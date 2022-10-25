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Патриарх РПЦ Кирилл назвал Путина борцом с Антихристом

кирил,путін

Патриарх РПЦ Кирилл считает президента РФ Владимира Путина "борцом с Антихристом".

Об этом он заявил на 24-м съезде Всемирного российского народного собора, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По логике главы РПЦ, Путин борется против однополярного мира, грозящего появлением единоличного правителя – Антихриста. С его приходом, напомнил Гундяев, придет конец света. Одними из черт наступающего апокалипсиса глава РПЦ назвал эвтаназию, ЛГБТ-браки и генетические эксперименты.

Остановить все это, уверен Кирилл, может только диктатура большинства, которая не даст меньшинству (в частности ЛГБТ) права голоса: именно это, по мнению российского священника, и есть "настоящая демократия".

Смотрите также: Патриарх Русской православной церкви поддержал мобилизацию Путина и агрессию против Украины. ВИДЕО
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Топ комментарии
+60
вони там усі ********* на всю голову...
і це не смішно якщо чесно
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25.10.2022 21:11
+51
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25.10.2022 21:14
+48
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25.10.2022 21:12
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Дебіл
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26.10.2022 00:03 Ответить
масковія ... філія сатани на землі... брехлива імперія, батька брехні... а масковські попи його напалкіші прихильники та слуги...
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26.10.2022 00:12 Ответить
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26.10.2022 00:15 Ответить
https://allbible.info/explore/sinodal/2co/11/13/#13?iframe=true&width=95%&height=95% 13

Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов Христовых.

https://allbible.info/explore/sinodal/2co/11/14/#14?iframe=true&width=95%&height=95% 14

И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света,

https://allbible.info/explore/sinodal/2co/11/15/#15?iframe=true&width=95%&height=95% 15

а потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды; но конец их будет по делам их.

2 Коринфянам 11:13-15

Гундяй, служитель Сатаны, служителя Сатаны обозвал борцом с Сатаной. Ну-ну....
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26.10.2022 00:18 Ответить
Лучше право голоса у ЛГБТ, чем у русских *********.
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26.10.2022 00:56 Ответить
вор в законе Япончик и КГБшник Моль воюют с антихристом...🤣Что можно добавить к этому бреду?!!!
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26.10.2022 01:00 Ответить
Оце гундяй пукнув!
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26.10.2022 03:48 Ответить
Диявол проводить операцію з прикриття свого слуги, усі рашисти - сатаністи.
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26.10.2022 04:21 Ответить
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26.10.2022 05:08 Ответить
...Гуня прав на все 100 % ... только трохи ошибочка в заголовке : Патріарх РПЦ Кирил назвав Путіна борцем з Антихристом
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26.10.2022 05:12 Ответить
Сам ты Сатана, Кирилл! Иуда в рясе, анафема тебе!
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26.10.2022 06:02 Ответить
Обоє рябоє...
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26.10.2022 06:23 Ответить
Смешно, вообще-то Гундяй и есть Антихрист, потому что против Христа.
А путин - царь северный:
"Он поставит свои царские шатры между великим морем и святой горой Прекрасной земли. Он придёт к своему концу, и никто не поможет ему."
(Даниил 11:45)
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26.10.2022 07:07 Ответить
а уже похер, что сказало это чмо... раскольник и пассивный ********...
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26.10.2022 07:54 Ответить
Шановне товариство! Як цікаво - головний сатаніст московського сатанату називає антихриста кремлівського педофіла борцем з антихристом. Це вже так далеко зайшли,що вороття вже не буде ніколи. Ерефія летить у минуле.
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26.10.2022 08:55 Ответить
Половина состава Госдуры - голубая *********, не говоря уже об эстраде в рашке ... И все равно гундяю никак неймётся с **********...да и среди Попов кацапских тоже ********** хватает...Оруэл в чистом виде....
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26.10.2022 10:38 Ответить
Колись на початку-середині 90-их в Интересній газеті натрапив на статтю якогось пророка/віщуна... Там писали, що диявол вже на Землі, але у 1999 році він вступить в свої права і принисе багато горя... Я ще тоді думав, як же так? Знають, що вже є на Землі і ніхто його не зупинить... Звичайно ніхто не вірив жовтим газеткам, включно і мене, але зараз можемо бачити, що принаймні це передбачення справдилося... диявол-путін якраз і вступив на свій трон в 99-му...
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27.10.2022 00:44 Ответить
Головний сатана у рясі називає головного терориста борцем з антихристом. І 100 млн. російських ідіотів цьому вірять. До чого світ докотився.
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18.01.2023 21:00 Ответить
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