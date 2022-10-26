НАТО окупувало Україну, вона стала колонією США, - спікер Держдуми РФ Володін
Голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив, що Україна "втратила самостійність" та нібито є "колонією США".
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Україна окупована НАТО. Країна стала колонією США. Накази Києву віддаються із Вашингтона. ЗСУ керує Пентагон", - йдеться в повідомленні.
Також Володін заявив, що фінансова система країни нібито зруйнована.
"Україна втратила здатність існувати як держава", - додав спікер Держдуми.
Топ коментарі
+66 акаб акабіч
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+59 Алекс Скела
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+51 Ярослав Викторович
показати весь коментар26.10.2022 10:29
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Лучше с умным потерять, чем с дураком найти!
ці кремлівські гівнюки у своїй пропаганді вже не одне десятиліття передрікають загибель долара і америки. Чесно кажучи я колись був частково повірив. А потім взнаю: вся кремлівська рать зберігає своє накрадене в раші добро в західній валюті в західних же банках. Ах ви ж суки брехливі!
користуються досягненнями і благами західної цивілізації, а нас звинувачують в тому, що ми хочемо не просто приєднатися, хочемо побудувати в себе не гірше, а то й краще.
Зачем РАБам нациSScкой РАБSSeи Дары Свободы..?их надобно Кнутом не пряником кормить...🤣
Ай да Пушкин,ай да сукин сын...😆 Дайошь восстание Декабристов на Мацковии...🦍🦍🦍🤣🤣🤣
PS: ******** володин, думай что хрюкаешь, твоя наташка со своими свинопсами, уже дристает с Украины! Она (ната) даже с выгребной ямой-404, обосралась, а тут целое государство!!!
PS: лаврошадь, с длиной дорожки из "муки", явно перестаралось...
А більше нікому він не втре.
Тепер розповідає про "колонію США"! Адже цієї мети рашка і намагалася - ЗНОВ зробити Україну своєю колонією. В її хворому уявленні відбувається найстрашніший кошмар - у раба з'явився новий господар: багатший та сильніший, а як же "я на свете всех сильнее, всех прекрасней и умнее!"?! І даже думка не впаде, що більш немає рабів та хазяїв, що світ інший, що торгівля вигідніше за війну... Якесь забуте плем'я в джунглях!
ПаРашу окупували людожери-морокобіси...
Най буде! Україна буде як інші колонії,як ФРН,Японія,Південа Корея.