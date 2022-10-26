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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У одному із сіл Херсонщини підтверджено знищення 30 окупантів, ще понад 100 рашистів залишаються під завалами, - Генштаб

втрати

Генеральний Штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про уточнені втрати російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: " За уточненою інформацією, підтверджено наслідки вогневого ураження противника. В результаті точкових ударів артилерії Сил оборони, в населеному пункті Каїри Херсонської області, знищено до 30 окупантів, а під завалами залишилось понад сто військовослужбовців противника. В населеному пункті Горностаївка, після детонації складу боєприпасів, спостерігався рух великої кількості машин швидкої допомоги. Втрати ретельно приховуються ворогом".

Також читайте: За пів години на Херсонщині збито два ударні вертольоти Ка-52, - Повітряні сили

Автор: 

Генштаб ЗС (6562) втрати (4395)


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Топ коментарі
+49
Мобіки навіть до фронту не доїхали... А родини їх будуть ще кредит на бронік, каску та аптечку виплачувати... А їм казали.
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26.10.2022 01:47
+42
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26.10.2022 03:06
+36
Так ось з чого старий ******* оголосив Джихад, там десь під завалами 100 кадировців кохаються один з одним.
Джихад з вуст шайтана з клікухою дон-кондом звучить як "слава Богу" з рота чорта!
ЗСУ вас, овце..би драні, били й битимуть до самого вашого кінця.
Все Буде Україна.
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26.10.2022 06:07
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Мобіки навіть до фронту не доїхали... А родини їх будуть ще кредит на бронік, каску та аптечку виплачувати... А їм казали.
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26.10.2022 01:47 Відповісти
чмобов сейчас на правый берег завозят, а на левом сидят в основном кадрированные подразделения, более ценные. А удары нанесли, скорее всего по информации "глаз" на земле. Ибо ***** собираться по сто туловищ в одном здании. Расслабились, сидя на левом берегу, а тут из Новоалександровки и прилетело.
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26.10.2022 02:04 Відповісти
Так ось з чого старий ******* оголосив Джихад, там десь під завалами 100 кадировців кохаються один з одним.
Джихад з вуст шайтана з клікухою дон-кондом звучить як "слава Богу" з рота чорта!
ЗСУ вас, овце..би драні, били й битимуть до самого вашого кінця.
Все Буде Україна.
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26.10.2022 06:07 Відповісти
засипьте те лайно хлоркою і ніколи там нічого не сійте.
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26.10.2022 02:16 Відповісти
Зачем засорять землю? В холодильник, если родные не заберут - крематорий. Это общая практика.
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26.10.2022 03:07 Відповісти
в Україні є холодильникі на знищену кацапню заморозити?
чі знову партнери не додали? - нехай гниють тварі кацапські...
дітей тільки туди не підводьте... - і не сійте....
ніколи...
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26.10.2022 03:31 Відповісти
Ну вы же сами видели Вагоны с морозильниками в которых содержат трупы кацапов, у Золкина показывали, и кроме того их иногда меняют на наших 200-х. Зачем вы лукавите? Мое мнение их надо утилизировать, а не разбрасывать по полям, что бы их собаки и грызуны не растаскивали.
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26.10.2022 03:48 Відповісти
всім за це зелену кацапню в сраку цемнуть?
доїдьте до нас в Волинь... - і шо б тока після -без обід...
память не вмирає..
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26.10.2022 04:03 Відповісти
касаби руйнують нашу енергосистему. Люди не вмикають ел чайників, а для цього лайна рефрижератори? Хлорки вистачить
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26.10.2022 09:26 Відповісти
Своевременное решение - мобильные крематории размещать рядом с российскими военкоматами. Дёшево и сердито.
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26.10.2022 06:10 Відповісти
вчера петру пришла повестка
с приказом завтра к десяти
явиться сразу в крематорий
и ничего с собой не брать
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26.10.2022 12:02 Відповісти
Хлор випарується, а вапно погасить кислотність від гниття трупів І буде гарне органічне добриво! І навіщо добру пропадать?!!! Не хазяйська ти людина!
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26.10.2022 07:04 Відповісти
без лаю, Яр?
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26.10.2022 07:07 Відповісти
Ти ж мене знаєш - я "спокійний, як удав"!
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26.10.2022 07:08 Відповісти
знаю....
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26.10.2022 07:22 Відповісти
Ну й добре!
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26.10.2022 07:45 Відповісти
Хлор вступатиме у реацію з органічними речовинами, й утворюватимуться хлорорганічні. Нахіба воно треба? Негашене вапно - без проблем.
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26.10.2022 10:02 Відповісти
А тобі потрібні епідемії на звільнених територіях? Щоб збудники туберкульозу чи тифу з грунтовими водами розповсюджувалися?
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26.10.2022 12:07 Відповісти
)(уйло ставить на військові рельси
Фактически Россия переходит на «экономику военного типа», рассказал Faridaily источник в Минфине, знакомый с ситуацией и планами Кремля. Это означает, что все, что связано с развитием - инфраструктура, образование, здоровье - все это уходит на второй план», поясняет он. А на первом плане остается война.Расходы бюджета по статье «национальная оборона» в этом году превысят изначальный план на треть, или 1,2 триллиона рублей, до 4,2 трлн, а в следующем будут увеличены еще на 300 млрд.
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26.10.2022 02:22 Відповісти
)(уйло готується до затяжної війни проти нас,на виснаження...в надії що західні партнери змучутся нам допомагати ,і змушені будуть йти на перемовини.щоб схилити Україну до капітуляції окупованих областей.
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26.10.2022 02:28 Відповісти
а рабсеяне готовы к затяжной чмобилизации?
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26.10.2022 02:33 Відповісти
затянуть пояса-пропаганда зробить своє
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26.10.2022 02:37 Відповісти
репу им жрать - не привыкать. А вот здыхать они как-то перестают хотеть.
https://twitter.com/i/status/1584856010224799744
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26.10.2022 02:44 Відповісти
Часи не ті - навіть самі упороті кирзові ваньки та ахмети не будуть верещати перед задвохсотенням "за родіну, за *****!!!"
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26.10.2022 08:18 Відповісти
Для колективного Заходу, населення якого тільки в США складає 350 млн. людей, а скільки в Європі не знаю, вибачте, але не менше 400 млн., на одну людську душу витрати для них порівняно з 140 млн. кацапонаселення (а дехто каже, що вже менше 100) не такі вже й великі. Особливо, якщо взяти до уваги запаси США по озброєнню, які припадають пилюкою в сухих пустинях. Для ЗС США вони, може, й застаріли, але щоб робити двохсотими кацапську орду, нам би дуже згодились.
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26.10.2022 08:14 Відповісти
це було би вірно у тому випадку, коли так званий колективний Захід використовував свої потужності на 100% для забезпечення поразки паРаші у війні, як це робить паРаша, намагаючись знищити Україну. але ж це не так, використовується всього декілька відсотків.
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26.10.2022 12:43 Відповісти
та їм і смислу не було...
набуває двіженіє від хаймарса - "*** тобі, а не лада каліна - в молекули!"
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26.10.2022 02:33 Відповісти
ну, под завалами более-менее целенькими лежат.
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26.10.2022 02:34 Відповісти
в вас не завжди притомні комменти як і цей...
тому велике прохання не під мене ваші думки - дуже дякую.
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26.10.2022 02:49 Відповісти
это интернет, бывает тут всякое... и разрешения кому где писать здесь никто ни у кого не испрашивает.
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26.10.2022 02:52 Відповісти
це було тільки проxання... - ні так ні..
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26.10.2022 03:05 Відповісти
на прохання тут має право кожний. Це нікого ні до чого не зобов'язує.
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26.10.2022 03:08 Відповісти
Дык, на это вам и натякнулы, мол , нет - так нет. Чьо рассусоливать... ИМХО...
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26.10.2022 05:33 Відповісти
Сподіваюсь їх не будуть одривать
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26.10.2022 02:52 Відповісти
звісно не будуть. Простіше вказати як зниклого безвісти, тоді міністерство нападу не буде виплачувати компенсацію.
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26.10.2022 02:57 Відповісти
Для того щоб їх не одривали треба туди ще раз в***ать.
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26.10.2022 03:09 Відповісти
пьяна матросня в підєру, тіпа як у нас занюхані кловані в раді,
***** з підєру, полу медвідь з його же....
як може Україна не радіти пожежі в тому змиїному гадючнику?
авжеж ми радіємо!
красовського піздолятка-сина топить не топить?
ваша думка - українці?
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26.10.2022 03:02 Відповісти
Там нужно все проще, хотя красовська мерзота и извинялась , из-за нацистских выражений в отношении наших деток, пусть в ягелеядии горит все синим пламенем. А дальше - безлюдная пустыня, бо лаптеунтия Богом проклятое место.
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26.10.2022 05:38 Відповісти
нам потрібен гетьман, а не ******** зелена з протянутою рукою...
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26.10.2022 05:43 Відповісти
Так всi ж говорять , шо пiсля перемоги зеплiсняву викуримо. Я би заради цего, бажав би бачити зо 5 рочкiв у владi вiйськових.
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26.10.2022 05:59 Відповісти
пан Саня - Ви шкребете мою мрію...
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26.10.2022 06:10 Відповісти
З цiei нагоди - по сто грам: https://youtu.be/UKoJ56jCmdQ коломийки 2022 про москалів
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26.10.2022 06:17 Відповісти
нищення кацапні продовжується за сценарієм генштабу ЗСУ...
почули? - падли кацапськи?
зрадникі переші на смереку без емоцій, кацапня друга.....
це очищення нашої землі від падлюк!
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26.10.2022 06:56 Відповісти
Шо радует: план Маршалла 100500 заработает без коломойских , незаконно-рожденных бандюков от матюкливого бывшего президента, пинчуков и иже...
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26.10.2022 11:32 Відповісти
Коломийки класснi.
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26.10.2022 07:46 Відповісти
Є, на мій погляд, слушна думка Олени Білозерської - Від себе додам - Зеленський - хуцпіст, а хуцпа, як перевірена часом психотехнологія, дуже часто дає результат, особливо у Європі. Вчора у Німеччині був форум з відновлення й розвитку України, був онлайн-виступ Зеленського, показали західних політиків, які були у залі. Урсула фон дер Ляйєн - Голова Європейської комісії дивилася на Зеленського таким поглядом, як колись Маргарет Тетчер на Горбачова. Там, явно, "хімія". Ну й нехай! Аби це було на користь Україні. Найближчі вибори у нас не президентські, а Верховної Ради. Враховуючи те, що на партії "Слуга народу" клейма вже нема де ставити - лише за кількістю колаборантів вони, можливо, поступаються, а, можливо, й ні ОПЗЖ та Опоблоку. Треба цю партію, не зачипаючи Зеленського, прокотити й вивести у переможці ЄС. А там - у нас парламентсько-президентська республіка.
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26.10.2022 11:06 Відповісти
росія - це велика діжка з гівном. Її треба просто кришкою закрити, цвяхами забити і нехай це гівно там бродить всередині, в своїх ************ сраних.
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26.10.2022 06:17 Відповісти
а чі пан чі пропав - Україну від сволоти трева відчищати!
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26.10.2022 06:50 Відповісти
Згодна з вами , треба це росiйське гiвно вичищати з нашоi землi.
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26.10.2022 07:48 Відповісти
от як тіки всім стане не ***** не клован і не поржемо - так і зразу...
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26.10.2022 08:03 Відповісти
Згодна з вами.
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28.10.2022 07:51 Відповісти
Моя думка така: чим більше та гучніше покидьки красовські будуть волати про знищення нас, украінців, як націі, тим міцніше ми об'єднаємося у боротьбі проти черговоі навали кацапськоі наволочі. Битва йде на виживання; це вельми можливий момент (якшо ше хтось з нас не зрозумів цього)! Та чим швидше ми остаточно об'єднаємося, тим швидше ми переможемо. Адже Захід вже безповоротньо запустив механізм допомоги. Ціна свободи буде висока, нажаль, але вона того варта!
Єднаймося! Слава Украіні, слава ЗСУ!
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26.10.2022 08:49 Відповісти
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26.10.2022 03:06 Відповісти
ти коли небудь на завдання ходиш? - на файсбуці, твіттері, тік токі 24х7?
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26.10.2022 03:21 Відповісти
просто не люблю брехню...
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26.10.2022 03:24 Відповісти
Ти прямолінійний дурень, якщо не розумієш, що таке сарказм, метафора та іронічне перебільшення. Розумному ж зрозуміло, що нікому не відомо, скільки живуть мобіки після того, як перетинають кордон України.
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26.10.2022 08:43 Відповісти
Увидеть хаймерс и умереть
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26.10.2022 03:36 Відповісти
Хіба що у сні.
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26.10.2022 03:49 Відповісти
Я думаю, це про кадирівцев підтвердження надійшо. Вони десь в психоневрологічному диспансері базу влаштували.
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26.10.2022 03:45 Відповісти
Так.
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26.10.2022 04:28 Відповісти
"знуя з"?
підпалковник кацапні!
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26.10.2022 04:29 Відповісти
Это случайно не результат этого обстрела вчера показывали на видео ? сидят в обломках бородатые бармалеи, обсыпанные штукатуркой, харкают кровью, и так сурово трясут указательным пальцем, блеют алахуакубару.
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26.10.2022 04:42 Відповісти
Оh! Ja, ja...
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26.10.2022 05:41 Відповісти
Жалко тільки, що в Херсоні поки що відносно тепло. Більше завалених виживе.
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26.10.2022 05:34 Відповісти
Все залежить від часу розбору завалів. Зараз мабуть туда нагнали орків з технікою, то ж нашим не завадило б періодично бити туди снарядами з вольфрамовими кульками щоб і завадити розбору завалів і накосити ще багато орків.
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26.10.2022 09:09 Відповісти
Дай бог, чтобы и те сто всласть поиграли в жмурки.
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26.10.2022 05:44 Відповісти
100 под завалами.
Креативненько. Дот строить не нужно. Правда отстреливаться неудобно, но то таке
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26.10.2022 08:39 Відповісти
Протягом доби було демілітаризовано 8 складів БК і 2 бази кацапів
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26.10.2022 10:01 Відповісти
приховуй неприховуй всерівно ****** в ноги 💯😄
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26.10.2022 13:07 Відповісти
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26.10.2022 13:21 Відповісти
""Москва, 28 октября - АиФ-Москва.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что во время артобстрела в Херсонской области погибли 23 чеченских бойца, еще 58 получили ранения.

В своем Telegram-канале он выразил соболезнования семьям погибших, сказав, что «чеченцы участвуют в джихаде, сражаясь против сил иблиса». Кадыров также пообещал заботиться о семьях погибших.
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28.10.2022 11:13 Відповісти
 
 