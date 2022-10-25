Російські окупанти намагаються підняти бойовий дух мобілізованих за рахунок відрядження в Україну служителів культу з РПЦ, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо того, як у російській армії намагаються підняти бойовий дух мобвлвзованих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний фейсбук Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Командування російських окупаційних військ намагається підняти рівень морально-психологічного стану військовослужбовців за рахунок відрядження до бойових підрозділів на територію України служителів російської православної церкви з Самарської області. Але більшість з них відмовляються від поїздок в район ведення бойових дій у зв’язку з небезпекою та відсутністю засобів захисту".
Топ коментарі
+8 Харьков Сумской
показати весь коментар25.10.2022 01:43
+6 Philip c31e0bf0
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+5 Aleks Sun
показати весь коментар25.10.2022 01:58
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Просто форма інша - ряса замість гімнастерки.
Православний окупант б'є свого побратима-мусульманина і встановлює йому графік молитов: "Да, за#бал ты своим Аллахом! Будешь молиться, когда мы скажем!". ВIДЕО Джерело:
Скоро буде відео як православний кацап сідає на пляшку перед мусульманином.
Христос сказал, что Его царство не от мира сего.
Христиане не будут убивать христиан