ЗСУ знищили командний пункт кадирівців на Луганщині, - Гайдай
Українські захисники на Луганщини ліквідували понад 10 кадирівців.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора вночі на "знімальний майданчик" "Тік-ТОК військ" прилетів вибуховий спецефект від ЗСУ на Херсонщині, а пізніше українські артилеристи насипали їм "софітів" на Луганщині. За уточненою інформацією Генштабу, в результаті точкових ударів артилерії Сил оборони, в населеному пункті Новоіванівка Луганської області знищено склад боєприпасів та понад 10 так званих "кадирівців".
Також у Сватовому знищено до 10 окупантів та близько 5 вантажних автомобілів з боєкомплектом", - розповів він.
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