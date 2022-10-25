Патріарх РПЦ Кирил назвав Путіна борцем з Антихристом

Патріарх РПЦ Кирил вважає президента РФ Володимира Путіна "борцем з Антихристом".

Про це він заявив на 24-му з'їзді Всесвітнього російського народного собору, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

За логікою очільника РПЦ, Путін бореться проти однополярного світу, який загрожує появою одноосібного правителя – Антихриста. З його приходом, нагадав Гундяєв, настане кінець світу. Одними з рис наближення апокаліпсису глава РПЦ назвав евтаназію, ЛГБТ-шлюби та генетичні експерименти.

Зупинити все це, упевнений Кирил, може лише диктатура більшості, яка не дасть меншості (зокрема ЛГБТ) права голосу: саме це, на думку російського священика, і є "справжньою демократією".

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