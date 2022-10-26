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Новини Агресія Росії проти України
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В Україні за добу загарбники вбили 11 цивільних, - ОП. ІНФОГРАФІКА

За даними обласних військових адміністрацій в Україні упродовж минулої доби внаслідок збройної агресії російської федерації загинули 11 мирних жителів, 14 - зазнали поранення.

Про це повідомив  заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 09: 26 жовтня упродовж минулої доби у Дніпропетровській області загинули 2 цивільних, 4 - отримали поранення. У Донецькій області - 5 загиблих (у т.ч. виявлено 4 вбитих раніше), 4 поранених, у Запорізькій області - 2 загиблих, 2 поранених, у Харківській області - 1 поранений (на міні), у Херсонській області - 2 загиблих, 3 поранених", - йдеться в повідомленні.

В Україні за добу загарбники вбили 11 цивільних, - ОП 01

Автор: 

поранення (2801) смерть (6746) Тимошенко Кирило (558)


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26.10.2022 11:17 Відповісти
 
 