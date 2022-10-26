ЗСУ знищили командний пункт кадирівців на Луганщині, - Гайдай

Українські захисники на Луганщини ліквідували понад 10 кадирівців.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора вночі на "знімальний майданчик" "Тік-ТОК військ" прилетів вибуховий спецефект від ЗСУ на Херсонщині, а пізніше українські артилеристи насипали їм "софітів" на Луганщині. За уточненою інформацією Генштабу, в результаті точкових ударів артилерії Сил оборони, в населеному пункті Новоіванівка Луганської області знищено склад боєприпасів та понад 10 так званих "кадирівців".



Також у Сватовому знищено до 10 окупантів та близько 5 вантажних автомобілів з боєкомплектом", - розповів він.

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