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Новини Війна Мобілізація в РФ
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В РФ шукають додаткові джерела поповнення бойових втрат, - Генштаб

рф,окупанти,окупант,мобілізація

Триває робота зі звільненими через поранення військовослужбовцями

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"В Російській Федерації здійснюється пошук додаткових джерел поповнення бойових втрат. Триває робота зі звільненими через поранення військовослужбовцями. Їм пропонують пройти перенавчання на облікові спеціальності, пов’язані з меншим обсягом фізичного навантаження", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

армія рф (17337) Генштаб ЗС (6562) мобілізація (3053) втрати (4395)


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Топ коментарі
+13
утилізація мордво-кацапського біонепотребу йде за планом !!! Слава ЗСУ !!! Героям Слава !!! Смерть кацапам-окупантам !!!
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26.10.2022 07:28
+8
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26.10.2022 08:24
+7
з меншим обсягом фізичного навантаження рити могили?
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26.10.2022 07:30
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утилізація мордво-кацапського біонепотребу йде за планом !!! Слава ЗСУ !!! Героям Слава !!! Смерть кацапам-окупантам !!!
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26.10.2022 07:28 Відповісти
з меншим обсягом фізичного навантаження рити могили?
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26.10.2022 07:30 Відповісти
Нищимо безжалістно тих,хто становить загрозу українській нації.
Гарні новини з ранку.
Слава ЗСУ!
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26.10.2022 07:41 Відповісти
Ой, а що сі стало?
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26.10.2022 07:42 Відповісти
підказка- рада *********, дума *********, міноборони,всі міністри і накінець-УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЗОЛЬДАТЕН-ПЕСКОВ
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26.10.2022 07:43 Відповісти
Кацапы, так вы еще из дурдомов не набирали. Или вы своих коллег не забираете в орду?
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26.10.2022 07:46 Відповісти
Вже й там набирали всіх, хто зміг два слова зв'язати в купку і в кого слина постійно з рота не тече. а то підтирати нема кому. .
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26.10.2022 07:57 Відповісти
Пусть по ночным элитным клубам облаву сделают и мажоров на убой отправят.Сразу тогда в Кремле власть сменится.
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26.10.2022 07:47 Відповісти
отриманих по обміну полонених по другому разу мобілізують?
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26.10.2022 08:14 Відповісти
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26.10.2022 08:24 Відповісти
Додаткові джерела? Мобілізуйте вже дітей! Мамки як раз зберуть їх як до 1 вересня
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26.10.2022 08:31 Відповісти
А шоб виити з Украіни --- нікому така мисля не шибанула .
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26.10.2022 08:40 Відповісти
Настав час повідомити самкам кацапів, що вони будуть наступними
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26.10.2022 10:01 Відповісти
Значить цар скоро видасть наказ своїм рабам розмножуватися брунькуванням, бо "баби ще нарожають" щось не дуже працює
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26.10.2022 10:04 Відповісти
 
 