УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11494 відвідувача онлайн
Новини Війна
12 464 29
Херсонщина (5364) знищення (6541) втрати (4281) вертоліт (865) Повітряні сили (2337)

За пів години на Херсонщині збито два ударні вертольоти Ка-52, - Повітряні сили

ка

Сьогодні вдень на Херсонщині збито два ударні вертольоти Ка-52.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

"24 жовтня, з 13.00 по 13.30, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділами Одеської та Херсонської зенітних ракетних бригад Повітряного командування "Південь" Повітряних Сил збито два ударні вертольоти Ка-52", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наші воїни 22 жовтня збили другий російський гелікоптер Ка-52, - Повітряні сили

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+41
Слава ЗСУ !!!
показати весь коментар
24.10.2022 16:35
+34
Они таки шо,таки отрицательно взлетели аж два раза.
показати весь коментар
24.10.2022 16:31
+31
Хороша робота!
показати весь коментар
24.10.2022 16:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Они таки шо,таки отрицательно взлетели аж два раза.
показати весь коментар
24.10.2022 16:31 Відповісти
ой, не морочтє мнє голову
оні орєцательно прізємлілісь
а взлєталі оні такі, даже очєнь положиітєльно...
показати весь коментар
24.10.2022 19:39 Відповісти
Хороша робота!
показати весь коментар
24.10.2022 16:34 Відповісти
Слава ЗСУ !!!
показати весь коментар
24.10.2022 16:35 Відповісти
Українським операторам "Стінґерів" і "Старстріків" -- слава!

І просто влучним кулеметникам 😉 💙💛
показати весь коментар
24.10.2022 17:02 Відповісти
Руzні - піzда!
показати весь коментар
24.10.2022 16:35 Відповісти
волосатая с черным пакетом
показати весь коментар
24.10.2022 18:09 Відповісти
ох нічого собі! ну зараз точно гамністі-інтернешнл зригне доповідь про те як "ЗСУ гєноцидить крокодилів та інших амфібій"
показати весь коментар
24.10.2022 16:36 Відповісти
Жду коли збиті гелікоптери доженуть по кількості збитих літаків. А потім літаки знову обженуть далеко вперед.
показати весь коментар
24.10.2022 16:36 Відповісти
дай бог Вам здоровья.
показати весь коментар
24.10.2022 16:38 Відповісти
Очень похоже , что "ириски" там ... Довольно регулярный "падеж скота" наблюдается .
показати весь коментар
24.10.2022 16:39 Відповісти
Не іриски, а банки з помідорами.
😎
показати весь коментар
24.10.2022 20:47 Відповісти
З моторами богуслаєва?
показати весь коментар
24.10.2022 16:44 Відповісти
Надеюсь, пилоты этих вертушек заняли почетные места в первом ряду на концерте йоси кобздона.
показати весь коментар
24.10.2022 16:44 Відповісти
...нету тела- нету дєнєг
показати весь коментар
24.10.2022 16:45 Відповісти
Кацапські ударні гвинтокрили ударилися о землю, як і положено по інструкції.
показати весь коментар
24.10.2022 16:45 Відповісти
"Гроза світу" "алігатор" падає від черги кулемета, чи іншої зброї ЗСУ. Така вона дута армія російського телевізора, як "друга в світі".
показати весь коментар
24.10.2022 16:46 Відповісти
А що там такого, що не пробила б навіть 12,6-мм кулеметна куля (не говорячи вже про більші калібри)? Це ж не якась броньована "летюча фортеця".
показати весь коментар
24.10.2022 17:00 Відповісти
Bravo
показати весь коментар
24.10.2022 16:46 Відповісти
От бачите! А СБУ богуслаєва заарештувало. А то мабуть він допомагає.
показати весь коментар
24.10.2022 16:48 Відповісти
За два тижні ВСУ, перейшло вже на другий десяток гвинтокрилів і все на Херсонському напрямку. Перепригуемо моджахедів Афганістану і Ічкерії. Двигуни богуслаєва не спрацювали.
показати весь коментар
24.10.2022 16:51 Відповісти
Схоже, що IRIS-T вже там...
показати весь коментар
24.10.2022 16:58 Відповісти
Нею по гелікоптерах? Точно ні.

Вони так падають бо там на кожному кроці миколи із пзрк.
показати весь коментар
24.10.2022 17:45 Відповісти
Схоже на те, просто спосіб збиття не завжди афішується.
показати весь коментар
24.10.2022 17:55 Відповісти
Читаю: "Ка-52 «Аллигатор» - российский разведывательно-ударный вертолёт нового поколения..."
По ходу одно "новое поколение" выбрало "Стингер, а второе "Оса"....
показати весь коментар
24.10.2022 16:52 Відповісти
а якби їх не збила ппо зсу, вони б впали на єйськ-песдюйськ якийсь! де вдячність від москаликів?!
показати весь коментар
24.10.2022 16:53 Відповісти
Так ми ж не жадібні, нехай і в них кілька їхніх корит впаде.

Але є ньюанс)
показати весь коментар
24.10.2022 20:50 Відповісти
 
 