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Росіянам небезпечно залишатися у Херсоні, оскільки шляхів для відступу немає, - Резніков

резніков

Окупантам небезпечно залишатися у Херсоні та вести вуличні бої з ЗСУ, оскільки потім вони не зможуть втекти з міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив у  інтерв'ю Fox News.

За його словами, ЗСУ контролюють усі мости через Дніпро, тож в окупантів не буде можливості покинути місто, як було під час деокупації під Харковом.

"Не зовсім вірю, що росіяни матимуть змогу вести вуличні бої. Тому що для них це не оптимальний варіант. Ми контролюємо всі мости у річці Дніпро, використовуючи HIMARS та іншу артилерію. І для них це ризиковано залишатись у Херсоні, бо вони потім не зможуть втекти, як це було в Ізюмі", - заявив міністр.

Він наголосив, що війна в Україні зараз перебуває на третьому етапі - поступовому звільненні окупованих територій.

Рєзніков пояснив, що перший етап полягав у тому, щоб зупинити російську армію. На другому етапі вдалося стабілізувати ситуацію вздовж усієї лінії фронту.

Також дивіться: Окупанти, тікаючи з Херсона, вкрали пам’ятники Суворову та Ушакову. ФОТО

Автор: 

Херсон (3354) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+10
тільки побільше 200-х /300-х на раSSію може "промити мозги" руZZкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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26.10.2022 00:37
+6
Треба щось робити з паромами. Вони туди-сюди до Голої пристані та до Олешків ходять.
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26.10.2022 00:39
+6
Теж теба, яке пиклування про росіян, ще би патронів для забезпечення безпеки запропонував
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26.10.2022 00:40
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дайте час і Херсон зміниться на рязань, і грязанці заспівають на мові з волиньским акцентом...
найбільш кмітливі там вже відкривають курси...
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26.10.2022 00:33 Відповісти
Рязанські бабИ це останнє що потрібно Україні. А от у Таганрозі і досі половина українців. Не кажучи про Білгородщину.
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26.10.2022 01:18 Відповісти
Боюсь,що там мізки промиті пропагандою так,що в них нічого українського не залишилось...тому підтвердження - лугандон.
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26.10.2022 11:07 Відповісти
В Криму краще? Кинемо?
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28.10.2022 05:40 Відповісти
тільки побільше 200-х /300-х на раSSію може "промити мозги" руZZкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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26.10.2022 00:37 Відповісти
Треба щось робити з паромами. Вони туди-сюди до Голої пристані та до Олешків ходять.
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26.10.2022 00:39 Відповісти
и на них конечно же есть цивильные, которым необходимо срочно по делам на противоположный берег.
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26.10.2022 00:43 Відповісти
Ви їх бачили? Є з цивільними, є без цивільних. Вночі які цивільні?
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26.10.2022 09:30 Відповісти
Теж теба, яке пиклування про росіян, ще би патронів для забезпечення безпеки запропонував
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26.10.2022 00:40 Відповісти
***** ще подзвони з доповідями і порадами.
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26.10.2022 00:54 Відповісти
Це їх проблеми. Нам то яке діло до кацапських негараздів? Головне щоб вони там всі полягли з мінімальними втратами з українського боку.
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26.10.2022 01:13 Відповісти
Епічно. Міністр оборони України через FOX News попереджає окупантів про небезпеку. Фон Штірліц би скористуватися CNN, що б не палитися
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26.10.2022 01:23 Відповісти
🤣
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26.10.2022 01:25 Відповісти
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26.10.2022 01:34 Відповісти
Цей Золкін працював на Шарія та організововав "Бєссмєртний полк" у Києві. Вірогідність того, що він і зараз працює на ФСБ - 100%
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26.10.2022 02:12 Відповісти
А декому буде небезпечно залишатися в Україні після війни.
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26.10.2022 01:54 Відповісти
рашисти вже дуже багато натаскали на Пвадень свого заліза, тай особового складу теж багато прекинули - війскові рахують десь 30 тисяч. І, нажаль це десантники та спецназ - на карті це видно. адвокат сказав, шо уповільнення просування ЗСУ через дощі - йдуть, маленьки, але ж сонця багато і ще тепло. Тут справа в іншому.
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26.10.2022 04:38 Відповісти
Яка пронизливо щира турбота про росіян, типу, що ж з вами робити?
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26.10.2022 08:31 Відповісти
Резніков, та Данілов роблять вігляд, що белоруськи війскови під Мелітополем не стоять.
https://gordonua.com/news/war/polnocennoe-podrazdelenie-mer-okkupirovannogo-melitopolya-soobshchil-chto-v-odnom-iz-sel-rayona-nahodyatsya-*******-iz-belarusi-1632759.html
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26.10.2022 09:15 Відповісти
 
 