може відбуватися до бескінечності.