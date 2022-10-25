Патріарх РПЦ Кирил назвав Путіна борцем з Антихристом
Патріарх РПЦ Кирил вважає президента РФ Володимира Путіна "борцем з Антихристом".
Про це він заявив на 24-му з'їзді Всесвітнього російського народного собору, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
За логікою очільника РПЦ, Путін бореться проти однополярного світу, який загрожує появою одноосібного правителя – Антихриста. З його приходом, нагадав Гундяєв, настане кінець світу. Одними з рис наближення апокаліпсису глава РПЦ назвав евтаназію, ЛГБТ-шлюби та генетичні експерименти.
Зупинити все це, упевнений Кирил, може лише диктатура більшості, яка не дасть меншості (зокрема ЛГБТ) права голосу: саме це, на думку російського священика, і є "справжньою демократією".
Топ коментарі
+60 Максім ХОЙ #398010
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+51 izzabaru
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+48 Saskia Jansen
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Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов Христовых.
https://allbible.info/explore/sinodal/2co/11/14/#14?iframe=true&width=95%&height=95% 14
И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света,
https://allbible.info/explore/sinodal/2co/11/15/#15?iframe=true&width=95%&height=95% 15
а потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды; но конец их будет по делам их.
2 Коринфянам 11:13-15
Гундяй, служитель Сатаны, служителя Сатаны обозвал борцом с Сатаной. Ну-ну....
борцем зАнтихристом
А путин - царь северный:
"Он поставит свои царские шатры между великим морем и святой горой Прекрасной земли. Он придёт к своему концу, и никто не поможет ему."
(Даниил 11:45)