Весь берег реки Красная на Сватовщине заминирован российскими оккупантами, - Гайдай

Украинские защитники продвигаются на Луганщине.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Весь берег реки Красная на Сватовщине заминирован. Рашисты продолжают усиленно обстреливать деоккупированные села", - говорится в сообщении.

По словам Гайдая, оккупанты также подрывают небольшие мосты, чтобы рашистов не окружили.

"Продвижение Вооруженным Силам Украины дается достаточно тяжело, но все равно оно происходит. Шаг за шагом. Мы видели уже и на карте, что освобождаются населенные пункты Луганщины, будем заходить и будем смотреть, что там происходит, сколько людей осталось и чем мы можем им помочь", - добавил глава обладминистрации.

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