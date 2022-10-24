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Новини Агресія Росії проти України
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опитування (1851) КМІС (322)

86% українців упевнені в необхідності продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли цивільної інфраструктури триватимуть, - КМІС

спротив

Більшість опитаних українців вважають що потрібно все одно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли продовжаться.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 21-23 жовтня 2022 року, інформує Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на російські обстріли, які руйнують інфраструктуру та забирають життя людей, 86% респондентів відповіли, що потрібно все одно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли триватимуть. Зокрема, серед них 71% повністю згодні з такою думкою (ще 16% скоріше погоджуються)", - йдеться у пресрелізі КМІС за результатами опитування.

86% українців упевнені в необхідності продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли цивільної інфраструктури триватимуть, - КМІС 01

Лише 10% респондентів відповіли, що потрібно перейти до переговорів для якнайшвидшого припинення обстрілів, навіть якщо доведеться піти на поступки Росії.

За даними соціологів, хоча із заходу (88% респондентів за продовження боротьби та 8% за поступки заради якнайшвидшого припинення війни) на схід (69% і 29% відповідно) і зростає частка готових до поступок, але в усіх регіонах більшість дотримується думки, що необхідно продовжувати збройний спротив.

86% українців упевнені в необхідності продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли цивільної інфраструктури триватимуть, - КМІС 02

"Навіть на сході 69% дотримуються такої думки (це відповідають люди, які проживають у Харківській і Донецькій областях, які зазнають постійних ракетних і артилерійських обстрілів)", - уточнюють в КМІС. 

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Топ коментарі
+25
я взагалі хз, як це повинно працювати. типу, сидиш в підвалі (без світла, тепла, над тілом родича, тьфу-тьфу, звичайно, потрібне підкреслити) і тобе охоплює безмежна любов до парашки? як остання фраза "1984", чоловік з зламаними тілом і душею плаче від щастя, бо "він полюбив большого брата"?!
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24.10.2022 11:56
+22
Я не розумію яка може бути інша відповідь окрім продовження до нашої повної перемоги?
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24.10.2022 12:14
+19
А кацапи думають саме так.
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24.10.2022 12:01
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а до чого тут цей зелений наркоман ???
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24.10.2022 11:57 Відповісти
я взагалі хз, як це повинно працювати. типу, сидиш в підвалі (без світла, тепла, над тілом родича, тьфу-тьфу, звичайно, потрібне підкреслити) і тобе охоплює безмежна любов до парашки? як остання фраза "1984", чоловік з зламаними тілом і душею плаче від щастя, бо "він полюбив большого брата"?!
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24.10.2022 11:56 Відповісти
А кацапи думають саме так.
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24.10.2022 12:01 Відповісти
З кацапським азіатським менталітетом вони по-іншому думати не можуть. Вони народжуються рабами і дохнуть ними ж.
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24.10.2022 12:14 Відповісти
Так рашисти стверджують що то "не вони", нібито ми сами себе бомбимо. Або що "треба трохи потерпіти". Основна мета рашистів і є зламати або знищити українців.
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24.10.2022 12:10 Відповісти
може через синдром стокгольмський ?
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24.10.2022 14:19 Відповісти
где проводился этот опрос, чтобы трещать от имени всех украинцев???
здесь есть ответы ВСУ? волонтеров? парамедиков? ТРО ? раненных ? родственников погибших, пропавших без вести или пленных? тех кто донатит, пригрел беженцев, плетет сетки или лепит килограммами вареники и закатует сотнями банок тушенку....
если включить в опрос это огромное единое целое (перечисленное навскидку мной) какой будет процент????
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24.10.2022 12:04 Відповісти
якщо взяти всіх перерахованих - буде 100%
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24.10.2022 12:38 Відповісти
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24.10.2022 14:51 Відповісти
просто надо ускориться с уничтожением чмобов еще на стадии их логистики вглубь нашей территории. Цифра потерь в ежедневной сводке ГШ не должна падать ниже 500, а должна стремиться к 1000. Это активизирует всякие "освободительно-патриотические движения за сохранения своих жоп" на территориях башкирий, идель-уралов и прочей чухломы.
Главно дело - поймамать потом какого-нибудь володина, или васина, или димина, который подпишет капитуляцию, а потом застрелится.
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24.10.2022 12:05 Відповісти
Неизвестна степень насыщения чмобами порядков. по моим инсайдам, конкретно "собянинский батальон" в москве сначала собирались отправить без раций и броников в конце октября, сейчас вроде отложили на "после 3 ноября" и доукомплектовывают. Понятно, что этот один батальон мелочи, просто туда забрили 45 летнего мужа какой-то районной депутатки москвы, она это в чатике района всё писала.
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24.10.2022 13:12 Відповісти
та как-то родственники районных депутатов, тем более московских, мало будут влиять на скорость разрушения этой выгребной ямы ввиду своей холуйской рабскости. А вот башкирско-калмыцкая глубинка будет это делать с хакасским азартом, и даже с припрятанным и ввезенным контрабандой оружием после дембеля выживших.
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24.10.2022 14:02 Відповісти
Я не розумію яка може бути інша відповідь окрім продовження до нашої повної перемоги?
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24.10.2022 12:14 Відповісти
Да ********* свинособак до конца, никаких переговоров. Повестка? Какая повестка? Нарушение прав, подам в суд, только после Зеленского(с).
Комменты на разных новостях от некоторых людей выглядят так. Забавно)
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24.10.2022 12:24 Відповісти
6+4=10% хочуть перемовин із терористами? Невже ще є такі?
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24.10.2022 12:30 Відповісти
Електорат ОПЗЖ нікуди не подівся.
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24.10.2022 12:41 Відповісти
Необязательно эти люди плохие или враги, возможно среди них есть морально истощенные и сломленные люди, у которых нет больше сил видеть смерть и страдания. Даже среди сильных воинов люди могут ломаться. А некоторые может просто непонимают что мир с москалями не принесет мира, и что у Украины просто нет выбора, мы в западне и выход только один - продолжать бороться.
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24.10.2022 12:43 Відповісти
Є! Арахамія,наприклад, навіть не маскується!
Та і сам пісюніст,як комуніст - читє одне,робить інше,а бажає трете!
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24.10.2022 13:29 Відповісти
Это хороший результат. Когда-то в далеком теперь 2010 году, было 45 на 55 не в пользу Украины...
Теперь 90 на 10. Ну как бы "спасибо" х=лу.
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24.10.2022 12:33 Відповісти
10-15% ватної }{¥єти в країні ще є..... нажаль.
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24.10.2022 13:00 Відповісти
ЗеЛОХторат.
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24.10.2022 13:26 Відповісти
Українці впевнені на всі 100% що рашистів треба вибивати з України, то просто 14% ватної ][¥йні потрапило до опитування.
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24.10.2022 12:59 Відповісти
********* всех кто пришел на нашу землю ибо по другому никак
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24.10.2022 13:13 Відповісти
10% - це реальний рівень підтримки боневтіка.
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24.10.2022 13:24 Відповісти
Усього 86% ?! Так мало?!!!
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24.10.2022 13:43 Відповісти
А в нас іншого виходу нема. Скажених псів лише винищувати, кацапський сказ невиліковна хвороба, лише утилізація.
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24.10.2022 13:43 Відповісти
до послідньої кулі, ще руками орків буду душити
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24.10.2022 14:06 Відповісти
Ух ти Південь здивував.
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24.10.2022 14:07 Відповісти
поступки рашці? за домовленності з рашкою? компроміс типу?

проблема перша: рашка хоче все, включно з життям нашіх дітей, просто може не одразу, а коли підростуть щоб відправити їх як гарматне м"ясо ще на якусь війну.

проблема друга: рашка недоговороздатна, вони вважають за єдине правильне, це коли, по відношенню до них домовленності виконуються хоч би що вони робили, і при тому самі можуть розривати в одросторонньому порядку будь-які домовленності, як тільки їм це стає вигідно.
Таким чином домовленності з ними може мати тільки той, хто може їх по стіні розмазати в один момент, якщо русскіє раптом не захочуть ті домовленності виконувати.

ну й компроміс: русскіє розуміють компроміс як таку ситуацію, коли вони мають все, що хочуть і як хочуть, а решта мають з тим погодитися або/і вмерти.
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24.10.2022 14:27 Відповісти
14% нужно купить билеты и настойциво отправить на Парашку-где их настоящая Родина. 4% предателей могут много вреда сделать. Эти люди неизлечимы-даже если русская бомба убьет их детей-они будут говорить что это Украина сама себя обстреливает. Зачем Украине этот балласт в виде этих 14%?
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24.10.2022 14:28 Відповісти
Десять відсотків вати нахер
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24.10.2022 14:40 Відповісти
от кому зараз потрібна ця інформація у військовий час? Ми ж все одно не розглядаємо "варіанти" здаватися....у західних "донорів" вибору бл_ть немає, бо хто ще не допетрав шо альтернатива як не крути вийде дорожче, той на зарплаті в %уйлостану, їм ця інфо ні до чого...КОМУ БЛ_ТЬ адресована інформація шо десь там "зростає частка готових до поступок"?!?!
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24.10.2022 14:52 Відповісти
Треба вводити паспорт негромадянина. Я не хочу, щоб москвороте бидло обирадо мені президента і ВР.
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24.10.2022 15:29 Відповісти
Згідно досліджень - 10% населення України вважають себе кцапами - отже й бачимо результати опитувань - вони всі за те, щоб Україна здалась. Потрібно позбавити їх громадянства, як в країнах Балтії
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24.10.2022 16:54 Відповісти
Так, дійсно - 14% є чужинцями (в основному - кцапами, але й інших чрок вистачає) - маємо депортувати їх з країни - чим швидше - тим швидше й війна закінчиться)
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24.10.2022 16:55 Відповісти
Зайти в Москву и поссать на кремлёскую стенку, прежде чем её взорвать
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30.10.2022 12:29 Відповісти
 
 