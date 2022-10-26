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Для захисту від іранських дронів Україні потрібні системи ППО малої дальності, - Резніков

київ,дрони

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що захист неба залишається головним питанням для українських чиновників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у інтерв'ю Politico.

"Нам потрібно розділяти цілі в повітрі - наприклад, для удару по крилатих або балістичних ракетах наші системи захисту використовуватимуть такі ракети, як від IRIS-T з Німеччини, незабаром також буде NASAMS або наші радянські системи типу "Бук". Проти іранських безпілотників ми можемо використовувати дешевше обладнання, як-от Gepard з Німеччини або Stingers і Starstreak, або інше обладнання від наших партнерів", - зазначив очільник Міноборони.

За його словами, зміцнення цієї "захисної ковдри" над Києвом та іншими містами залишається головним питанням для українських чиновників, оскільки ракети та безпілотники продовжують налітати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіянам небезпечно залишатися у Херсоні, оскільки шляхів для відступу немає, - Резніков

Автор: 

ППО (3183) Резніков Олексій (1446) дрони (4689)


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Топ коментарі
+7
Збивайте дрони з рогатки шматками асфальту. Буба припас його дофіга.
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26.10.2022 11:12
+5
***, ви там зовсім очманіли? Вам же сказали, де і що є у нас самих на складах...дятли
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26.10.2022 11:07
+3
Ні, ви що?!?! Треба будувати більше доріг!
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26.10.2022 11:12
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***, ви там зовсім очманіли? Вам же сказали, де і що є у нас самих на складах...дятли
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26.10.2022 11:07 Відповісти
Stingers має інфрачервону головку самонаведення, проти мопедів вони безкорисні. І це міністр оборони? А що, ДШК вже закінчилися на складах? Замовте станки для них, от я пам'ятаю Іван Савельєв був такий спец по станках, та збивайте.
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26.10.2022 11:11 Відповісти
Чего? Работающий двигатель производит тепло.
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26.10.2022 11:25 Відповісти
Інфрачервона головка самонаведення розрахована реагувати на тепло від двигунів реактивних літаків чи газотурбінних двигунів гвинтокрилів, а не на тепло від мопеда. Зовсім інше тепловиділення. Це ж не тепловізор. Гусак коли летить, теж тепло виділяє.
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26.10.2022 11:33 Відповісти
Не вводьте людей в оману, головка самонаведення нормальні бачить цих лаптів, там двигун до 100 градусів нагрівається, а система вихлопу майже відсутня, тому і тріщить як мопед без глушака .
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26.10.2022 11:54 Відповісти
Нижче написав...
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26.10.2022 13:23 Відповісти
ради справедливости: ракеты FIM-92A с ГСН только в ИК диапазоне прекратили выпускать уже в конце 80-х. С тех пор комплекс оснащается ракетами FIM-92С с двухдиапазонной помехозащищенной головкой ГСH POST-RMP розеточного типа, pаботающей в ИК и ультpафиолетовом УФ диапазонах длин волн. Так что мотопеды комплекс "видит" прекрасно, но использование с фин. точки зрения как бы не совсем, если не учитывать, конечно, случайный прилет этого террористического дивайса в многоэтажку.
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26.10.2022 11:50 Відповісти
Принцип роботи ультрафіолетової головки самонаведення аналогічний принципу роботи інфрачервоної ГСН, при тому відмінності, що використовуються хвилі значно меншої довжини. Це дозволяє розпізнавати значну кількість теплових пасток для ІЧ-наведених ракет, однак зменшує дальність виявлення/захоплення цілих і вводить залежність від погодних умов.[1] Зараз випускаються ракети FIM-92E Block II з всеракурсною тепловізійною ГСН з розташованою у фокальній плоскості оптичною системою матриць ІК-детекторів. В мене великі сумніви, що ця головка зреагує на тепло від мопеда. Радіолокаційна ГСН зреагує, але такі ракети значно дорожче.
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26.10.2022 13:22 Відповісти
Фільтрація цілей в головці самонаведення в ******** ракетах активується тільки при наявності активних перешкод, тобто декількох випромінень або якщо в ракурст ГСН попадає місяць або сонце. В інших випадках вона наводиться в тому діапазоні, в якому захопила ціль с землі, а захоплює повірте нормально, перевірено на 4000 м. А ці дрони активних перешкод не створюють, принаймні покищо ))
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26.10.2022 13:30 Відповісти
Я писав про поріг чутливості для ІЧ ГСН. Тобто маю великі сумніви, що ГСН ПЗРК зреагує на 100 градусів взагалі. Фільтрація тут ні до чого. А на рахунок перевірено на 4000 м, будь ласка посилання. Якщо мопед взагалі летить на висоті 150 м, то про які 4000 м можна казати? Його взагалі побачити можна тільки зблизька, не маю бажання точно вираховувати відстань.
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26.10.2022 14:09 Відповісти
Про 100 градусів я нічого не писав, просто коли ціль випускає теплові ловушки, то це від 0 до максимум 10 градусів від апертури на ціль, в залежності від відстані до цілі. Про 4000 тисячі це зі слів діючих розрахунків з якими спілкуюсь безпосередньо, тому посилань не буде, вибачте. Щоб довго не вдаватись у формули є графіки розрахунків видимості горизонту в залежності від висоти спостерігання, для 150 м це 43.9 км., а стоя на землі при зрості 1.75 видимість до горизонту 4.7 км. (просто задайте в Вікіпедії горизонт).
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26.10.2022 14:18 Відповісти
Видимість 43,9 км - це для об`єкту висотою 150 м, і то в ідеалі, у голому степу, на практиці летючу крапку реально можна побачити тільки зблизька на декілька хвилин. А діючи розрахунки чого?
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26.10.2022 14:31 Відповісти
В даному випадку об'єкт висотою 150м це ціль, тому вона в ідеальних умовах буде видна з відстані 40 км. Для ПЗРК достатнь 5-6 км, тому у відкритому полі (а позиції зенитників так і вибираються, плюс обов'язковий круговий обзор) ціль буде видна і на висоті від 10 м. Враховуючи, що ми тут довго обговорюємо теплові ГСН, то висновок розрахунки чого я думаю зрозумілий )
Доречі з особистого досвіду можу сказати, що нас вчили на стедні Ігли наводитись на затушений сірник з відстані 10-15 м., а окурок з такої відстані хватається на раз два, і це не в затяжку )) Головне теплова контрасність, а зараз вжє не тепло, жари нема, видно добре, а взимку буде ще краще видно ))
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26.10.2022 14:46 Відповісти
Я думаю, що не від теплової контрастності, а від потужності теплового випромінювання, бо будь як, а є поріг чутливості. А на рахунок, що з 4000 м захватують, та ще й позиції гарні вибирають - ну на слово повірив би, якби стільки цих мопедів не долітало.
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26.10.2022 15:30 Відповісти
Потрачу ще трохи свого часу, може ще комусь буде в нагоді.
По перше не всю територію України перекривають ПЗРК, це всім відомо. Прості розрахунки, 2.5 тисяч км, поділити в ідеалі на 8 км одного розрахунку (не ракети, к саме розрахунку) це 300 розрахунків, при цілодобовому чергуванні множимо на 3, розрахунок 3 бійця, отримуємо щоб мінімально перекрити весь кордон 300 ПЗРК, мінімум 1200 ракет, 2700 навчених бійців першої лінії. А ще треба забезпечення, логістику, і т.д. І це тільки лінія розмежування. Всі знають, що ворог не ламер, проводить розвідку і заганяє ракети, дрони і т.д. церез коридори, де нема ППО, або масованим нальотом перевантажуючи можливости ППО по нейтралізації цілей.
По друге, параметри захвату цілі в даному випадку залежать від дальності до цілі, погодних умов, типу комплексу, навченості розрахунку, року виробництва і моделі ГСН, наявності активних і пасивних перешкод (в даному випадку теплових різного спектру)...
По третє, проаналізуйте будь ласка самі ефективність цих гаджетів по інформації в відкритих джерел, наприклад Цензор, трохи пролистайте назад, проаналізуйте відсоток в останній час, всі вчаться, і ми теж ...
P.S. для загального розвитку раджу пошукати в інеті імовірність поразки різних цілей різними комплексами однією ракетою, будете трохи здивовані. Якщо не знайдете, я якось допоможу. Наприклад імовірність поразки цілі типу винищувач 4-ма ЗПРК Шилка на полі бою складає 0.25 ))
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26.10.2022 22:56 Відповісти
ЗСУ-23-4, щось на думку ввечері прийшла Тунгуска ))
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26.10.2022 23:00 Відповісти
Шилка також, та просто зенітний кулемет ДШКМ, яких було повно на складах, знімалися з Т-55, Т-62. Станків тільки наклепати.
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26.10.2022 23:44 Відповісти
ЗСУ-23-4 "Шилка"
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27.10.2022 00:04 Відповісти
Так, просто я по інерції написав ЗПРК, а ЗПРК у нас тільки Тунгуска, у москалів ще віджали пару Панцирів )
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27.10.2022 08:53 Відповісти
Щось про українські Тунгуски зовсім нема інформації.
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27.10.2022 00:06 Відповісти
Працюють. Але їх і так було не багато і вони входять в штатні зенітні підрозділи військ, основна задача безпосереднє прикриття саме військ, тому і не чути про них ))
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27.10.2022 08:55 Відповісти
По перше - не потрібно усю лінію розмежування перекривати, а тільки можливі напрямки, по друге - система оповіщення працює ж, тобто перекинути розрахунок на напрямок польоту не так і складно, десь я про це вже читав, що мобільні групи вже працюють, тільки не зрозумів, з яким саме озброєнням, по- третє - ПЗРК -25 тис. поставлено, та ще своїх "Ігла" невідома кількість. Тобто неефективність ПЗРК проти дронів очевидна. Ми ж це обговорюємо?
https://www.golosameriki.com/a/us-russia-ukraine-biden/6520494.html Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли со своей стороны отметил, что страны Запада во главе с США уже передали Украине к настоящему времени порядка 60 тыс. противотанковых систем и 25 тыс. переносных зенитно-ракетных комплексов.

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26.10.2022 23:39 Відповісти
По перше, ворог не ламер і напрямки ударів і траєкторії польоту завжди міняє з урахуванням даних своєї розвідки про розташування наших систем.
По друге, система оповіщення працює, навіть єППО вже дає результати, і мобільні групи вже створені, але ганятись за любою летучею ціллю с землі це лотерея. Щоб мати можливість уразити навіть повільний і такий шумний пєпєлац як Шахід з кулемету (про КР навіть не говоримо), треба наблизитись хоча би на 1000м до нього. Не знаючи його траєкторії, а вона може змінюватись постійно, ціль маневруюча, ганятись за ним це те саме, як з рогаткою ганяти ворону по небу, ти обмежений в рухах, швидкості і дальності уразки а у неї все небо доступно і ніяких перешкод. Так ідея робоча, але тут треба враховувати багато факторів: розвідка повітряна і наземна, кількість мобільних груп та їх озброєння і оснащення, розташування та задачі цих мобільних груп (захист великих міст чи малих важливих об'єктів, зосередження військ, вільне полювання та т.і.)
Третє, 25 тисяч ПЗРК це саме 25 тисяч ТПК (транспортно-пускових контейнерів), тобто ракет, кількість пускових механізмів невідома, але їх може орієнтовно бути 1 на 10 ракет, тобто вже 2500 розрахунків, і орієнтуватись треба саме на таке число. Кількість відстріляних ракет і втрачених пускових механізмів невідома, але за останні 8 місяців думаю третина, якщо не половина всіх ракет відстріляна. Тобто число 25 тис. це маніпуляція для роздування зради, типу всі наші військові дурні, мають стільки ракет, гармат і т.д. але не хочуть їх застосовувати. Тепер зверніть увагу на джерело, з якого це все виливається і що про це джерело кажуть інші, спробуйте співставити і зрозуміти, джерело тупеньке, чи переслідує якусь конкретну мету ))
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27.10.2022 09:24 Відповісти
Цитата: Тобто неефективність ПЗРК проти дронів очевидна.
Абсолютно з Вами не погоджуюсь, що і намагаюсь тут довести. Після всіх цих дебатів, яки ми провели даний висновок ні на чому де грунтується і виглядає маніпулятивним.
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27.10.2022 09:27 Відповісти
не устали выступать в виде интерактивной википедии?)) Вообще, спорщиков, ленящихся в чём либо самому разобраться\поискать\прочитать информацию полезно было бы командировать на месячные курсы в ПВЗРКУ с практикой на 9Ф874 с достижением результата 8 из 10 )))
Тогда все ложные предположения\гипотезы высыхают, и отпадают сами.
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27.10.2022 20:05 Відповісти
У нас так, народ почує підготовлену ворогом маніпулятивну думку, в якій наводяться реальні факти, але висновок робиться неправильним, після чого створюється короткий наратив, який накидається на вентилятор і нарід, який лінується перевірити це в інших джерелах, починає це розносити зі швидкістю лісної пожежі в червні. Типу не так робите, не те даєте, броніки пробиваються (не враховуючи умови), ЗУ є, але не розконсервовуються, 25 000 стінгерів, прості рішеня, барига, війна на крові, перестати стріляти ... Я по мірі можливості старають втулмачити людям істину в тих питаннях, в яких розбираюсь і як мінімум поставити під сумнів ці наративи, а добре було би, якшо люди в підсумку пішли далі і почати аналізувати цих корисних ідіотів і з якою метою вони це роблять, просто дурні чи вороги-маніпулятори ))
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28.10.2022 09:10 Відповісти
інколи охоплює втома, бо маніпуляцій просто безліч, а робота "маніпулятором" взагалі стала прибутковою, бо монетизується з різних боків. Тому більше стає "приймачів" цих маніпуляцій, яі при досяганні певної кількості цього "інформаційного гівна" стають ще й подальшими ретрансляторами. Якійсь сталий процес, здається котрий розірвати не можливо((
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28.10.2022 14:18 Відповісти
Але це не означає, що треба опускати руки друже. Поки ми боремось, ми існуємо )) Все буде Україна!
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28.10.2022 14:24 Відповісти
Збивайте дрони з рогатки шматками асфальту. Буба припас його дофіга.
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26.10.2022 11:12 Відповісти
Ні, ви що?!?! Треба будувати більше доріг!
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26.10.2022 11:12 Відповісти
А що на це скаже знаний фахівець Резніков?

"Захід не має такої системи ППО, яка б захистила Україну від російських ракет, - екс-командувач армією США в Європі Бен Ходжес.
«Ми думали, що вимогами буде захист аеродромів, морськіх портів. Тепер чітко видно, що кремль використовуватиме мільйонно-доларові ракети проти багатоповерхових будинків та цивільних будівель. В даному випадку ми не маємо нічого, що ще можна було б передати»
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26.10.2022 11:27 Відповісти
резников как всегда. Зимней формой занимался бы. Просить надо было сотню М163 с хранения, 20х102 в дефиците никогда не были, можно было и десяток "центурионов" у Пентагона "намолить". Но сейчас уже поздно "на воду дуть" - экипажи и расчёты надо было загодя готовить, когда западное разведсообщество вам предоставило инфу о готовящихся поставках мотопедов. Теперь будет ждать "насамсы", что бы эти дешёвые балалайки сбивать AMRAAMи и AMRAAM-ER.
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26.10.2022 11:30 Відповісти
https://%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0-%D1%83%D0%BA.%D1%80%D1%84/wp-content/uploads/zu-23-2.jpg 2300 шт є в Україні
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26.10.2022 11:50 Відповісти
ЗУ-23-2 файна штука, але чи є у Вас інформація про наявність снарядів для неї, наскільки я пам'ятаю була інформація ще пару років назад, що на ті що в строю нехватає боєкомплекту. Плюс ці снаряди ідуть для Шилки та деяких літаків.
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26.10.2022 12:03 Відповісти
1600 шт
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26.10.2022 11:52 Відповісти
Ракет, а не комплексів ... Ракета сама не полетить. С-125 стаціонарний об'єктовий комплекс, у нього розгортання 8 годин, там кабелі для одного дівізіону в 2х Уралах возять, маневреності ні якої, дальність поразки 24 км, комплекс одноканальний по цілі. Запуск одночасно 2х КР виводить весь дивізіон з ладу, бо навіть якщо першу ракету і зіб'ють, то по другій вже не встигнуть спрацювати.
Ракета в цьому комплексі хороша, маневрена і швидка, але РЛС та все інше утіль. Багато країн пробували його модернізувати, але ...
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26.10.2022 12:00 Відповісти
Краще, ніж нічого!
Але простіше і оперативніше клянчити в союзників!
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26.10.2022 12:45 Відповісти
Вони в строю і працюють, але казати що ми можемо перекрити ними щось більше це маніпуляція ...
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26.10.2022 12:50 Відповісти
Доречи 1600 ракет це не так і багато, один дивізіон це 4 пускових установки по 4 ракети, тобто 16 ракет на пускових і здається 16 на заряджаючих машинах, тобто 32 шт. одночасно на позиції в одному дивізіоні. Як правило в полку 4 дивізіона (може бути по іншому), і того 128 ракет і обов'язково один повний боєкомплект на технічній батареї для швидкого поповнення, тобто 256.
Таким чином це все одноразовий боєкомплект 5-ти полків. Скільки використовується зараз невідомо, але на мою думку це нормальний боєкоплект, щоб утримувати один полк С-125, максимум 2, якщо є варіанти поповнювати боекомплект від партнерів. Ось така математика.
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26.10.2022 13:01 Відповісти
Старстрік проти бородатого мопеда це круто. Аероплан Брегет і кулемет Максим.
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26.10.2022 12:47 Відповісти
Rheinmetal Skynex is an immediate answer.
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26.10.2022 16:36 Відповісти
 
 