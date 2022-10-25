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Луганщина (6429) Гайдай ЛОГА (716)

Весь берег реки Красная на Сватовщине заминирован российскими оккупантами, - Гайдай

рф,окупанти,арміярф

Украинские защитники продвигаются на Луганщине.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Весь берег реки Красная на Сватовщине заминирован. Рашисты продолжают усиленно обстреливать деоккупированные села", - говорится в сообщении.

По словам Гайдая, оккупанты также подрывают небольшие мосты, чтобы рашистов не окружили.

"Продвижение Вооруженным Силам Украины дается достаточно тяжело, но все равно оно происходит. Шаг за шагом. Мы видели уже и на карте, что освобождаются населенные пункты Луганщины, будем заходить и будем смотреть, что там происходит, сколько людей осталось и чем мы можем им помочь", - добавил глава обладминистрации.

Читайте: Дожди замедлили контрнаступление ВСУ на Луганщине, но российские оккупанты готовятся к бегству, - Гайдай
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А хтось тут "смердів" про те, що німці - ПДРСи : поставляють нам мостоукладчики От саме для наведення тимчасових переправ через невеликі річки вони й згодяться! Спочатку - мостоукладчик на базі танка - поки переправляються передові частини Потім - секції понтонів - поки не відремонтують мости постійні Зараз - поки не став лід на річках, треба піднімать затоплені кацапські понтони, їх ремонтувать (якщо можна) і використовувать для наведення тимчасових переправ До весни (навіть з льодом) простоять - у нас великі перепади води лише весною бувають - при водопіллі, після танення снігів
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25.10.2022 10:43 Ответить
І то, якщо цієї зими будуть ті сніги...
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25.10.2022 10:49 Ответить
За старими народними прикметами - якщо в лісі урожай горобини, а на березі листя почало жовтіть від вершини - треба чекать холодної зими Саме це і є в цьому році І хоча зараз клімат міняється - стару фенологію теж відкидать не варто і готуваться до холодів
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25.10.2022 10:57 Ответить
Німці поставляють тільки те, що ми у них просимо. Якщо вони поставили мостоукладчики - це означає, що такий був запрос від нашого командування.
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25.10.2022 13:44 Ответить
 
 