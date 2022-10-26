НАТО окупувало Україну, вона стала колонією США, - спікер Держдуми РФ Володін

Голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив, що Україна "втратила самостійність" та нібито є "колонією США".

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Україна окупована НАТО. Країна стала колонією США. Накази Києву віддаються із Вашингтона. ЗСУ керує Пентагон", - йдеться в повідомленні.

Також Володін заявив, що фінансова система країни нібито зруйнована.

"Україна втратила здатність існувати як держава", - додав спікер Держдуми.

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