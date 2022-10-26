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Віялові відключення будуть майже у всіх регіонах України, - Укренерго

електроенергія

26 жовтня споживання електроенергії обмежать в північному, центральному, південно-західному, західному, дніпровському та південному регіонах України.

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами росіян.Такі заходи дають можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти та забезпечувати енергоживленням всіх споживачів", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": По всій Україні обмежили постачання електроенергії для промисловості

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електроенергія (6192) Укренерго (2692) Електрика (2042)


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ці віялові відключення для того,щоб відновити пошкоджену інфраструктуру не є вирішенням проблеми,бо вони знову можуть вдарити ще раз,а потім ще, і тоді уже віялові відключення не допоможуть,тоді у цілих містах просто напросто не буде електроенергії,води і так далі, а скоро зима. Єдиний вихід це мати нормальне ППО
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26.10.2022 10:53 Відповісти
Всі наші думки і вимоги...таке.Шевченко сквозонув? 200 лямів тю-тю...ну не скотство. Да не по темі - отак воно все не по темі - потім раз і темрява. тварюки
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26.10.2022 10:58 Відповісти
Шевченко Вавине протяже, а з клоуна як з гусака вода. Ніякої відповідальності з цього героя телевізора.
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26.10.2022 11:06 Відповісти
Додам і свої п"ять. Шевченко, гуманітарка Запоріжжя, десятки тисяч тон зерна з аграрного фонду, єрмаки, не на часі, коломиші, розмін.Чонгар, перелік без меж, вже навіть стали забуватися де-які зашквари і зашкварчики....Все це незворотньо призведе до того, що терпець урветься...і, просто військові не витримають і спитають
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26.10.2022 11:17 Відповісти
По справах їхніх впізнаєте їх. Це про ЗЕ і його шоблу. Вони вороги.
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26.10.2022 11:22 Відповісти
"мишки, ідіть на..., моє діло - стратегії!"?
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26.10.2022 11:01 Відповісти
Аллах казав:
Щоб вам не було зимно, майте меч а не буржуйку.
Видно шо у нас мало мусульман в Раді(треба з 50 тушок мінімум), а то би одразу робили не дороги а ппо/про
Просто всі бачать, Аллах нагадує невірним обратитись в жаб, ой, .... ну шо там кричать іранці?
а от вдарити якось по Ірану треба. БУЛО після цинічного збиття Беніного літака для приведення штанів Зелі в стан, необхідний Патрушеву(див. Оман - Зеленський, не знаю статтю, але певно їх багато)
і оце неголене.... мля, ну і рожу корчить, ясно шо клоун, говорить шо - блаблабла..... чвак-чвак-мацу забил взять в руку, а во вторую - бритву.
Просто в них був час готувати ппо, але як і осінь, то і ракети .... НЄОЖ*ДАННОСТЬ!
стопроц шо дуже смішно буде археологам розкопувати всю оцю хрінь(це для збадьорення кажу )
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26.10.2022 11:07 Відповісти
Вчора дзвонили з Кам'яниця що сидять без світла.
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26.10.2022 11:00 Відповісти
Ne treba vidklyuchaty naselennya! Vidklyuchayemo zavody!
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26.10.2022 11:08 Відповісти
 
 