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Маріуполь (3205) окупація (6526) паспорт (1134)

Окупанти розпочали "паспортизацію" населення окупованого Маріуполя, - Андрющенко

Російські загарбники у тимчасово окупованому Маріуполі розпочали видачу паспортів РФ.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Паспортизація Маріуполя почалась. В Маріупольському районі в с. Мангуш видано перші паспорти росії маріупольцям. Правда, не без "чорної мітки". Місце реєстрації - "днр Маріуполь". Ти наче "росіянин", але не такий як росіяни. Недонелюдь.

Швидкість обробки наднизька, тому процес затягнеться на місяці. В першу чергу будуть облслуговувати тих, хто працює на бюджетні установи, тобто хто зобов'язаний мати російське громадянство", - зазначив він.

Також читайте: В окупованому Маріуполі росіяни вставляють вікна у квартирах, які повністю знищені пожежами, - Андрющенко. ФОТО

Окупанти розпочали паспортизацію населення окупованого Маріуполя, - Андрющенко 01

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Дякую за фото паспорта, одного підора вже виявлено з адресою
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25.10.2022 10:44 Відповісти
Аусвайс такой себе, жиденький. Впрочем германцы тоже особо не заморачивались
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25.10.2022 10:47 Відповісти
Они и в Изюме аусвайсы свои выдавали. Надолго ?
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25.10.2022 11:28 Відповісти
Треба негайно міняти наші закони.

Дозволяти багато громадянств та забирати в таких право впливати на політику, займатись освітою чи робити будь-що стратегічно важливе для держави.

І все це з обов'язковим введенням страшних кар починаючи від звинувачення в державній зраді і аж по смертну кару у випадку приховування факту отримання та навіть зайняття держпосади чи балотування.

І починати роздавати паспорти в Курську, Білгороді, Ростові, Волоґдонську (формуючи новий східний кордон по Дону) та Краснодарі і Сочі (все ж це землі Козарії які й США законами обіцяв незалежність від кремля на рівні із Литвою та Україною, а ми як не як називаємо себе нащадками козаків, тобто землі наші).
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25.10.2022 12:08 Відповісти
Хто візьме паспорт , лишати громадянства . Тіки від на існування
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25.10.2022 13:53 Відповісти
Eques Patriam , Вибачаюсь Панове, але я з вами не згоден , на Україну напала тільки расія. Ось к громадянам расіі і застосовувайте цей закон , та покарання , а усіх других не читайте,
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25.10.2022 14:02 Відповісти
Ну це ж не паспорт, який посвідчує громадянство. У лаптевих давно виникла проблема з такими громадянами, які хизувались цими паспортами. а коли захотіли повернутись в родіну мать, їм родіна прямо сказала. марш домой ....... є...... твою.......
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25.10.2022 14:29 Відповісти
 
 