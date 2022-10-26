Для захисту від іранських дронів Україні потрібні системи ППО малої дальності, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що захист неба залишається головним питанням для українських чиновників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у інтерв'ю Politico.

"Нам потрібно розділяти цілі в повітрі - наприклад, для удару по крилатих або балістичних ракетах наші системи захисту використовуватимуть такі ракети, як від IRIS-T з Німеччини, незабаром також буде NASAMS або наші радянські системи типу "Бук". Проти іранських безпілотників ми можемо використовувати дешевше обладнання, як-от Gepard з Німеччини або Stingers і Starstreak, або інше обладнання від наших партнерів", - зазначив очільник Міноборони.

За його словами, зміцнення цієї "захисної ковдри" над Києвом та іншими містами залишається головним питанням для українських чиновників, оскільки ракети та безпілотники продовжують налітати.

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