Євреї України просять Ізраїль допомогти боротися з іранськими безпілотниками
Українські євреї звернулися до президента, уряду, Кнесету та громадянського суспільства Ізраїлю із закликом допомогти боротися з іранськими безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на виконавчого співпрезидента Вааду України Йосифа Зісельса.
"Друзі, ще не пізно приєднатися до союзу демократичних і вільних країн. Україна потребує вашої допомоги. Щодня на наші міста обрушуються десятки безпілотників іранського походження. Ізраїль безумовно має технології ефективної боротьби з подібною загрозою. Допоможіть Україні зменшити кількість невинних жертв нелюдської аґресії. Займіть своє місце на світлій і справедливій стороні історії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Росія – очевидна і відверта загроза всьому цивілізованому світу, яка обрала собі союзників на Близькому Сході, і це не Ізраїль, а "пасивна позиція псевдонейтралітету, яку зайняв уряд Ізраїлю, насправді грає лише на руку агресору". Намагання ж не розгнівати Росію нічим не відрізняється від спроб задобрити терористів, і "Україна і Ізраїль чудово знають, чим загрожує подібна лінія поведінки".
У зверненні нагадують, що надання Україні озброєння – основний фактор, що допомагає наблизити довгоочікуваний мир.
Наразі звернення підписали 106 людей, але збір підписів триває.
Будь ласка, зачекайте...
https://www1.cbn.com/node/217391 CBN News
США схвалили $4,8 млрд ізраїльської військової допомоги в пакеті витрат «Омнібус»
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт також високо оцінив цей захід.
"Дякую Конгресу США за вашу переважну відданість безпеці Ізраїлю та за прийняття критично важливого пакету безпеки - включаючи поповнення рятівного "Залізного купола", - написав Беннетт у Twitter.