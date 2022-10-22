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Наші воїни 22 жовтня збили другий російський гелікоптер Ка-52, - Повітряні сили

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Зенітні підрозділи Повітряних сил збили другий за добу російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють  Повітряні сили ЗС України

"22 жовтня близько 16:00 зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Центр" на південному напрямку знищено ще один за сьогодні російський ударний вертоліт Ка-52", - зазначається у повідомленні. 

Як інформував Цензор.НЕТ раніше, 22 жовтня близько 12:00 години суботи в Бериславському районі Херсонщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" було збито ударний вертоліт окупантів Ка-52.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський гелікоптер намагався атакувати позиції ЗСУ під Херсоном, але був знищений, - ОК "Південь"

Автор: 

вертоліт (877) Повітряні сили (2623)


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Топ коментарі
+29
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22.10.2022 22:44
+26
Слава ЗСУ !!
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22.10.2022 22:47
+6
Алігатор створений плавати , а не літати тупорила кацапня!🤬
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22.10.2022 22:53
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22.10.2022 22:44 Відповісти
зараз зʼявиться гамністі-інтернешнл і доповість, що ЗСУ негуманно ставиться до аллігаторів
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23.10.2022 00:17 Відповісти
Слава ЗСУ !!
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22.10.2022 22:47 Відповісти
Так воно ж не збивається, ай-ай...
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22.10.2022 22:48 Відповісти
Ну казали ж кацапам, що земноводним потрібна вода, а в степах Херсонщини та сходу України вони не живуть. Але ж ті довбні не вчаться нічому і ніколи... Тож роботи у наших хлопців з ППО та ВПС роботи ще буде...
Дякую вам, воїни!
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22.10.2022 22:49 Відповісти
Алігатор створений плавати , а не літати тупорила кацапня!🤬
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22.10.2022 22:53 Відповісти
Слава Героям!
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22.10.2022 23:03 Відповісти
Слава ЗСУ🙏❤️💙💛‼️Красавчики‼️🍀🍀🍀🍀🍀
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22.10.2022 23:38 Відповісти
Спочатку треба донського або кубанського кизяка спіймати і зняти ті шаровари, бандерівці шаровар не носили.
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22.10.2022 23:11 Відповісти
Здравствуйте! Рад что вы на связи.
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22.10.2022 23:24 Відповісти
любишь своего фюрера, мартышка руснявая?
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22.10.2022 23:35 Відповісти
Лаптолётики -- не отставать!
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22.10.2022 23:08 Відповісти
Алігатори з'їдять рашистський військовий бюджет.
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22.10.2022 23:12 Відповісти
ЗСУ заносять алігаторів у червону книгу.
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22.10.2022 23:12 Відповісти
ціни на шкури алігаторів високі,наші мисливці - завзяті молодці !
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22.10.2022 23:18 Відповісти
Надеюсь пилоты в аду!
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23.10.2022 10:41 Відповісти
 
 