За пів години на Херсонщині збито два ударні вертольоти Ка-52, - Повітряні сили

Сьогодні вдень на Херсонщині збито два ударні вертольоти Ка-52.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

"24 жовтня, з 13.00 по 13.30, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділами Одеської та Херсонської зенітних ракетних бригад Повітряного командування "Південь" Повітряних Сил збито два ударні вертольоти Ка-52", - йдеться у повідомленні.

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