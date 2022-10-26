Маріупольці досі живуть у палатках, їжу продовжують готувати на вогні, - міськрада
У тимчасово окупованому Маріуполі люди живуть на вулиці у палатках.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.
"У Маріуполі люди досі живуть у палатках. Їх будинки росіяни розбомбили, а нове житло не надали. Палатки розташовані біля кінотеатру "Савона", де жителі міста ховалися під час обстрілів росіян. Маріупольці досі продовжують готувати їжу на кострах, а сплять у підвалах кінотеатру". - йдеться в повідомленні.
"Всі обіцяють допомогти. Але коли ключі від нових будинків роздавали, чомусь жодному з тих, хто тут з нами мешкає, не дали. Всі ці красиві будинки - вони не для тих, хто втратив житло. Вони для своїх, наближених, так би мовити", - кажуть люди.
Топ коментарі
+12 Toyvo Sivergs #530513
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+12 Володимир Пастушенко
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+11 Татьяна Москаленко #526378
показати весь коментар26.10.2022 11:47
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Людина пенсійного віку,швидко зорієнтувалася,покинула квартиру в новому будинку в Маріуполі,попросилася пожити...
Тому,відповідальність за своє життя несе сама людина.....
Зуб даю😛там точно давно" рюSSkий Мир" воняет...а нефти с газом завались...что Гуталина у кота Матроскина 😆😆😆