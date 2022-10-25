Окупанти розпочали "паспортизацію" населення окупованого Маріуполя, - Андрющенко
Російські загарбники у тимчасово окупованому Маріуполі розпочали видачу паспортів РФ.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Паспортизація Маріуполя почалась. В Маріупольському районі в с. Мангуш видано перші паспорти росії маріупольцям. Правда, не без "чорної мітки". Місце реєстрації - "днр Маріуполь". Ти наче "росіянин", але не такий як росіяни. Недонелюдь.
Швидкість обробки наднизька, тому процес затягнеться на місяці. В першу чергу будуть облслуговувати тих, хто працює на бюджетні установи, тобто хто зобов'язаний мати російське громадянство", - зазначив він.
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Дозволяти багато громадянств та забирати в таких право впливати на політику, займатись освітою чи робити будь-що стратегічно важливе для держави.
І все це з обов'язковим введенням страшних кар починаючи від звинувачення в державній зраді і аж по смертну кару у випадку приховування факту отримання та навіть зайняття держпосади чи балотування.
І починати роздавати паспорти в Курську, Білгороді, Ростові, Волоґдонську (формуючи новий східний кордон по Дону) та Краснодарі і Сочі (все ж це землі Козарії які й США законами обіцяв незалежність від кремля на рівні із Литвою та Україною, а ми як не як називаємо себе нащадками козаків, тобто землі наші).