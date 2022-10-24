86% українців упевнені в необхідності продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли цивільної інфраструктури триватимуть, - КМІС
Більшість опитаних українців вважають що потрібно все одно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли продовжаться.
Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 21-23 жовтня 2022 року, інформує Цензор.НЕТ.
"Незважаючи на російські обстріли, які руйнують інфраструктуру та забирають життя людей, 86% респондентів відповіли, що потрібно все одно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли триватимуть. Зокрема, серед них 71% повністю згодні з такою думкою (ще 16% скоріше погоджуються)", - йдеться у пресрелізі КМІС за результатами опитування.
Лише 10% респондентів відповіли, що потрібно перейти до переговорів для якнайшвидшого припинення обстрілів, навіть якщо доведеться піти на поступки Росії.
За даними соціологів, хоча із заходу (88% респондентів за продовження боротьби та 8% за поступки заради якнайшвидшого припинення війни) на схід (69% і 29% відповідно) і зростає частка готових до поступок, але в усіх регіонах більшість дотримується думки, що необхідно продовжувати збройний спротив.
"Навіть на сході 69% дотримуються такої думки (це відповідають люди, які проживають у Харківській і Донецькій областях, які зазнають постійних ракетних і артилерійських обстрілів)", - уточнюють в КМІС.
Будь ласка, зачекайте...
здесь есть ответы ВСУ? волонтеров? парамедиков? ТРО ? раненных ? родственников погибших, пропавших без вести или пленных? тех кто донатит, пригрел беженцев, плетет сетки или лепит килограммами вареники и закатует сотнями банок тушенку....
если включить в опрос это огромное единое целое (перечисленное навскидку мной) какой будет процент????
Главно дело - поймамать потом какого-нибудь володина, или васина, или димина, который подпишет капитуляцию, а потом застрелится.
Комменты на разных новостях от некоторых людей выглядят так. Забавно)
Та і сам пісюніст,як комуніст - читє одне,робить інше,а бажає трете!
Теперь 90 на 10. Ну как бы "спасибо" х=лу.
проблема перша: рашка хоче все, включно з життям нашіх дітей, просто може не одразу, а коли підростуть щоб відправити їх як гарматне м"ясо ще на якусь війну.
проблема друга: рашка недоговороздатна, вони вважають за єдине правильне, це коли, по відношенню до них домовленності виконуються хоч би що вони робили, і при тому самі можуть розривати в одросторонньому порядку будь-які домовленності, як тільки їм це стає вигідно.
Таким чином домовленності з ними може мати тільки той, хто може їх по стіні розмазати в один момент, якщо русскіє раптом не захочуть ті домовленності виконувати.
ну й компроміс: русскіє розуміють компроміс як таку ситуацію, коли вони мають все, що хочуть і як хочуть, а решта мають з тим погодитися або/і вмерти.