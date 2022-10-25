У Києві розпочалися стабілізаційні відключення електроенергії

25 жовтня у Києві НЕК "Укренерго" запровадила стабілізаційні відключення електроенергії для уникнення аварій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

Як зазначається, отримувати інформацію щодо можливих відключень електроенергії у столиці можна через чат-бот YASNO.

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