86% українців упевнені в необхідності продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли цивільної інфраструктури триватимуть, - КМІС

Більшість опитаних українців вважають що потрібно все одно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли продовжаться.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 21-23 жовтня 2022 року, інформує Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на російські обстріли, які руйнують інфраструктуру та забирають життя людей, 86% респондентів відповіли, що потрібно все одно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли триватимуть. Зокрема, серед них 71% повністю згодні з такою думкою (ще 16% скоріше погоджуються)", - йдеться у пресрелізі КМІС за результатами опитування.

Лише 10% респондентів відповіли, що потрібно перейти до переговорів для якнайшвидшого припинення обстрілів, навіть якщо доведеться піти на поступки Росії.

За даними соціологів, хоча із заходу (88% респондентів за продовження боротьби та 8% за поступки заради якнайшвидшого припинення війни) на схід (69% і 29% відповідно) і зростає частка готових до поступок, але в усіх регіонах більшість дотримується думки, що необхідно продовжувати збройний спротив.

"Навіть на сході 69% дотримуються такої думки (це відповідають люди, які проживають у Харківській і Донецькій областях, які зазнають постійних ракетних і артилерійських обстрілів)", - уточнюють в КМІС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 52% українців вважають, що УПЦ МП діє в інтересах країни-агресора, - опитування