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Луганщина (4810) Гайдай ЛОГА (921)

Увесь берег річки Красна на Сватівщині замінований російськими окупантами, - Гайдай

рф,окупанти,арміярф

Українські захисники просуваються на Луганщині.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Увесь берег річки Красна на Сватівщині заміновано. Рашисти продовжують посилено обстрілювати деокуповані села", - йдеться в повідомленні.

За словами Гайдая, окупанти також підривають невеличкі мости, щоб рашистів не оточили.

"Просування Збройним Силам України дається достатньо важко, але все одно воно відбувається. Крок за кроком. Ми бачили вже й на мапі, що звільнюються населені пункти Луганщини, будемо заходити та дивитимемось, що там відбувається, скільки людей залишилось та чим ми можемо їм допомогти", - додав очільник обладміністрації.

Читайте: Окупанти розбудовують "лінію вагнера" на Луганщині, - Гайдай

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А хтось тут "смердів" про те, що німці - ПДРСи : поставляють нам мостоукладчики От саме для наведення тимчасових переправ через невеликі річки вони й згодяться! Спочатку - мостоукладчик на базі танка - поки переправляються передові частини Потім - секції понтонів - поки не відремонтують мости постійні Зараз - поки не став лід на річках, треба піднімать затоплені кацапські понтони, їх ремонтувать (якщо можна) і використовувать для наведення тимчасових переправ До весни (навіть з льодом) простоять - у нас великі перепади води лише весною бувають - при водопіллі, після танення снігів
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25.10.2022 10:43 Відповісти
І то, якщо цієї зими будуть ті сніги...
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25.10.2022 10:49 Відповісти
За старими народними прикметами - якщо в лісі урожай горобини, а на березі листя почало жовтіть від вершини - треба чекать холодної зими Саме це і є в цьому році І хоча зараз клімат міняється - стару фенологію теж відкидать не варто і готуваться до холодів
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25.10.2022 10:57 Відповісти
Німці поставляють тільки те, що ми у них просимо. Якщо вони поставили мостоукладчики - це означає, що такий був запрос від нашого командування.
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25.10.2022 13:44 Відповісти
 
 