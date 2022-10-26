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Новини Агресія Росії проти України
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Росія посилила корабельне угруповання у Чорному морі підводним човном

море,чорне,російські,кораблі

В Чорному морі вороже угруповання кількісно зменшилось до дев’яти, але якісно посилилось підводним човном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"В Чорному морі вороже угруповання кількісно зменшилось до 9, але якісно посилилось підводним човном. Таким чином, напоготові – 3 ракетоносії, один з яких підводний, а значить і 20 "Калібрів", йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях сім кораблів, - ВМС ЗСУ

Автор: 

ВМС рф (141) корабель (1612) Чорне море (1666)


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Топ коментарі
+4
А як він туди потрапив, якщо Босфор для військових кораблів закрити?!
Невже з Балтики чи Каспію через Волгодонський канал, Дон, Азовське море керченську протоку? Чомусь вважав , що глибина керченської протоки та висота керченського мосту унеможливлює прохід підводних човнів...
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26.10.2022 10:07
+2
Як воно посилилось підводним човном, коли Босфор зачинений?
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26.10.2022 10:23
+1
Збільшили вогневу потугу.
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26.10.2022 10:04
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26.10.2022 10:00 Відповісти
Збільшили вогневу потугу.
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26.10.2022 10:04 Відповісти
А як він туди потрапив, якщо Босфор для військових кораблів закрити?!
Невже з Балтики чи Каспію через Волгодонський канал, Дон, Азовське море керченську протоку? Чомусь вважав , що глибина керченської протоки та висота керченського мосту унеможливлює прохід підводних човнів...
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26.10.2022 10:07 Відповісти
???
ну глибина то так, але висота мосту для підлодних водок це кому цікаво?.... може хіба що впав би?
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26.10.2022 10:18 Відповісти
в взовское море подлодка не зайдет у него глубина максимум 15 метров
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26.10.2022 11:04 Відповісти
К 70 тысячам убитых на полях сражения еще добавятся утопленники или их сразу запишут к без вести пропавшим. Напрасные жертвы, ход войны они не изменит. Победа за Украиной!
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26.10.2022 10:11 Відповісти
в нашому активі не вистачає потопленого човна . пора випробовувати Нептуни по підводних цілях .
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26.10.2022 10:21 Відповісти
Кажуть, що Нептуни не пристосовані для атаки підводних цілей. Як і Гарпуни...
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26.10.2022 10:25 Відповісти
підводні човни мають властивість підніматись на поверхню .
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26.10.2022 10:40 Відповісти
У нас нет торпед для подводных целей. Даже глубинных бомб.
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26.10.2022 11:31 Відповісти
зате багато колишніх міністрів оборони , можно їх скидати на кацапські корита в поясах шахіда , бо це їх заслуга що в нас через 30 років немає чим захищати країну .
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26.10.2022 13:05 Відповісти
AGM/RGM/UGM-84 «Гарпун»

Для запуску ракети можуть використовуватися такі платформи:
- літаки (AGM-84).

Операційна дальність- 140-315 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 км в залежності від варіанту і модифікації.
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26.10.2022 10:21 Відповісти
Як воно посилилось підводним човном, коли Босфор зачинений?
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26.10.2022 10:23 Відповісти
Це в нас системна проблема: військові спікери використовують виключно формальзовану лексику, а люди не завжди її розуміють.
Коли кацапський підводний човен стоїть біля причалу в Донузлаві чи новоросійську (заправка, загрузка б/к), то формально він не рахується в бойовому угрупуванні.
Коли він виходить в море на "бойове чергування", то його вже рахують.
А в людей складається враження, що кацапський флот плаває туди-сюди чи то через Босфор, чи то через волго-донський канал.
Через волго-донський канал дійсно можуть проходити кораблі, але десь до середньої тонажності. Хоча теоретично і підводний човен у надводному стані може пройти. Адже ремонтуються вони на заводі "Красное Сормово", нижній новгород, що стоїть на Волзі.
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26.10.2022 11:00 Відповісти
откуда они там берутся если босфор закрыт по суше шоли
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26.10.2022 11:03 Відповісти
прорашистський холуй ердоган пропускав і пропускає рашистські кораблі із озброєнням із Сірійських рашистських баз ,як і підводні човни в Чорне море ,розповідаючи про дружбу з Україною і підтримкою її.Про "байрактари" турецькі і "только мертвЫе с косами ходят" .Немає їх ,адже куйло заборонив турку їх поставляти в Україну
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26.10.2022 14:10 Відповісти
 
 