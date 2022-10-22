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ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 на Херсонщині, - ОК "Південь"

вертоліт,ка52

Збито вертоліт окупантів на Півдні України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

"22 жовтня, близько 12:00 години, в Бериславському районі Херсонщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито ударний вертоліт окупантів Ка-52", - ідеться в повідомленні.

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Автор: 

знищення (7199) вертоліт (877) Херсонська область (5728)


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Топ коментарі
+11
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22.10.2022 13:39
+5
Вже стільки збили цих розпіарених рашиками "нєпотомляємих" гвинтокрилів, що навіть кількості не пам'ятаю...і іноді ось думаю...
- чому НАТО просто не жахне всією своєю потужністю і раз та назавжди вирішить проблему із терорашкою, а потім спокійно можна зосередитися ще на одних войовничо-налаштованих територіях: ірані, п.кореї та китаї! Може тоді на планеті нарешті буде мир і ресурси будуть направлені на розвиток цивілізації, а не на її знищення?
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22.10.2022 14:04
+4
Надіюсь у літунов хер і руки з ногами ніколи не будуть разом.
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22.10.2022 13:50
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22.10.2022 13:39 Відповісти
Летчиков поймать и раскаленную кочергу в жопу засунуть
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22.10.2022 13:46 Відповісти
не получится. Они отрицательно катапультировались. Об землю.
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22.10.2022 14:03 Відповісти
Надіюсь у літунов хер і руки з ногами ніколи не будуть разом.
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22.10.2022 13:50 Відповісти
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22.10.2022 13:55 Відповісти
Вечного падения гнидам
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22.10.2022 13:58 Відповісти
Вже стільки збили цих розпіарених рашиками "нєпотомляємих" гвинтокрилів, що навіть кількості не пам'ятаю...і іноді ось думаю...
- чому НАТО просто не жахне всією своєю потужністю і раз та назавжди вирішить проблему із терорашкою, а потім спокійно можна зосередитися ще на одних войовничо-налаштованих територіях: ірані, п.кореї та китаї! Може тоді на планеті нарешті буде мир і ресурси будуть направлені на розвиток цивілізації, а не на її знищення?
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22.10.2022 14:04 Відповісти
можно более развёрнуто ваш постик - а то воняете навозом...!
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22.10.2022 15:30 Відповісти
более развернуто не пишет, только полунамеками /очень осторожный тролль/
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22.10.2022 16:10 Відповісти
Админ его отминусил...1
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22.10.2022 16:46 Відповісти
Еще один крокодил долетался.
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22.10.2022 16:22 Відповісти
 
 