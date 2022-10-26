Маріупольці досі живуть у палатках, їжу продовжують готувати на вогні, - міськрада

У тимчасово окупованому Маріуполі люди живуть на вулиці у палатках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"У Маріуполі люди досі живуть у палатках. Їх будинки росіяни розбомбили, а нове житло не надали. Палатки розташовані біля кінотеатру "Савона", де жителі міста ховалися під час обстрілів росіян. Маріупольці досі продовжують готувати їжу на кострах, а сплять у підвалах кінотеатру". - йдеться в повідомленні.

"Всі обіцяють допомогти. Але коли ключі від нових будинків роздавали, чомусь жодному з тих, хто тут з нами мешкає, не дали. Всі ці красиві будинки - вони не для тих, хто втратив житло. Вони для своїх, наближених, так би мовити", - кажуть люди.

Читайте: Окупанти розпочали "паспортизацію" населення окупованого Маріуполя, - Андрющенко