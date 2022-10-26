Росія посилила корабельне угруповання у Чорному морі підводним човном

В Чорному морі вороже угруповання кількісно зменшилось до дев’яти, але якісно посилилось підводним човном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"В Чорному морі вороже угруповання кількісно зменшилось до 9, але якісно посилилось підводним човном. Таким чином, напоготові – 3 ракетоносії, один з яких підводний, а значить і 20 "Калібрів", йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях сім кораблів, - ВМС ЗСУ