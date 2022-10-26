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Новини Війна
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ЗСУ знищили командний пункт кадирівців на Луганщині, - Гайдай

зсу

Українські захисники на Луганщини ліквідували понад 10 кадирівців.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора вночі на "знімальний майданчик" "Тік-ТОК військ" прилетів вибуховий спецефект від ЗСУ на Херсонщині, а пізніше українські артилеристи насипали їм "софітів" на Луганщині. За уточненою інформацією Генштабу, в результаті точкових ударів артилерії Сил оборони, в населеному пункті Новоіванівка Луганської області знищено склад боєприпасів та понад 10 так званих "кадирівців".

Також у Сватовому знищено до 10 окупантів та близько 5 вантажних автомобілів з боєкомплектом", - розповів він.

Також читайте: Увесь берег річки Красна на Сватівщині замінований російськими окупантами, - Гайдай

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4877)


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Топ коментарі
+19
Дєсять дєвствєних ішаков уже ждут сваіх кадиравскіх владєльцев...
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26.10.2022 10:43
+14
Лахмат силос!
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26.10.2022 10:43
+14
Чуствую ослотрахи уже надоели фсб/мо/вагнеру/изнасилованным кизякам, что координаты их позиций стали сливать ВСУ! За несколько дней несколько баз. Ну что ж, пожелаем сторонам успехов в противостоянии друг с другом. ВСУ готовы помочь каждому в их нелёгкой борьбе друг с другом
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26.10.2022 11:03
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Дєсять дєвствєних ішаков уже ждут сваіх кадиравскіх владєльцев...
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26.10.2022 10:43 Відповісти
...сідя в полном макіяже в шатрах...
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26.10.2022 11:23 Відповісти
і дирівці ушли в закат, в найкращих традиціях кінематографа
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26.10.2022 10:43 Відповісти
Лахмат силос!
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26.10.2022 10:43 Відповісти
что там дондон опять джихад номер 2 обьявит?)))гринфилд сила
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26.10.2022 10:47 Відповісти
ушли по радуге
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26.10.2022 10:53 Відповісти
правильно "кадир вівців" )
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26.10.2022 11:01 Відповісти
Чуствую ослотрахи уже надоели фсб/мо/вагнеру/изнасилованным кизякам, что координаты их позиций стали сливать ВСУ! За несколько дней несколько баз. Ну что ж, пожелаем сторонам успехов в противостоянии друг с другом. ВСУ готовы помочь каждому в их нелёгкой борьбе друг с другом
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26.10.2022 11:03 Відповісти
Аллах отвернулся от дон-дона и лишил его девствениц в райских садах. Одно плохо - кто теперь будет расстреливать бегущих чмобиков и прочие вдв ?
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26.10.2022 11:15 Відповісти
Я все жду когда начнут громить эту банду "Русич". Там отморозки похлеще чем дыровцы или вагнеровцы.
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26.10.2022 11:28 Відповісти
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26.10.2022 11:34 Відповісти
 
 