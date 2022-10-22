ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 на Херсонщині, - ОК "Південь"

Збито вертоліт окупантів на Півдні України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

"22 жовтня, близько 12:00 години, в Бериславському районі Херсонщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито ударний вертоліт окупантів Ка-52", - ідеться в повідомленні.





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