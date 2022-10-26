Віялові відключення будуть майже у всіх регіонах України, - Укренерго
26 жовтня споживання електроенергії обмежать в північному, центральному, південно-західному, західному, дніпровському та південному регіонах України.
Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.
"Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами росіян.Такі заходи дають можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти та забезпечувати енергоживленням всіх споживачів", - йдеться в повідомленні.
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Щоб вам не було зимно, майте меч а не буржуйку.
Видно шо у нас мало мусульман в Раді(треба з 50 тушок мінімум), а то би одразу робили не дороги а ппо/про
Просто всі бачать, Аллах нагадує невірним обратитись в жаб, ой, .... ну шо там кричать іранці?
а от вдарити якось по Ірану треба. БУЛО після цинічного збиття Беніного літака для приведення штанів Зелі в стан, необхідний Патрушеву(див. Оман - Зеленський, не знаю статтю, але певно їх багато)
і оце неголене.... мля, ну і рожу корчить, ясно шо клоун, говорить шо - блаблабла..... чвак-чвак-мацу забил взять в руку, а во вторую - бритву.
Просто в них був час готувати ппо, але як і осінь, то і ракети .... НЄОЖ*ДАННОСТЬ!
стопроц шо дуже смішно буде археологам розкопувати всю оцю хрінь(це для збадьорення кажу )