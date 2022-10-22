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ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 в Херсонской области, - ОК "Південь"

вертоліт,ка52

Сбит вертолет оккупантов на Юге Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".

"22 октября, около 12:00 часов, в Бериславском районе Херсонщины подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Південь" сбит ударный вертолет оккупантовв Ка-52", - говорится в сообщении.

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уничтожение (6887) вертолёт (1104) Херсонская область (4745)


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Топ комментарии
+11
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22.10.2022 13:39
+5
Вже стільки збили цих розпіарених рашиками "нєпотомляємих" гвинтокрилів, що навіть кількості не пам'ятаю...і іноді ось думаю...
- чому НАТО просто не жахне всією своєю потужністю і раз та назавжди вирішить проблему із терорашкою, а потім спокійно можна зосередитися ще на одних войовничо-налаштованих територіях: ірані, п.кореї та китаї! Може тоді на планеті нарешті буде мир і ресурси будуть направлені на розвиток цивілізації, а не на її знищення?
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22.10.2022 14:04
+4
Надіюсь у літунов хер і руки з ногами ніколи не будуть разом.
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22.10.2022 13:50
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22.10.2022 13:39 Ответить
Летчиков поймать и раскаленную кочергу в жопу засунуть
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22.10.2022 13:46 Ответить
не получится. Они отрицательно катапультировались. Об землю.
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22.10.2022 14:03 Ответить
Надіюсь у літунов хер і руки з ногами ніколи не будуть разом.
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22.10.2022 13:50 Ответить
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22.10.2022 13:55 Ответить
Вечного падения гнидам
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22.10.2022 13:58 Ответить
Вже стільки збили цих розпіарених рашиками "нєпотомляємих" гвинтокрилів, що навіть кількості не пам'ятаю...і іноді ось думаю...
- чому НАТО просто не жахне всією своєю потужністю і раз та назавжди вирішить проблему із терорашкою, а потім спокійно можна зосередитися ще на одних войовничо-налаштованих територіях: ірані, п.кореї та китаї! Може тоді на планеті нарешті буде мир і ресурси будуть направлені на розвиток цивілізації, а не на її знищення?
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22.10.2022 14:04 Ответить
можно более развёрнуто ваш постик - а то воняете навозом...!
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22.10.2022 15:30 Ответить
более развернуто не пишет, только полунамеками /очень осторожный тролль/
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22.10.2022 16:10 Ответить
Админ его отминусил...1
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22.10.2022 16:46 Ответить
Еще один крокодил долетался.
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22.10.2022 16:22 Ответить
 
 