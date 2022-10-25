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безпілотник (3662) євреї (124) Ізраїль (1609)

Євреї України просять Ізраїль допомогти боротися з іранськими безпілотниками

ізраїль

Українські євреї звернулися до президента, уряду, Кнесету та громадянського суспільства Ізраїлю із закликом допомогти боротися з іранськими безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на виконавчого співпрезидента Вааду України Йосифа Зісельса.

"Друзі, ще не пізно приєднатися до союзу демократичних і вільних країн. Україна потребує вашої допомоги. Щодня на наші міста обрушуються десятки безпілотників іранського походження. Ізраїль безумовно має технології ефективної боротьби з подібною загрозою. Допоможіть Україні зменшити кількість невинних жертв нелюдської аґресії. Займіть своє місце на світлій і справедливій стороні історії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Росія – очевидна і відверта загроза всьому цивілізованому світу, яка обрала собі союзників на Близькому Сході, і це не Ізраїль, а "пасивна позиція псевдонейтралітету, яку зайняв уряд Ізраїлю, насправді грає лише на руку агресору". Намагання ж не розгнівати Росію нічим не відрізняється від спроб задобрити терористів, і "Україна і Ізраїль чудово знають, чим загрожує подібна лінія поведінки".

У зверненні нагадують, що надання Україні озброєння – основний фактор, що допомагає наблизити довгоочікуваний мир.

Наразі звернення підписали 106 людей, але збір підписів триває.

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Топ коментарі
+6
Кнесет і уряд Ізраїлю не зверне на це звернення ніякої уваги, бо на Расєї евреїв більше і вони багатші. А, як відомо, бабло перемагає тільки більше бабло. Принайми, у розумінні "ізбраного народу".
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25.10.2022 08:01
+5
Це звернення ні до чого. Ізраїль вже допоміг Україні, розбомбивши 21 жовтня завод із виробництва іранських дронів у Сирії. Це найкраща допомога, яка тільки може бути. Далі буде більше. Тільки не вимагайте від Ізраїлю публічних заяв - їх не буде.
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25.10.2022 08:49
+4
Нічого собі - аж 106 осіб підписало! Потужно!!
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25.10.2022 07:39
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Читала інформацію, що Ізраїль розбив в Сирії площу виробництва безпілотників іранських. Це правда чи прикраса?
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25.10.2022 07:16 Відповісти
"площу виробництва" - може ви хотіли сказати "площядку праізвоцтва"? 😁
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25.10.2022 07:20 Відповісти
Прикраса це украшеніє. На йолкє, наприклад. Як вона може бути на площадкє?
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25.10.2022 07:24 Відповісти
Мала на увазі, чи не прикрашає себе ізраїль після уманських прильотів безпілотниками
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25.10.2022 07:33 Відповісти
Семимісячне, а яке не виховане!
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25.10.2022 07:48 Відповісти
Вік не показник розуму
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25.10.2022 07:54 Відповісти
Відсутність розділових знаків - це не те, що підтверджує вашу "теорію".😁
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25.10.2022 07:58 Відповісти
Розділові знаки не показник розуму
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25.10.2022 08:09 Відповісти
Авжеж😁
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25.10.2022 08:32 Відповісти
Правда .
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25.10.2022 07:36 Відповісти
Так, піні Яна.
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25.10.2022 10:35 Відповісти
Нічого собі - аж 106 осіб підписало! Потужно!!
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25.10.2022 07:39 Відповісти
евреям ізраілю пофуй евреї України.. от якби вони бабло привезли
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25.10.2022 07:54 Відповісти
Брехня. Ізраїльтянам- не пофіг. Проблема у керівництві країни, як і у нас.
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25.10.2022 10:37 Відповісти
Кнесет і уряд Ізраїлю не зверне на це звернення ніякої уваги, бо на Расєї евреїв більше і вони багатші. А, як відомо, бабло перемагає тільки більше бабло. Принайми, у розумінні "ізбраного народу".
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25.10.2022 08:01 Відповісти
Це звернення ні до чого. Ізраїль вже допоміг Україні, розбомбивши 21 жовтня завод із виробництва іранських дронів у Сирії. Це найкраща допомога, яка тільки може бути. Далі буде більше. Тільки не вимагайте від Ізраїлю публічних заяв - їх не буде.
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25.10.2022 08:49 Відповісти
03-11-2022

https://www1.cbn.com/node/217391 CBN News

США схвалили $4,8 млрд ізраїльської військової допомоги в пакеті витрат «Омнібус»

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт також високо оцінив цей захід.

"Дякую Конгресу США за вашу переважну відданість безпеці Ізраїлю та за прийняття критично важливого пакету безпеки - включаючи поповнення рятівного "Залізного купола", - написав Беннетт у Twitter.
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25.10.2022 09:15 Відповісти
США дивляться на Ізраїль як на маяк стабільності, оточений регіоном потрясінь, союзника в неядерній безпеці і сили для стримування ісламських терористичних угруповань. У симбіотичних відносинах США матимуть доступ до технологій протиракетної оборони, які Ізраїль розробляє за американського фінансування. Ці технології можуть бути застосовані американськими силами, що діють у всьому світі для підтримки безпеки в проблемних зонах.
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25.10.2022 09:18 Відповісти
Малаццы. Галочку поставили. Можно расходиться
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25.10.2022 09:59 Відповісти
а євреї росії проти, ну і кого ізраїль слухатиме?
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25.10.2022 11:22 Відповісти
а найвпливовіший подписал? Зеленський очолив рейтинг найвпливовіших євреїв світу за версією The Jerusalem Post.
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25.10.2022 11:24 Відповісти
 
 