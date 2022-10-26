УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8045 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
695 0

Російські окупаційні війська накрили вогнем з "Градів" Червоногригорівську громаду Дніпропетровської області

град

У ніч на 26 жовтня російські війська обстрілювали з РСЗВ "Град" Червоногригорівську територіальну громаду в Нікопольському районі Дніпропетровської області

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову били по Нікопольщині. Російські окупаційні війська накрили вогнем з "Градів" Червоногригорівську громаду. Люди не постраждали. Є руйнування, понівечена лінія електропередач. Понад 600 родин лишилися без електрики. Аварійні бригади уже працюють", - написав голова ОВА. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок ракетного удару по Дніпру двоє загиблих, четверо поранених, троє важких. Окупанти вдарили "Градами" по Червоногригорівській громаді, - ОВА. ФОТО

Автор: 

обстріл (28428) Резніченко Валентин (517) Нікополь (1187) Дніпропетровська область (3716)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 