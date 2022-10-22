Одесит Шварцман, який пережив Голокост, закликав німців допомогти перемогти російських фашистів

Роман Шварцман, одесит, який дитиною пережив Голокост, а зараз допомагає своїй Батьківщині здолати російську навалу, звернувся до німецьких політиків і громадян із закликом посилити підтримку Україні, щоби вона могла захистити себе від російського агресора.

Про це він сказав на Міжнародній конференції "Права людини проти геноциду", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Мета має бути ясною і недвозначною - безумовна поразка РФ. Вашого занепокоєння недостатньо… Прошу Німеччину надати нам танки й бронемашини… Я також прошу керівництво ФРН і інших держав підтримати створення такого трибуналу. Спецтрибунал для покарання злочинців війни - єдиний спосіб притягнути винних до відповідальності", - заявив Шварцман.

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Він нагадав, що нерішучість Заходу вже призвела до загибелі багатьох людей, якій можна було запобігти, якби нам своєчасно давали зброю для захисту. Водночас одесит подякував Німеччині за надану зброю, за зміцнення української ППО й артилерії.

"Я ніколи не думав, що звірства німецьких фашистів 80 років тому повторяться на землі моєї багатостраждальної України, що знову будуть концтабори, зруйновані міста та села, що загинуть мирні люди", - сказав Шварцман. Він заявив, що російська окупаційна армія "повторює і навіть перевищує по цинізму по жорстокості дії нацистських фашистів", що підтверджують страшні знахідки на звільнених територіях.

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"Не сам Гітлер хотів мене вбити, коли я був дитиною 81 рік тому. Сьогодні не сам Путін запускає ракети по Україні, по Одесі. Росіяни мають нести відповідальність за свої злочини в Україні як нація, як робили німці. Ракетні удари по містах і інфраструктурі показали, що Росія - держава-терорист", - підкреслив Шварцман.

Шварцман напередодні взяв участь у засіданні Бундестагу, зустрівся з німецькими депутатами, дипломатами, експертами, представниками відомства федерального президента тощо.

Роман Шварцман був нагороджений кілька років тому німецьким Хрестом, який отримав із рук президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра.