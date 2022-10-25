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Російські окупанти намагаються підняти бойовий дух мобілізованих за рахунок відрядження в Україну служителів культу з РПЦ, - Генштаб

рпц

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо того, як у російській армії намагаються підняти бойовий дух мобвлвзованих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний фейсбук Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Командування російських окупаційних військ намагається підняти рівень морально-психологічного стану військовослужбовців за рахунок відрядження до бойових підрозділів на територію України служителів російської православної церкви з Самарської області. Але більшість з них відмовляються від поїздок в район ведення бойових дій у зв’язку з небезпекою та відсутністю засобів захисту".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Священник РПЦ на передовій у рясі стріляє з гранатомета: "Московская духовная академия сражается с НАТО". ВIДЕО

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Топ коментарі
+8
Школа політруків з першого відділу НКВС ніколи не зникала.
Просто форма інша - ряса замість гімнастерки.
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25.10.2022 01:43
+6
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25.10.2022 03:44
+5
Тоді його, як правило, *******.
Православний окупант б'є свого побратима-мусульманина і встановлює йому графік молитов: "Да, за#бал ты своим Аллахом! Будешь молиться, когда мы скажем!". ВIДЕО Джерело:

Скоро буде відео як православний кацап сідає на пляшку перед мусульманином.
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25.10.2022 01:58
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Школа політруків з першого відділу НКВС ніколи не зникала.
Просто форма інша - ряса замість гімнастерки.
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25.10.2022 01:43 Відповісти
просто попы пусть в кадила шишки кладут - боевой дух гарантировано поднимется.
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25.10.2022 01:50 Відповісти
Вони чмобікам хрестики замість броників роздають у глибокому тилу.
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25.10.2022 01:51 Відповісти
а если чмобик мусульманин?
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25.10.2022 01:54 Відповісти
Дають сало.
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25.10.2022 01:56 Відповісти
Тоді його, як правило, *******.
Православний окупант б'є свого побратима-мусульманина і встановлює йому графік молитов: "Да, за#бал ты своим Аллахом! Будешь молиться, когда мы скажем!". ВIДЕО Джерело:

Скоро буде відео як православний кацап сідає на пляшку перед мусульманином.
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25.10.2022 01:58 Відповісти
підйом христоснутими підру}{уями нквдшників/}{******** типу бо}{уйслаева? смішнооо)
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25.10.2022 01:57 Відповісти
Культ - саме так, навiть не секта........
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25.10.2022 02:00 Відповісти
а ікони з путіним в них вже не є засобом захисту?
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25.10.2022 02:13 Відповісти
Може наших РПЦшників відрядити в буцигарні піднімати бойовий дух зеків
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25.10.2022 02:13 Відповісти
Навстречу ему из комнаты вышел пышущий жаром священник церкви Фрола и Лавра отец Федор. ... Как же насчет штанов, многоуважаемый служитель культа?
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25.10.2022 03:02 Відповісти
"Русский человек чаще всего поминает Бога, почёсывая задницу!" (Фёдор Достоевский) З кацапів "віруючі християни" - що з осла - професор! "Не кожна будівля з хрестом - церква і не кожен "мужик у рясі" - пастир духовний"! Петро І був "першим" в питаннях релігії - він церкву перетворив у "державне міністерство релігії" А його наступники зробили з попів державних чиновників та платили їм "жалованьє" Тоді ж почалися спроби співпраці попів з "Охранним отделением" Ну а при Сталіні церкву зробили повністю відділом НКВС
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25.10.2022 03:42 Відповісти
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25.10.2022 03:44 Відповісти
ціх тварюк в полон не брати
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25.10.2022 04:04 Відповісти
тут поп не поможет
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25.10.2022 04:47 Відповісти
Чому ж стверджувати неперевірене? А давайте проведем експеримент, посадимо у самий здоровений танкер усіх кацапських попів, виведемо його на саме глибоке місце океану і захерачимо у нього з тисячу ракет. Або, хоча б, посадимо на башту кожного кацапського танку, замість динамічного захисту, по попу РПЦ і побачимо чи може він своїми "молитвами" відвести українську "Стугну". Згодьтесь, надзвичайно цікаві були б результати.
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25.10.2022 07:56 Відповісти
А еще можно их дохляков в бане парить. Результат будет примерно одинаковый.
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25.10.2022 04:59 Відповісти
РПЦ має бути заборонена, як РАДИКАЛЬНА ТЕЧІЯ В ХРИСТИЯНСТВІ....Як шиїтська Хезболла, чи ІДІЛ та ТАЛІБАН в Ісламі....
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25.10.2022 05:18 Відповісти
Служителей культа Сатаны.
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25.10.2022 05:28 Відповісти
Самый главный культ у кремлядей, это совок, только он предполагает вечное царство тоталитарной диктатуры, чего и стремится достичь в Украине теперешний ********** и вбивает его пропаганду десятилетиями в пустую голову zомбакоv.
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25.10.2022 05:32 Відповісти
бурятов с туваками будут будут наворачивать на веру.
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25.10.2022 05:46 Відповісти
саме час гундяю з кадилом очолити орду в окопах і получити гейропский хаймерс собі в зад
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25.10.2022 07:02 Відповісти
Святая в натуре церковь имени Дзержинского.
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25.10.2022 07:06 Відповісти
Господи, благаю тебе, прибери вже з лику Землі цю ФСБ-шну банду. Дай людям справжні віру і царство твоє.
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25.10.2022 07:45 Відповісти
Зачем отправлять попов в мусульманско-буддистскую армию* В чем логика? Хотя.. Какая у них логика.
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25.10.2022 07:55 Відповісти
православні сатанисти кацабстанські горіти вам в пеклі на чолі 3 люцифером кірілом
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25.10.2022 07:59 Відповісти
Не убий, не укради, не пожелай чужого... Это лицемеры православного толка.
Христос сказал, что Его царство не от мира сего.
Христиане не будут убивать христиан
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25.10.2022 08:28 Відповісти
Нащо кацапам ще мобілізувати і відряджати в Україну служителів культу з РПЦ , іх в Україні достатньо, особливо в Лаврі знаходиться цілий відділ ФСБ, але це не допоможе, Україна переможе.
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25.10.2022 08:48 Відповісти
А що, їм слабо церковний хор на передову відправити, може , ще з Дімою Біланом, Лорак, та Плющенко на ковзанках?
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25.10.2022 19:56 Відповісти
Ютуб би "порвали". Чи , може, ще щось інше.
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25.10.2022 19:58 Відповісти
 
 