Патриарх РПЦ Кирилл назвал Путина борцом с Антихристом
Патриарх РПЦ Кирилл считает президента РФ Владимира Путина "борцом с Антихристом".
Об этом он заявил на 24-м съезде Всемирного российского народного собора, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
По логике главы РПЦ, Путин борется против однополярного мира, грозящего появлением единоличного правителя – Антихриста. С его приходом, напомнил Гундяев, придет конец света. Одними из черт наступающего апокалипсиса глава РПЦ назвал эвтаназию, ЛГБТ-браки и генетические эксперименты.
Остановить все это, уверен Кирилл, может только диктатура большинства, которая не даст меньшинству (в частности ЛГБТ) права голоса: именно это, по мнению российского священника, и есть "настоящая демократия".
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+60 Максім ХОЙ 07fb0949
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+51 izzabaru
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+48 Saskia Jansen
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Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов Христовых.
https://allbible.info/explore/sinodal/2co/11/14/#14?iframe=true&width=95%&height=95% 14
И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света,
https://allbible.info/explore/sinodal/2co/11/15/#15?iframe=true&width=95%&height=95% 15
а потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды; но конец их будет по делам их.
2 Коринфянам 11:13-15
Гундяй, служитель Сатаны, служителя Сатаны обозвал борцом с Сатаной. Ну-ну....
борцем зАнтихристом
А путин - царь северный:
"Он поставит свои царские шатры между великим морем и святой горой Прекрасной земли. Он придёт к своему концу, и никто не поможет ему."
(Даниил 11:45)