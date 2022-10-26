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НАТО окупувало Україну, вона стала колонією США, - спікер Держдуми РФ Володін

володін

Голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив, що Україна "втратила самостійність" та нібито є "колонією США".

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Україна окупована НАТО. Країна стала колонією США. Накази Києву віддаються із Вашингтона. ЗСУ керує Пентагон", - йдеться в повідомленні.

Також Володін заявив, що фінансова система країни нібито зруйнована.

"Україна втратила здатність існувати як держава", - додав спікер Держдуми.

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Автор: 

НАТО (6440) росія (65122) Володін В’ячеслав (80)


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Топ коментарі
+66
да, звісно. тількі трупи вітязєй хто забирати буде?
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26.10.2022 10:29
+59
От чесно, від усього серця: з задоволенням сприйму Україну як колонію Америки чи Великобританії. Аби тільки не клята росія.
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26.10.2022 10:32
+51
А якщо навіть так.... тебе це їпе? Розберемося без афонь.
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26.10.2022 10:29
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Нехай краще своє прислів'я вспомнить ,
Лучше с умным потерять, чем с дураком найти!
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26.10.2022 11:33 Відповісти
Злые языки поговаривают, что у Володина большая коллекция очков , но пользуется он только одним.
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26.10.2022 13:55 Відповісти
У него только одно очко. И оно сильно раздолбанное.
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26.10.2022 16:40 Відповісти
Тю, і до 24 лютого, і після не бачив в нашому місті ні одного "піндоса". Ні чорного, ні білого, ні рожевого в блакитний горошок. Чи може вони по ночах шастають, коли я сплю?
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26.10.2022 11:35 Відповісти
судя по тому что блеет госдура России ты вааще уже в Америке живешь...
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26.10.2022 11:41 Відповісти
так не дарма ж комендантська година
ці кремлівські гівнюки у своїй пропаганді вже не одне десятиліття передрікають загибель долара і америки. Чесно кажучи я колись був частково повірив. А потім взнаю: вся кремлівська рать зберігає своє накрадене в раші добро в західній валюті в західних же банках. Ах ви ж суки брехливі!
користуються досягненнями і благами західної цивілізації, а нас звинувачують в тому, що ми хочемо не просто приєднатися, хочемо побудувати в себе не гірше, а то й краще.
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26.10.2022 11:45 Відповісти
і кукарікає з під китайської окупації)))
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26.10.2022 11:40 Відповісти
Перефразируя одного известного поэта, можно сказать так...
Зачем РАБам нациSScкой РАБSSeи Дары Свободы..?их надобно Кнутом не пряником кормить...🤣
Ай да Пушкин,ай да сукин сын...😆 Дайошь восстание Декабристов на Мацковии...🦍🦍🦍🤣🤣🤣
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26.10.2022 11:46 Відповісти
І яке діло до цього росіянам?
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26.10.2022 11:50 Відповісти
Виродок. Україна була окупована руснею, що до цього часу вважає себе вправі вирішувати, що і як тут має бути. Руzня має сидіти у своєму концтаборі Роzія і залишатися там без західних технологій один на один із своїм "вєлічієм". Може тоді усвідомлять, хто вони і чого насправді варті. Гавіть свій газ добути не зможуть самі.
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26.10.2022 11:55 Відповісти
а шо завидно мразота ? хочеться вам керувати ?
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26.10.2022 11:58 Відповісти
Блин, какой то ********, вяликую моржовую звизду "*****" обозвала "Натой"...
PS: ******** володин, думай что хрюкаешь, твоя наташка со своими свинопсами, уже дристает с Украины! Она (ната) даже с выгребной ямой-404, обосралась, а тут целое государство!!!
PS: лаврошадь, с длиной дорожки из "муки", явно перестаралось...
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26.10.2022 12:03 Відповісти
Що брудній і смердючій параші до цього?
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26.10.2022 12:11 Відповісти
Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що Україна "втратила самостійність" та нібито є "колонією США" Джерело: , зайвехромосом, на чужий каравай, п'ятак не відкривай! Краще думай де брати гроші, щоб виплатити репарації! Ти є - голова держдупи пп...
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26.10.2022 12:20 Відповісти
Ура! Я дуже хочу щоб Україну окупувало НАТО, як наприклад Фінляндію! І ЄС теж хай окупує
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26.10.2022 12:31 Відповісти
ну, його орки йому і повірять. І те не всі, а лише ті, які хочуть стати в чергу на білуладу за сина чи мужа.
А більше нікому він не втре.
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26.10.2022 12:42 Відповісти
Завтра заявлять ,що це не сво ,а війна за колонії))Ідіоти)
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26.10.2022 12:44 Відповісти
Якщо в держдумі забаронити говорити про Україну, туди можна набрати німих, нічого не зміниться.
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26.10.2022 13:02 Відповісти
хтів написати якийсь в'їдливий коментар але колонізатори женуть на плантацію вкалувати на дядька Сема
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26.10.2022 13:04 Відповісти
ця потвора не зрозуміла головного, що це мрія українців
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26.10.2022 13:08 Відповісти
Прими две таблетки, в серванте, налево! (с)
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26.10.2022 13:09 Відповісти
нє палі кантору, свинособака! ще рано! Україна це майбутній новий штат США
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26.10.2022 13:09 Відповісти
я давно уже спокойно читаю этот нацистский бред.гаага по нему плачет
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26.10.2022 13:26 Відповісти
Рашка винуватить весь світ в тому, що робить, але бажала би зробить сама. Спочатку на неї хотіла напасти Україна (є карта, я покажу!), тож вона "випередила", напавши сама. Потім довго розповідала про ядерну бомбу, що Україна готує "для себе, щоб звинуватити білу і пухнасту рашку", а коли весь світ попередив, по якій саме рудий морді прилетить відповідь, а ще й всі останні ядерні випробування на рашці закінчилися голосним пшиком, заспівала ту ж пісню про "брудну" бомбу.

Тепер розповідає про "колонію США"! Адже цієї мети рашка і намагалася - ЗНОВ зробити Україну своєю колонією. В її хворому уявленні відбувається найстрашніший кошмар - у раба з'явився новий господар: багатший та сильніший, а як же "я на свете всех сильнее, всех прекрасней и умнее!"?! І даже думка не впаде, що більш немає рабів та хазяїв, що світ інший, що торгівля вигідніше за війну... Якесь забуте плем'я в джунглях!
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26.10.2022 13:39 Відповісти
рашистське "нато" спочатку окупувало український Крим і частину Донбасу,через 8 років,рашистське нато ,маючи бази в бульбостані,напало на Україну ,пішло війною із Півдня і Сходу.Після цього "рашистське нато" вдалося до ракетного терору потім згодом перейшли до дронового терору.Україні залишився єдиний вихід вступати чим скорішн в НАТО.,щоб захистити Україну від рашистського нато.
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26.10.2022 14:04 Відповісти
Боже! Благослови Америку!

ПаРашу окупували людожери-морокобіси...
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26.10.2022 14:05 Відповісти
Жаба давить,що не колонія раши?
Най буде! Україна буде як інші колонії,як ФРН,Японія,Південа Корея.
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26.10.2022 14:14 Відповісти
Подивіться на фото. Йому ж повилазило!
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26.10.2022 15:48 Відповісти
а тобі підарюга, яка в *** різниця???
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26.10.2022 16:50 Відповісти
Ех, в дєрєвню б йому, та мужика хорошого...
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26.10.2022 21:44 Відповісти
І шо ? Навіть якщо так, що це змінює? А-а-а. Визнати, що просрали в зарубі армії США не так позорно як ЗСУ, особливо перед своїми вєрноподданими.
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26.10.2022 23:49 Відповісти
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