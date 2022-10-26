Віялові відключення будуть майже у всіх регіонах України, - Укренерго

26 жовтня споживання електроенергії обмежать в північному, центральному, південно-західному, західному, дніпровському та південному регіонах України.

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами росіян.Такі заходи дають можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти та забезпечувати енергоживленням всіх споживачів", - йдеться в повідомленні.

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