Росія посилила корабельне угруповання у Чорному морі підводним човном
В Чорному морі вороже угруповання кількісно зменшилось до дев’яти, але якісно посилилось підводним човном.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".
"В Чорному морі вороже угруповання кількісно зменшилось до 9, але якісно посилилось підводним човном. Таким чином, напоготові – 3 ракетоносії, один з яких підводний, а значить і 20 "Калібрів", йдеться в повідомленні.
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Невже з Балтики чи Каспію через Волгодонський канал, Дон, Азовське море керченську протоку? Чомусь вважав , що глибина керченської протоки та висота керченського мосту унеможливлює прохід підводних човнів...
ну глибина то так, але висота мосту для підлодних водок це кому цікаво?.... може хіба що впав би?
Для запуску ракети можуть використовуватися такі платформи:
- літаки (AGM-84).
Операційна дальність- 140-315 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 км в залежності від варіанту і модифікації.
Коли кацапський підводний човен стоїть біля причалу в Донузлаві чи новоросійську (заправка, загрузка б/к), то формально він не рахується в бойовому угрупуванні.
Коли він виходить в море на "бойове чергування", то його вже рахують.
А в людей складається враження, що кацапський флот плаває туди-сюди чи то через Босфор, чи то через волго-донський канал.
Через волго-донський канал дійсно можуть проходити кораблі, але десь до середньої тонажності. Хоча теоретично і підводний човен у надводному стані може пройти. Адже ремонтуються вони на заводі "Красное Сормово", нижній новгород, що стоїть на Волзі.