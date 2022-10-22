Наші воїни 22 жовтня збили другий російський гелікоптер Ка-52, - Повітряні сили

Зенітні підрозділи Повітряних сил збили другий за добу російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗС України

"22 жовтня близько 16:00 зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Центр" на південному напрямку знищено ще один за сьогодні російський ударний вертоліт Ка-52", - зазначається у повідомленні.

Як інформував Цензор.НЕТ раніше, 22 жовтня близько 12:00 години суботи в Бериславському районі Херсонщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" було збито ударний вертоліт окупантів Ка-52.

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