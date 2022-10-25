У Києві розпочалися стабілізаційні відключення електроенергії
25 жовтня у Києві НЕК "Укренерго" запровадила стабілізаційні відключення електроенергії для уникнення аварій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.
Як зазначається, отримувати інформацію щодо можливих відключень електроенергії у столиці можна через чат-бот YASNO.
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Доводиться якось перебиватись. В нас хоч якось світло включають. Є населені пункти, що днями без електрики.
Якщо (наприклад )- по графіку відключення заплановане на 10-00 , а навантаження на мережу , до критичного значення виросло о 9-30 , то система вимкнеться о 9-30 .!! Те ж саме і з включенням .
Я раніше гадав що це вони так просто куражаться , але зараз бачу - вони таки дійсно думають що вимкнення електрики , якимсь чином - змусять українців припинити спротив і повзти в кремль на колінах .
Вони й правда так вважають ,, пц !!! .