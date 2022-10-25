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Київ (19116) електроенергія (6010) Укренерго (2578)

У Києві розпочалися стабілізаційні відключення електроенергії

світло

25 жовтня у Києві НЕК "Укренерго" запровадила стабілізаційні відключення електроенергії для уникнення аварій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

Як зазначається, отримувати інформацію щодо можливих відключень електроенергії у столиці можна через чат-бот YASNO.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всій Україні обмежили постачання електроенергії для промисловості

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А чи не час націоналізувати незаконно приватизовані за часів злочинного уряду Януковича та інших підприємств критичної інфраструктури Києва та України в цілому?
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25.10.2022 10:26 Відповісти
не на часі, на нас ще щекає велике будівництво для ахметки
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25.10.2022 10:48 Відповісти
а де можна отримувати інформацію щодо відключень в інших регіонах? в суботу був без світла 9 годин, вчора 4.15, телефон обленерго тупо не функціонує. що характерно, всі розуміють, що відключають не від гарного життя, але хоча б попередити якось можна?
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25.10.2022 10:33 Відповісти
у нас - Кропивницький - графіка нема. але є одне - кожні дві години. сьогодні о 8-30 відключили, о 10-30 включили. на сайті міста графіку теж нема.
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25.10.2022 11:00 Відповісти
У нас обленерго опублікувало графік відключень, але відключають не по графіку і на більш тривалий час, ніж обіцяні 4 години.
Доводиться якось перебиватись. В нас хоч якось світло включають. Є населені пункти, що днями без електрики.
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25.10.2022 11:03 Відповісти
Графік графіком , але справа в тому що жоден графік не гарантує позачергового відключення електроенергії ,, все залежить він навантаження на мережу . .
Якщо (наприклад )- по графіку відключення заплановане на 10-00 , а навантаження на мережу , до критичного значення виросло о 9-30 , то система вимкнеться о 9-30 .!! Те ж саме і з включенням .
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25.10.2022 11:15 Відповісти
Кацапня з цього приводу , в тєлєграмах радіє так що - ледве не сцить кип'ятком
Я раніше гадав що це вони так просто куражаться , але зараз бачу - вони таки дійсно думають що вимкнення електрики , якимсь чином - змусять українців припинити спротив і повзти в кремль на колінах .
Вони й правда так вважають ,, пц !!! .
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25.10.2022 11:05 Відповісти
жёсткая мутка с этим электричеством. При нагрузке на сеть у меня летом падала до 180-190 вольт из за массовой нагрузки кондинционеров/бойлеров. Сейчас чётко 230В +-5В. И где блт эти перегрузки? Потому то мутят уроды
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25.10.2022 11:30 Відповісти
У Києві не розпочалися стабілізаційні відключення , а продовжуюються ‼️
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25.10.2022 12:35 Відповісти
 
 