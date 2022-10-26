Для захисту від іранських дронів Україні потрібні системи ППО малої дальності, - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що захист неба залишається головним питанням для українських чиновників.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у інтерв'ю Politico.
"Нам потрібно розділяти цілі в повітрі - наприклад, для удару по крилатих або балістичних ракетах наші системи захисту використовуватимуть такі ракети, як від IRIS-T з Німеччини, незабаром також буде NASAMS або наші радянські системи типу "Бук". Проти іранських безпілотників ми можемо використовувати дешевше обладнання, як-от Gepard з Німеччини або Stingers і Starstreak, або інше обладнання від наших партнерів", - зазначив очільник Міноборони.
За його словами, зміцнення цієї "захисної ковдри" над Києвом та іншими містами залишається головним питанням для українських чиновників, оскільки ракети та безпілотники продовжують налітати.
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Доречі з особистого досвіду можу сказати, що нас вчили на стедні Ігли наводитись на затушений сірник з відстані 10-15 м., а окурок з такої відстані хватається на раз два, і це не в затяжку )) Головне теплова контрасність, а зараз вжє не тепло, жари нема, видно добре, а взимку буде ще краще видно ))
По перше не всю територію України перекривають ПЗРК, це всім відомо. Прості розрахунки, 2.5 тисяч км, поділити в ідеалі на 8 км одного розрахунку (не ракети, к саме розрахунку) це 300 розрахунків, при цілодобовому чергуванні множимо на 3, розрахунок 3 бійця, отримуємо щоб мінімально перекрити весь кордон 300 ПЗРК, мінімум 1200 ракет, 2700 навчених бійців першої лінії. А ще треба забезпечення, логістику, і т.д. І це тільки лінія розмежування. Всі знають, що ворог не ламер, проводить розвідку і заганяє ракети, дрони і т.д. церез коридори, де нема ППО, або масованим нальотом перевантажуючи можливости ППО по нейтралізації цілей.
По друге, параметри захвату цілі в даному випадку залежать від дальності до цілі, погодних умов, типу комплексу, навченості розрахунку, року виробництва і моделі ГСН, наявності активних і пасивних перешкод (в даному випадку теплових різного спектру)...
По третє, проаналізуйте будь ласка самі ефективність цих гаджетів по інформації в відкритих джерел, наприклад Цензор, трохи пролистайте назад, проаналізуйте відсоток в останній час, всі вчаться, і ми теж ...
P.S. для загального розвитку раджу пошукати в інеті імовірність поразки різних цілей різними комплексами однією ракетою, будете трохи здивовані. Якщо не знайдете, я якось допоможу. Наприклад імовірність поразки цілі типу винищувач 4-ма ЗПРК Шилка на полі бою складає 0.25 ))
https://www.golosameriki.com/a/us-russia-ukraine-biden/6520494.html Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли со своей стороны отметил, что страны Запада во главе с США уже передали Украине к настоящему времени порядка 60 тыс. противотанковых систем и 25 тыс. переносных зенитно-ракетных комплексов.
По друге, система оповіщення працює, навіть єППО вже дає результати, і мобільні групи вже створені, але ганятись за любою летучею ціллю с землі це лотерея. Щоб мати можливість уразити навіть повільний і такий шумний пєпєлац як Шахід з кулемету (про КР навіть не говоримо), треба наблизитись хоча би на 1000м до нього. Не знаючи його траєкторії, а вона може змінюватись постійно, ціль маневруюча, ганятись за ним це те саме, як з рогаткою ганяти ворону по небу, ти обмежений в рухах, швидкості і дальності уразки а у неї все небо доступно і ніяких перешкод. Так ідея робоча, але тут треба враховувати багато факторів: розвідка повітряна і наземна, кількість мобільних груп та їх озброєння і оснащення, розташування та задачі цих мобільних груп (захист великих міст чи малих важливих об'єктів, зосередження військ, вільне полювання та т.і.)
Третє, 25 тисяч ПЗРК це саме 25 тисяч ТПК (транспортно-пускових контейнерів), тобто ракет, кількість пускових механізмів невідома, але їх може орієнтовно бути 1 на 10 ракет, тобто вже 2500 розрахунків, і орієнтуватись треба саме на таке число. Кількість відстріляних ракет і втрачених пускових механізмів невідома, але за останні 8 місяців думаю третина, якщо не половина всіх ракет відстріляна. Тобто число 25 тис. це маніпуляція для роздування зради, типу всі наші військові дурні, мають стільки ракет, гармат і т.д. але не хочуть їх застосовувати. Тепер зверніть увагу на джерело, з якого це все виливається і що про це джерело кажуть інші, спробуйте співставити і зрозуміти, джерело тупеньке, чи переслідує якусь конкретну мету ))
Абсолютно з Вами не погоджуюсь, що і намагаюсь тут довести. Після всіх цих дебатів, яки ми провели даний висновок ні на чому де грунтується і виглядає маніпулятивним.
Тогда все ложные предположения\гипотезы высыхают, и отпадают сами.
"Захід не має такої системи ППО, яка б захистила Україну від російських ракет, - екс-командувач армією США в Європі Бен Ходжес.
«Ми думали, що вимогами буде захист аеродромів, морськіх портів. Тепер чітко видно, що кремль використовуватиме мільйонно-доларові ракети проти багатоповерхових будинків та цивільних будівель. В даному випадку ми не маємо нічого, що ще можна було б передати»
Ракета в цьому комплексі хороша, маневрена і швидка, але РЛС та все інше утіль. Багато країн пробували його модернізувати, але ...
Але простіше і оперативніше клянчити в союзників!
Таким чином це все одноразовий боєкомплект 5-ти полків. Скільки використовується зараз невідомо, але на мою думку це нормальний боєкоплект, щоб утримувати один полк С-125, максимум 2, якщо є варіанти поповнювати боекомплект від партнерів. Ось така математика.