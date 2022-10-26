Група євродепутатів звернулася до ЄС та США з вимогою ввести санкції проти "гаманця Путіна" Лісіна

Володимир Лісін, власник Новолипецького металургійного комбінату (НМЛК), є близьким соратником Путіна, а його заводи виробляють сталь для російської зброї, з якої вбивають українців. З такою заявою виступила група європейських та українських депутатів. І закликала Верховного представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, а також держсекретаря США Ентоні Блінкена ввести персональні санкції проти Лісіна та ще п’ятьох осіб.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, який є одним з авторів звернення, передає Цензор.НЕТ.

Лист підписали депутат та член української делегації в ПАРЕ Олексій Гончаренко, члени конгресу США Стівен Коен та Джо Вілсон, член парламенту Естонії - Ерік Кросс, член Європейського Парламенту від Литви - Пятрас Ауштравічюс, голова делегації в ПАРЄ від Польщі - Аркадіуш Мулярчик. Крім того, разом зі старшим політичним радником Гельсінської комісії США Полом Массаро було створено ініціативу щодо введення санкцій проти топ-діячів путінського режиму.

"Володимир Лісін - один із гаманців диктатора Володимира Путіна. НЛМК Лісіна є одним з основних постачальників сталі для російського військово-промислового комплексу, зокрема танкобудівного заводу "Уралвагонзавод". Продукція підприємств Лісіна використовується для ведення бойових дій на території України та вбивства українців", - йдеться у відкритому листі, який підписали представники Польщі, Литви, Естонії, України та США.

Також підписанти закликали світ ввести санкції проти двох росіян: Франца Клінцевича, члена вищої ради партії "Єдина Росія", та Турчака Андрія Анатолійовича, секретаря генради партії "Єдина Росія" - санкції щодо нього вже ввели ряд країн, у тому числі ЄС, проте він досі не покараний у США.

"Ми також закликаємо продовжувати зусилля щодо застосування санкцій до осіб у російському фінансовому, військовому та медійному просторі, які підтримують і отримують вигоду від триваючої війни Володимира Путіна проти України", - заявили депутати.

Раніше нардеп Михайло Цимбалюк закликав ЄС та США ввести повне ембарго на всі види металопродукції із РФ - адже саме ці позиції принесли країні-агресору $300 млрд валютного доходу минулого року, а це 63% загального експорту Росії. "Це грандіозний внесок у ВВП і держбюджет Росії, його здатність фінансувати подальшу мілітаризацію, військову агресію", - підкреслив депутат.

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