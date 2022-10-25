Увесь берег річки Красна на Сватівщині замінований російськими окупантами, - Гайдай
Українські захисники просуваються на Луганщині.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Увесь берег річки Красна на Сватівщині заміновано. Рашисти продовжують посилено обстрілювати деокуповані села", - йдеться в повідомленні.
За словами Гайдая, окупанти також підривають невеличкі мости, щоб рашистів не оточили.
"Просування Збройним Силам України дається достатньо важко, але все одно воно відбувається. Крок за кроком. Ми бачили вже й на мапі, що звільнюються населені пункти Луганщини, будемо заходити та дивитимемось, що там відбувається, скільки людей залишилось та чим ми можемо їм допомогти", - додав очільник обладміністрації.
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