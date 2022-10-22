ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 на Херсонщині, - ОК "Південь"
Збито вертоліт окупантів на Півдні України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".
"22 жовтня, близько 12:00 години, в Бериславському районі Херсонщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито ударний вертоліт окупантів Ка-52", - ідеться в повідомленні.
Топ коментарі
+11 Вася Шевченко #371210
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+5 Sergey Stolyarenko
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+4 Анатолий Воробей #522886
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- чому НАТО просто не жахне всією своєю потужністю і раз та назавжди вирішить проблему із терорашкою, а потім спокійно можна зосередитися ще на одних войовничо-налаштованих територіях: ірані, п.кореї та китаї! Може тоді на планеті нарешті буде мир і ресурси будуть направлені на розвиток цивілізації, а не на її знищення?