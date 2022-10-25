УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11514 відвідувачів онлайн
Новини Війна
783 0
обстріл (27070) Харківщина (6053) Синєгубов (853) Куп’янськ (665)

Рашисти обстріляли Куп’янськ, Вовчанськ та населені пункти п’яти районів Харківщини

харківщина

Протягом минулої доби ворог продовжував терор цивільного населення Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, іфнормує Цензор.НЕТ.

Зокрема, окупанти обстріляли міста Куп'янськ та Вовчанськ, а також населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів.

За словами Синєгубова, у Куп'янську внаслідок ракетного удару, попередньо ракетами С-300, пошкоджено адміністративну будівлю. У Дворічанській громаді пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа. Без постраждалих.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Золочівській громаді Богодухівського району з пораненням госпіталізований 36-річний тракторист. В Куп'янському районі госпіталізовані 3 людей, що отримали поранення напередодні", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що триває розмінування звільнених від окупантів територій. За добу піротехнічними підрозділами ДСНС знешкоджено 455 вибухонебезпечних предметів.

Також читайте: 24 жовтня росіяни обстріляли села Івашки та Уди Харківської області. Є поранений

"На лінії зіткнення наші захисники продовжують вести бої з російськими окупантами. Віримо в ЗСУ та нашу Перемогу", - резюмує Синєгубов.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 