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Новини Війна
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Одесит Шварцман, який пережив Голокост, закликав німців допомогти перемогти російських фашистів

роман,шварцман

Роман Шварцман, одесит, який дитиною пережив Голокост, а зараз допомагає своїй Батьківщині здолати російську навалу, звернувся до німецьких політиків і громадян із закликом посилити підтримку Україні, щоби вона могла захистити себе від російського агресора.

Про це він сказав на Міжнародній конференції "Права людини проти геноциду", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Мета має бути ясною і недвозначною - безумовна поразка РФ. Вашого занепокоєння недостатньо… Прошу Німеччину надати нам танки й бронемашини… Я також прошу керівництво ФРН і інших держав підтримати створення такого трибуналу. Спецтрибунал для покарання злочинців війни - єдиний спосіб притягнути винних до відповідальності", - заявив Шварцман.

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Він нагадав, що нерішучість Заходу вже призвела до загибелі багатьох людей, якій можна було запобігти, якби нам своєчасно давали зброю для захисту. Водночас одесит подякував Німеччині за надану зброю, за зміцнення української ППО й артилерії.

"Я ніколи не думав, що звірства німецьких фашистів 80 років тому повторяться на землі моєї багатостраждальної України, що знову будуть концтабори, зруйновані міста та села, що загинуть мирні люди", - сказав Шварцман. Він заявив, що російська окупаційна армія "повторює і навіть перевищує по цинізму по жорстокості дії нацистських фашистів", що підтверджують страшні знахідки на звільнених територіях.

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"Не сам Гітлер хотів мене вбити, коли я був дитиною 81 рік тому. Сьогодні не сам Путін запускає ракети по Україні, по Одесі. Росіяни мають нести відповідальність за свої злочини в Україні як нація, як робили німці. Ракетні удари по містах і інфраструктурі показали, що Росія - держава-терорист", - підкреслив Шварцман.

Шварцман напередодні взяв участь у засіданні Бундестагу, зустрівся з німецькими депутатами, дипломатами, експертами, представниками відомства федерального президента тощо.

Роман Шварцман був нагороджений кілька років тому німецьким Хрестом, який отримав із рук президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Автор: 

Німеччина (7345) євреї (124) Одеса (5447) допомога (8334) Голокост (141)


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Топ коментарі
+11
краще б євреїв закликав! німці і так допомагають!
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22.10.2022 10:58
+9
Оце "дед" здорової людини
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22.10.2022 10:59
+8
Вторая мировая, это история... Русский фашизм, это история современная.
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22.10.2022 11:23
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22.10.2022 10:54 Відповісти
Хотелось бы от немцев большего но вот что от них есть
https://www.ukrmilitary.com/2022/09/20.html
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22.10.2022 10:56 Відповісти
Насправді це не так мало. Спочатку вони лише на 5000 касок були згодні... До того ж треба постійно розуміти головне, що Україні взагалі не треба було б ні до кого звертатися за допомогою (принаймні в такій кількості як зараз), якщо б останні 3.5 роки "слуги кремля" планомірно не вбивали нашу оборонну промисловість, якщо б не знімали клістрони в декількох бригадах ППО у Хмельницькій, Київській, Херсонській областях перед війною, фактично відкривши небо москальсікій авіації та ракетам... Так що німцям за їхню допомогу велика шана та вдячність!
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22.10.2022 11:36 Відповісти
Да, всего этого Украине остро не хватает и по сравнению с другими странами выходит очень много. Но! Без серьезного вооружения, которого в прилагаемом списке совсем мало, кацапов не сломить.
Хотя надо помнить, что по взаимозачету с другими странами мы получили благодаря немцам танки, БМП и артиллерию советских образцов.
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22.10.2022 11:43 Відповісти
В цьому світі все перекинулось з ніг на голову.
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22.10.2022 10:57 Відповісти
уже давно- але більшість хотіли цього не вбачати, або принаймні робили вигляд...
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22.10.2022 12:57 Відповісти
краще б євреїв закликав! німці і так допомагають!
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22.10.2022 10:58 Відповісти
Та ви що, то ж богоізбрані істоти, ми для них хуже худоби.
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22.10.2022 11:15 Відповісти
Евреи пока не увидят в чем то свой гешефт не ударят палец об палец даже если будут тонуть
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22.10.2022 11:19 Відповісти
Євреїв ніхто не захищав, всі вдавали, що нічого не знають про газові камери. Євреї здобули урок і тепер захищають себе самі і лише себе. Україні слід звернутися за допомогою до Саудівської Аравії, ОАЄ, Єгипту, Лівану. Вони мають багато грошей і зброї, і до того ж араби вам брати на відміну від євреїв.
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22.10.2022 14:47 Відповісти
На жаль не пам'ятаю прізвища єврея котрий досліджував голокост.Він доводив що фізично неможливо знищити мільйони євреїв в газових камерах концтаборів.Кого захищають євреї продаючи зброю Азербайджану або Саудівській Аравії?
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22.10.2022 16:06 Відповісти
Оце "дед" здорової людини
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22.10.2022 10:59 Відповісти
Більшість євреїв у Германії - упороті путіноїди. Респект пану Шварцману
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22.10.2022 11:20 Відповісти
Брешеш. Не плутай із російськими німцями. Да й серед тих багато хто підтримує Україну.
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22.10.2022 15:17 Відповісти
Вторая мировая, это история... Русский фашизм, это история современная.
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22.10.2022 11:23 Відповісти
Совіцький фашизм був страшніший германського нацизму,досить вже цих совкодрочерів слухати.
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22.10.2022 12:14 Відповісти
Коли такі поважні люди озвучівають такі очевидні речі до Європи , яка вже забула що таке війна і розруха, їм повинно бути соромно). Їм тоді допомогали усім світом ) , то вони мають робити те саме до нас)
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22.10.2022 13:02 Відповісти
Їм не повинно бути соромно за вас дегенератів,у всіх своїх бідах ви винні самі,вас розумні люди попереджали,що розкрадання своєї держави та армії,у підсумку призведе до трагічних наслідків,тепер жріть не заляпайтесь.
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22.10.2022 16:25 Відповісти
 
 