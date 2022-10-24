За пів години на Херсонщині збито два ударні вертольоти Ка-52, - Повітряні сили
Сьогодні вдень на Херсонщині збито два ударні вертольоти Ка-52.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
"24 жовтня, з 13.00 по 13.30, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділами Одеської та Херсонської зенітних ракетних бригад Повітряного командування "Південь" Повітряних Сил збито два ударні вертольоти Ка-52", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+41 irenka ko
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+34 Alex F 3e9482bf
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+31 Олена Тихонова b920a9e0
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Будь ласка, зачекайте...
оні орєцательно прізємлілісь
а взлєталі оні такі, даже очєнь положиітєльно...
І просто влучним кулеметникам 😉 💙💛
😎
Вони так падають бо там на кожному кроці миколи із пзрк.
По ходу одно "новое поколение" выбрало "Стингер, а второе "Оса"....
Але є ньюанс)