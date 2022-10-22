ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 в Херсонской области, - ОК "Південь"
Сбит вертолет оккупантов на Юге Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".
"22 октября, около 12:00 часов, в Бериславском районе Херсонщины подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Південь" сбит ударный вертолет оккупантовв Ка-52", - говорится в сообщении.
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- чому НАТО просто не жахне всією своєю потужністю і раз та назавжди вирішить проблему із терорашкою, а потім спокійно можна зосередитися ще на одних войовничо-налаштованих територіях: ірані, п.кореї та китаї! Може тоді на планеті нарешті буде мир і ресурси будуть направлені на розвиток цивілізації, а не на її знищення?