Джонсон має намір продовжити просування підтримки України країнами Заходу, - Financial Times
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон має намір продовжити просування підтримки України країнами Заходу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.
За інформацією видання, Джонсон бажає знайти застосування позиції, яку він створив, коли обіймав посаду прем'єра, як один з основних факторів рушійної сили західної підтримки України у війні з Росією.
"Союзники Джонсона заявили, що він планував проводити більше часу у Вашингтоні для просування ідей щодо міжпартійної підтримки України в США", - пише видання.
Як заявив один із друзів експрем'єра, поки для таких цілей немає якоїсь офіційної посади, але Джонсон "дуже переживає через ситуацію в Україні".
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