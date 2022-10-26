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У одному із сіл Херсонщини підтверджено знищення 30 окупантів, ще понад 100 рашистів залишаються під завалами, - Генштаб
Генеральний Штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про уточнені втрати російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: " За уточненою інформацією, підтверджено наслідки вогневого ураження противника. В результаті точкових ударів артилерії Сил оборони, в населеному пункті Каїри Херсонської області, знищено до 30 окупантів, а під завалами залишилось понад сто військовослужбовців противника. В населеному пункті Горностаївка, після детонації складу боєприпасів, спостерігався рух великої кількості машин швидкої допомоги. Втрати ретельно приховуються ворогом".
Топ коментарі
+49 vadyan
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+42 Шимус
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Джихад з вуст шайтана з клікухою дон-кондом звучить як "слава Богу" з рота чорта!
ЗСУ вас, овце..би драні, били й битимуть до самого вашого кінця.
Все Буде Україна.
чі знову партнери не додали? - нехай гниють тварі кацапські...
дітей тільки туди не підводьте... - і не сійте....
ніколи...
доїдьте до нас в Волинь... - і шо б тока після -без обід...
память не вмирає..
с приказом завтра к десяти
явиться сразу в крематорий
и ничего с собой не брать
Фактически Россия переходит на «экономику военного типа», рассказал Faridaily источник в Минфине, знакомый с ситуацией и планами Кремля. Это означает, что все, что связано с развитием - инфраструктура, образование, здоровье - все это уходит на второй план», поясняет он. А на первом плане остается война.Расходы бюджета по статье «национальная оборона» в этом году превысят изначальный план на треть, или 1,2 триллиона рублей, до 4,2 трлн, а в следующем будут увеличены еще на 300 млрд.
https://twitter.com/i/status/1584856010224799744
набуває двіженіє від хаймарса - "*** тобі, а не лада каліна - в молекули!"
тому велике прохання не під мене ваші думки - дуже дякую.
***** з підєру, полу медвідь з його же....
як може Україна не радіти пожежі в тому змиїному гадючнику?
авжеж ми радіємо!
красовського піздолятка-сина топить не топить?
ваша думка - українці?
почули? - падли кацапськи?
зрадникі переші на смереку без емоцій, кацапня друга.....
це очищення нашої землі від падлюк!
Єднаймося! Слава Украіні, слава ЗСУ!
підпалковник кацапні!
Креативненько. Дот строить не нужно. Правда отстреливаться неудобно, но то таке
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что во время артобстрела в Херсонской области погибли 23 чеченских бойца, еще 58 получили ранения.
В своем Telegram-канале он выразил соболезнования семьям погибших, сказав, что «чеченцы участвуют в джихаде, сражаясь против сил иблиса». Кадыров также пообещал заботиться о семьях погибших.