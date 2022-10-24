Українці вважають Польщу найбільш дружньою країною, - опитування
На думку українців, найбільш дружніми до нашої країни сьогодні є Польща, Литва, Велика Британія, США та Канада.
Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.
"Однозначно дружньою" Польщу назвали 86% опитаних, "скоріше дружньою" – 11%. 2% респондентів оцінили Польщу як нейтральну до України.
Литву та Велику Британію назвали "однозначно дружньою" по 70% опитаних, "скоріше дружньою" Литву вважають 19%, а Велику Британію – 20% українців, по 5% вважають ці країни нейтральними.
США "однозначно дружньою" країною вважають 65% українців, а Канаду – 55%. "Скоріше дружньою" – 26% і 31% відповідно.
Також дружніми українці вважають Фінляндію, Швецію, Данію, Францію, Швейцарію, Німеччину, Японію. Близько половини опитаних вважають дружніми Туреччину та Казахстан, а близько 40% вважають ці дві країни нейтральними щодо України.
Щодо Китаю, то українці переважно вважають його нейтральною країною – таку відповідь обрали 63% респондентів. Угорщина натомість "перейшла" у стан "ворожих" – такою її вважають 41%, нейтральною – 26%, а дружньою – 21%.
Білорусь (85%) і Росію (97%) українці вважають абсолютно ворожими країнами.
Останніми місяцями українці змінили на краще ставлення до Канади, Польщі, Литви, Великої Британії та США. Зросло нейтральне ставлення до Туреччини, а ще зберігається тенденція погіршення ставлення до Китаю.
Будь ласка, зачекайте...
Естонія допомогає більше у військовій та політичній площині. За що їй низький уклін.
має бути 2% нейтрально і 1% важко відповісти, а не 21%
Детский сад: кто самый большой друг ....
У кого самый длинный и толстый "Томагавк".
Хейтеры японских мультиков ?
крім!
хайлюкса (привіт пацани я знаю їх було мало)
камрі старих
ленд крузаків 90 до 97го (їх теж було мало)
лексиків анолічних вище вказаному
зараз дурно...
Бачив їх лише на картинках і то не всіх.
А що скажеш про Пріус?
головне лайно меркєль-рібентроп! та її посіпаки
Одною із причин жорстокості ВОЛИНСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ...був зрадницький РИЗЬКИЙ МИР поляків і московитів, який призвів до більшовицької окупації, а потім до більшовицьких репресій та ГОЛОДОМОРУ...
Особливо ГОЛОДОМОР...Коли москалі морили ГОЛОДОМ одних українців на ВЕЛИКІЙ УКРАЇНІ, інших українців, галицьких, поляки вирішили. ПАЦИФІКУВАТИ і ПОЛОНІЗУВАТИ під шумок....це було дуже підло з їхнього боку....
Станом на 2022 рік, немає ні НОВОГО РИЗЬКОГО ДОГОВОРУ з москалями, ні примусових полонізації чи пасифікацій...А є 100% підтримка України та українців в україно-російській війні...Тому так...з цими поляками (зразка2022року) можна і треба мати справу....гуртуватися і навіть єднатися заради спільного європейського майбутнього.....
По-суті це мав відбутися РІМЕЙК РИЗЬКОГО ДОГОВОРУ (1921р.)....
Але поляки на це не пішли.....Тому що добре пам'ятають, чим це все потім закінчилося....А ще Поляки добре розуміють в який час живуть, у якому столітті.....а москалі - це люди минулого....які пробують весь час, щось там відіграти, повернути або переграти невдалі події з минулого.....
Народ, націю завжди слід розцінювати, як єдиний та живий організм....Коли болить в одному місці тіла, то це відчуває весь організм....Коли зараз трапилася БУЧА, то львів'янам та волинянам так само боліло це, як жителям з навколишніх з Бучею сіл....
Те ж саме трапилося на Волині та Галичині 100 років тому....
На тлі постійних звісток про ВЕЛИКИЙ ГОЛОД та ПРО БІЛЬШОВИЦЬКІ ЧИСТКИ ТА РЕПРЕСІЇ.....Замість ПІДТРИМАТИ ГАЛИЦЬКИХ УКРАЇНЦІВ, поляки вирішили під шумок ПОЛОНІЗУВАТИ та ПАСИФІКУВАТИ....Звичайно це могло остаточно "ВКУРВИТИ" галичан та волинян...Звідси така ЖОРСТОКІСТЬ з обох сторін у подіях Волині....
Хоча ПОЛЬСЬКІ і УКРАЇНСЬКІ СЕЛА до того мирно існували там, і не одне століття...
Не знаю, як зараз, а в лютому-березні-квітні польські приватні буси возили біженців із Львівського залізничного вокзалу до кордону і далі. І це були не поодинокі буси, а постійна черга з бусів - ледве від'їжджав один, відразу підходив інший пустий.
Бусів з німецькими номерами я там не бачив.
"Поляки дают свое оружие, потому что немцы им пообещали замену на новое." Дають же, а могли і не давати. І яку зброю полякам дали німці замість "Крабів", підкажіть, будь-ласка?
"Отношение к нашим так себе." Порівняно з німцями - суттєво краще. Німці дійсно багато допомагають біженцям на рівні держави, поляки більше - на рівні міжлюдських стосунків. І не забуваймо про ВВП Польщі та Німеччини. У німців все-таки стабілізаціна подушка більша, тому у грошовому вимірі вони і дають більше, це ж проста математика, а не привід лити лайно на тих, хто допомагає.
У Німеччині одна за одною багатотисячні демонстрації з вимогами припинити допомогу українцям. Ви в Польщі таке бачили?
На відміну від того дописувача, я вдячний всім країнам, які допомагають Україні.
Я не був згоден лише з прокацапським дописувачем, коментар якого (справделиво) видалили. Він протиставляв допомогу Німеччини допомозі Польщі, і стверджував, що поляки набагато гірше ставиться до українців, ніж німці. Дивно, але ви цього в його дописі чомусь не побачили. Я лише навів протилежні приклади. Після цього цього ви мене звинуватили в тому, що зробив прокацапський дописувач.
от рашистов ,которая приютила и помогает украинским беженцам ,
которая помогает нам гуманитаркой ,помогает нам выстоять
низкий поклон и благодарность .
КАЖДОЙ !