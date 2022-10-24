86% украинцев уверены в необходимости продолжать вооруженную борьбу, даже если обстрелы гражданской инфраструктуры будут продолжаться, - КМИС
Большинство опрошенных украинцев считают, что нужно все равно продолжать вооруженную борьбу, даже если обстрелы продолжатся.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 21-23 октября 2022, сообщает Цензор.НЕТ.
"Несмотря на российские обстрелы, разрушающие инфраструктуру и унося жизни людей, 86% респондентов ответили, что нужно все равно продолжать вооруженную борьбу, даже если обстрелы будут продолжаться. В частности, среди них 71% полностью согласны с таким мнением (еще 16% скорее соглашаются)", - говорится в пресс-релизе КМИС по результатам опроса.
Только 10% респондентов ответили, что нужно перейти к переговорам для скорейшего прекращения обстрелов, даже если придется пойти на уступки России.
По данным социологов, хотя с запада (88% респондентов за продолжение борьбы и 8% за уступки ради скорейшего прекращения войны) на восток (69% и 29% соответственно) и растет доля готовых к уступкам, но во всех регионах большинство придерживается мнения, что необходимо продолжать вооруженное сопротивление.
"Даже на востоке 69% придерживаются такого мнения (это отвечают люди, проживающие в Харьковской и Донецкой областях, которые подвергаются постоянным ракетным и артиллерийским обстрелам)", - уточняют в КМИС.
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здесь есть ответы ВСУ? волонтеров? парамедиков? ТРО ? раненных ? родственников погибших, пропавших без вести или пленных? тех кто донатит, пригрел беженцев, плетет сетки или лепит килограммами вареники и закатует сотнями банок тушенку....
если включить в опрос это огромное единое целое (перечисленное навскидку мной) какой будет процент????
Главно дело - поймамать потом какого-нибудь володина, или васина, или димина, который подпишет капитуляцию, а потом застрелится.
Комменты на разных новостях от некоторых людей выглядят так. Забавно)
Та і сам пісюніст,як комуніст - читє одне,робить інше,а бажає трете!
Теперь 90 на 10. Ну как бы "спасибо" х=лу.
проблема перша: рашка хоче все, включно з життям нашіх дітей, просто може не одразу, а коли підростуть щоб відправити їх як гарматне м"ясо ще на якусь війну.
проблема друга: рашка недоговороздатна, вони вважають за єдине правильне, це коли, по відношенню до них домовленності виконуються хоч би що вони робили, і при тому самі можуть розривати в одросторонньому порядку будь-які домовленності, як тільки їм це стає вигідно.
Таким чином домовленності з ними може мати тільки той, хто може їх по стіні розмазати в один момент, якщо русскіє раптом не захочуть ті домовленності виконувати.
ну й компроміс: русскіє розуміють компроміс як таку ситуацію, коли вони мають все, що хочуть і як хочуть, а решта мають з тим погодитися або/і вмерти.