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Білорусь (7834) опитування (1851) Польща (8248) росія (63568)

Українці вважають Польщу найбільш дружньою країною, - опитування

На думку українців, найбільш дружніми до нашої країни сьогодні є Польща, Литва, Велика Британія, США та Канада.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

Українці вважають Польщу найбільш дружньою країною, - опитування 01

"Однозначно дружньою" Польщу назвали 86% опитаних, "скоріше дружньою" – 11%. 2% респондентів оцінили Польщу як нейтральну до України.

Литву та Велику Британію назвали "однозначно дружньою" по 70% опитаних, "скоріше дружньою" Литву вважають 19%, а Велику Британію – 20% українців, по 5% вважають ці країни нейтральними.

США "однозначно дружньою" країною вважають 65% українців, а Канаду – 55%. "Скоріше дружньою" – 26% і 31% відповідно.

Також дружніми українці вважають Фінляндію, Швецію, Данію, Францію, Швейцарію, Німеччину, Японію. Близько половини опитаних вважають дружніми Туреччину та Казахстан, а близько 40% вважають ці дві країни нейтральними щодо України.

Щодо Китаю, то українці переважно вважають його нейтральною країною – таку відповідь обрали 63% респондентів. Угорщина натомість "перейшла" у стан "ворожих" – такою її вважають 41%, нейтральною – 26%, а дружньою – 21%.

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Білорусь (85%) і Росію (97%) українці вважають абсолютно ворожими країнами.

Останніми місяцями українці змінили на краще ставлення до Канади, Польщі, Литви, Великої Британії та США. Зросло нейтральне ставлення до Туреччини, а ще зберігається тенденція погіршення ставлення до Китаю.

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Топ коментарі
+10
Поляків можна називати братами.
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25.10.2022 00:10
+10
А де Латвія, Естонія?
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25.10.2022 00:16
+10
99% опитаних ці країни від Литви не відрізняють.
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25.10.2022 00:23
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Само собой. Зачем опросы
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25.10.2022 00:08 Відповісти
Хоч добре там 73% немає
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25.10.2022 06:31 Відповісти
Естонія!
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25.10.2022 00:08 Відповісти
Я працював на волонтерському пункті майже місяць, вся гуманітарка була з Польщі. Ви би бачили ці об'єми. Епіцентру (частини) було мало.
Естонія допомогає більше у військовій та політичній площині. За що їй низький уклін.
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25.10.2022 01:00 Відповісти
а где эта вся гуманитарка? че-то не видно что ее раздавали всем нуждающимся?
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25.10.2022 01:05 Відповісти
З цими питаннями до смотрящєго кілі мітлбола каклєти!
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25.10.2022 06:34 Відповісти
Десь читав, що по відношенню до свого ВВП Естонія допомагає найбільше у світі.
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25.10.2022 10:43 Відповісти
Oczywiście że tak!
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25.10.2022 00:09 Відповісти
Поляків можна називати братами.
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25.10.2022 00:10 Відповісти
Треба називати братами. Вони і є нам брати.
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25.10.2022 01:06 Відповісти
Я була в ПольщI 2 мicяцI. Це дIйсно люди з великим серцем I вIдмiнним вихованням! Я дякую Iм за все хороше!
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25.10.2022 04:15 Відповісти
Тільки змініть будь ласка нікнейм - звучить не однозначно
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25.10.2022 06:35 Відповісти
😁😂
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25.10.2022 10:42 Відповісти
Редакторы!! Польша: 1% - трудно ответить", 2% - "нейтральная".
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25.10.2022 00:12 Відповісти
у розшифровці дани по Польщі помилка
має бути 2% нейтрально і 1% важко відповісти, а не 21%
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25.10.2022 00:12 Відповісти
А де Латвія, Естонія?
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25.10.2022 00:16 Відповісти
99% опитаних ці країни від Литви не відрізняють.
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25.10.2022 00:23 Відповісти
хахаха
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25.10.2022 00:31 Відповісти
Ну не надо этого цирка !
Детский сад: кто самый большой друг ....
У кого самый длинный и толстый "Томагавк".
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25.10.2022 00:35 Відповісти
Раніше найбільш дружньою країною для ватників (українцями їх назвати не можу, хоч вони і складають більше 70%) була параша. Навіть серед освічених та інтелігентних я не багато зустрічав таких, хто приязно ставився до поляків. Більшість була зазомбована московською пропагандою. Слава Богу, думку поміняли. Біда навчила.
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25.10.2022 00:41 Відповісти
Не 70% а 73%
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25.10.2022 06:37 Відповісти
Я написав "більше 70%", тобто може бути і 73%, а зараз вже пишуть що 80%. Ця цифра не стабільна.
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25.10.2022 13:05 Відповісти
Кто эти 2% считающие Японию ворожею до Украины??
Хейтеры японских мультиков ?
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25.10.2022 00:55 Відповісти
кацапы или ихние аватары
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25.10.2022 01:06 Відповісти
Японию не любят только те, у кого нет денег на "Тойоту".
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25.10.2022 01:14 Відповісти
тойота робила і робє багато гівна
крім!
хайлюкса (привіт пацани я знаю їх було мало)
камрі старих
ленд крузаків 90 до 97го (їх теж було мало)
лексиків анолічних вище вказаному
зараз дурно...
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25.10.2022 02:08 Відповісти
Щось не бачу у вашому списку Сієну та Вензу. Я їх обожнюю.
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25.10.2022 02:10 Відповісти
сіена мінівен бува повно привідний а що є венза не знаю...
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25.10.2022 02:17 Відповісти
А то піііідорсььький куколдовер
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25.10.2022 02:20 Відповісти
Одразу видно, що знаток Тойот від Бога.

Бачив їх лише на картинках і то не всіх.

А що скажеш про Пріус?
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25.10.2022 02:24 Відповісти
якого покоління і для чього ? розібрати для хати або вояк батарею саме воне і зараз і колись туди ж нісан ліфчики
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25.10.2022 03:11 Відповісти
Колись навіть Леонардо Дікапріо на Пріусі їздив та усіх закликав берегти навколишнє середовище.
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25.10.2022 03:19 Відповісти
от за данію та ніпонія явно нє
головне лайно меркєль-рібентроп! та її посіпаки
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25.10.2022 02:03 Відповісти
Чим мені подобаються поляки....що на відміну від москалів, їх історія чомусь вчить....

Одною із причин жорстокості ВОЛИНСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ...був зрадницький РИЗЬКИЙ МИР поляків і московитів, який призвів до більшовицької окупації, а потім до більшовицьких репресій та ГОЛОДОМОРУ...
Особливо ГОЛОДОМОР...Коли москалі морили ГОЛОДОМ одних українців на ВЕЛИКІЙ УКРАЇНІ, інших українців, галицьких, поляки вирішили. ПАЦИФІКУВАТИ і ПОЛОНІЗУВАТИ під шумок....це було дуже підло з їхнього боку....
Станом на 2022 рік, немає ні НОВОГО РИЗЬКОГО ДОГОВОРУ з москалями, ні примусових полонізації чи пасифікацій...А є 100% підтримка України та українців в україно-російській війні...Тому так...з цими поляками (зразка2022року) можна і треба мати справу....гуртуватися і навіть єднатися заради спільного європейського майбутнього.....
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25.10.2022 02:41 Відповісти
Якщо копнути глибше, то споконвік каталізатором конфліктів між поляками та українцями була третя сторона, котра зіштовхували їх лобами, заробляючи на цьому великі гроші. Але зараз про це говорити неполіткоректно. Хоча, деякі польські історики про це писали. За що і поплатились.
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25.10.2022 03:50 Відповісти
Пригадуєте заяву міністра Сікорського, як Путін через Лаврова у 2014 пропонував Польщі західну Україну?
По-суті це мав відбутися РІМЕЙК РИЗЬКОГО ДОГОВОРУ (1921р.)....
Але поляки на це не пішли.....Тому що добре пам'ятають, чим це все потім закінчилося....А ще Поляки добре розуміють в який час живуть, у якому столітті.....а москалі - це люди минулого....які пробують весь час, щось там відіграти, повернути або переграти невдалі події з минулого.....
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25.10.2022 05:04 Відповісти
А на рахунок 3 сторони, у випадку з ВОЛИННЮ могло і не бути....точніше злодіяння москалів/більшовиків могли стати ТРІҐЕРОМ ВОЛИНСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ....

Народ, націю завжди слід розцінювати, як єдиний та живий організм....Коли болить в одному місці тіла, то це відчуває весь організм....Коли зараз трапилася БУЧА, то львів'янам та волинянам так само боліло це, як жителям з навколишніх з Бучею сіл....

Те ж саме трапилося на Волині та Галичині 100 років тому....
На тлі постійних звісток про ВЕЛИКИЙ ГОЛОД та ПРО БІЛЬШОВИЦЬКІ ЧИСТКИ ТА РЕПРЕСІЇ.....Замість ПІДТРИМАТИ ГАЛИЦЬКИХ УКРАЇНЦІВ, поляки вирішили під шумок ПОЛОНІЗУВАТИ та ПАСИФІКУВАТИ....Звичайно це могло остаточно "ВКУРВИТИ" галичан та волинян...Звідси така ЖОРСТОКІСТЬ з обох сторін у подіях Волині....
Хоча ПОЛЬСЬКІ і УКРАЇНСЬКІ СЕЛА до того мирно існували там, і не одне століття...
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25.10.2022 08:24 Відповісти
Ваш допис схожий на висер кацапа, який намагається вбити клин між Україною та Польщею.

Не знаю, як зараз, а в лютому-березні-квітні польські приватні буси возили біженців із Львівського залізничного вокзалу до кордону і далі. І це були не поодинокі буси, а постійна черга з бусів - ледве від'їжджав один, відразу підходив інший пустий.
Бусів з німецькими номерами я там не бачив.

"Поляки дают свое оружие, потому что немцы им пообещали замену на новое." Дають же, а могли і не давати. І яку зброю полякам дали німці замість "Крабів", підкажіть, будь-ласка?

"Отношение к нашим так себе." Порівняно з німцями - суттєво краще. Німці дійсно багато допомагають біженцям на рівні держави, поляки більше - на рівні міжлюдських стосунків. І не забуваймо про ВВП Польщі та Німеччини. У німців все-таки стабілізаціна подушка більша, тому у грошовому вимірі вони і дають більше, це ж проста математика, а не привід лити лайно на тих, хто допомагає.

У Німеччині одна за одною багатотисячні демонстрації з вимогами припинити допомогу українцям. Ви в Польщі таке бачили?
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25.10.2022 09:00 Відповісти
Я с Вами абсолютно не согласна. Никто не пытается уменьшить помощь других государств, в том числе и Польши. Просто почему-то информационная стратегия направлена на то, чтоб сделать из Германии врага Украины. И она, судя по всему, работает. Задайте себе вопрос - кому это выгодно? Может Зе-правительству, которое ищет виноватых во всех бедах, чтоб скрыть свои (не)намеренные просчёты. Или раше, которая у себя на телевидении утверждает, что немцы прорашистские? Помощь немцев идёт как на государственном так и на человеческом уровне. Я лично знаю очень многих немцев, которые приняли у себя украинских беженцев. Я лично знаю немецких волонтёров, которые в феврале/марте возили людей с польско-украинской границы в Германию. Я работаю в клинике в Бонне, которая регулярно отправляет гуманитарную помощь в клинику в Ивано-Франковске. Я здесь живу уже 12 лет и вижу отношение немцев ко всей ситуации. Я не знаю ни одного немца, который поддерживает рашу. А то, что какие-то кацапы вышли на митинг в поддержку раши, то это не значит, что немецкий народ это поддерживает. Эти «кацапонемцы» даже немецкого толком не знают и смотрят исключительно рузьке тв. Короче, то, что на самом деле происходит в Германии, и то, что доносят украинцам, это две параллельные реальности. И на руку только врагу. Делайте выводы сами.
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25.10.2022 09:32 Відповісти
Якщо Ви не помітили, мій допис був лише опонуванням допису "німця" вище, який з усіх сил намагався принизити Польщу.
На відміну від того дописувача, я вдячний всім країнам, які допомагають Україні.
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25.10.2022 09:47 Відповісти
Я не помітила ніякого приниження Польщі в його коментарі, який нажаль видалили. У кожної людини сприйняття написаного відрізняється. Я взагалі вважаю, що вся Європа допомагає набагато більше нашому народові аніж Канада чи США. Але це моє суб'єктивне бачення ситуації. Мене наприклад дуже обурює, що Канада та США приймають біженців вибірково. Це якось не дуже відповідає принципам рівноправ'я. І мене дуже ображає та навіть обурює, коли починають принижувати Німеччину після всього, що вони зробили. Мій меседж полягає в тому, що українці є європейцями і повинні жити у злагоді з усіма іншими європейцями.
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25.10.2022 10:05 Відповісти
З усім Вами сказаним я згоден.
Я не був згоден лише з прокацапським дописувачем, коментар якого (справделиво) видалили. Він протиставляв допомогу Німеччини допомозі Польщі, і стверджував, що поляки набагато гірше ставиться до українців, ніж німці. Дивно, але ви цього в його дописі чомусь не побачили. Я лише навів протилежні приклади. Після цього цього ви мене звинуватили в тому, що зробив прокацапський дописувач.
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25.10.2022 10:15 Відповісти
Я нікого не звинувачувала, а лише хотіла донести свою позицію стосовно допомоги Німеччини. Усі питання в моєму коментарі є риторичними. Це ще раз доказує, що сприйняття інформації дуже відрізняється між мною і Вами (що не є погано). Ще раз на всяк випадок: уся Європа включно з Україною повинна об'єднатися і бити ворога. Ми переможемо. Слава збройним силам! Бережіть себе
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25.10.2022 10:30 Відповісти
Про Польшу ничего унизительного я не написал. Просто не унижайте Германию. Она компенсирует орудие поставленные в Украину. Это факт. Как вам вчера лазерное оружие которое продемонстрировали немцы
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28.10.2022 20:01 Відповісти
Можливо що зараз створюється нова Унія. Спочатку військово- економічна, як підготовка до вступу до ЄС. Нещодавно був у Польщі... Набагато ближче стиль життя з ними аніж з ка цапами. Маємо бути вдячні за допомогу в скрутний час.
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25.10.2022 06:33 Відповісти
Каждой стране ,которая помогает нам освободить нашу страну
от рашистов ,которая приютила и помогает украинским беженцам ,
которая помогает нам гуманитаркой ,помогает нам выстоять
низкий поклон и благодарность .
КАЖДОЙ !
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25.10.2022 07:44 Відповісти
сто відсотків. якщо і перераховувати, то тільки по алфавіту, щоб не було дурних порівнянь, хто показав себе кращим другом - польща чи британія.
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25.10.2022 09:09 Відповісти
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25.10.2022 10:47 Відповісти
Знайшлися ще дебіли, які парашу дружньою назвали....
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25.10.2022 11:37 Відповісти
 
 