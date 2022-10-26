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Новини Війна
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Маріупольці досі живуть у палатках, їжу продовжують готувати на вогні, - міськрада

маріуполь

У тимчасово окупованому Маріуполі люди живуть на вулиці у палатках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"У Маріуполі люди досі живуть у палатках. Їх будинки росіяни розбомбили, а нове житло не надали. Палатки розташовані біля кінотеатру "Савона", де жителі міста ховалися під час обстрілів росіян. Маріупольці досі продовжують готувати їжу на кострах, а сплять у підвалах кінотеатру". - йдеться в повідомленні.

"Всі обіцяють допомогти. Але коли ключі від нових будинків роздавали, чомусь жодному з тих, хто тут з нами мешкає, не дали. Всі ці красиві будинки - вони не для тих, хто втратив житло. Вони для своїх, наближених, так би мовити", - кажуть люди.

Читайте: Окупанти розпочали "паспортизацію" населення окупованого Маріуполя, - Андрющенко

Автор: 

Маріуполь (3228) окупація (6685)


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Топ коментарі
+12
Та то таке, вони привикнуть, "русский мир" то не просто.
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26.10.2022 11:39
+12
люди не тяніть десятиліттями в свої домівки руский мір і вам не прийдеться жити в палатках, і вдеревяних макінтошах передчасно, не голосуйте за новінського (малхісяна), і вам який тяне сюди російську церкву, і у вас будуть працювати заводи. хорошої вам зими в палатках тварі проросійскі.
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26.10.2022 11:42
+11
Надежды ждунов кацапского мира не оправдались!
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26.10.2022 11:47
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Та то таке, вони привикнуть, "русский мир" то не просто.
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26.10.2022 11:39 Відповісти
Скабеева покажи как освободили Мариуполь. Покажи прелести узкого мира
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26.10.2022 11:39 Відповісти
Навіть газові балони не привезли щоб люди могли готувати їжу це свідчить про те що оркам начхати на населення бо готувати на дровах дуже важко і багато треба використовувати дров щоб зварити їжу
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26.10.2022 11:41 Відповісти
люди не тяніть десятиліттями в свої домівки руский мір і вам не прийдеться жити в палатках, і вдеревяних макінтошах передчасно, не голосуйте за новінського (малхісяна), і вам який тяне сюди російську церкву, і у вас будуть працювати заводи. хорошої вам зими в палатках тварі проросійскі.
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26.10.2022 11:42 Відповісти
як легко ти вирахував політичні погляди всіх, хто там залишився. Українців там не бачиш?
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26.10.2022 11:57 Відповісти
може й є. Але результати голосування у 2019 році дуже промовисті.
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26.10.2022 12:13 Відповісти
ти щось чув про поняття ..колективна відповідальність.. тобто по твоєму судженню німців не потрібно було засуджувати за фашизм, тому що в німеччині були якісь люди які не підтримували фашизм. і ти тут такий грамотний тому що ідеолгія донбаса не пришла на твою тереторію і не порвала тобі очко.
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26.10.2022 12:30 Відповісти
Чого ти до*бався до людини!? "Володимир павлович" усе правильно каже. ОПЖЗ та інші прокацапські тварюки зайшли до Верховної ради саме завдяки жителям Донецької та Луганської областей. Хай жруть тепер
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26.10.2022 17:52 Відповісти
нещасні люди. до родичів в спокійні регіони орки не випускають, я так розумію, бо я якось ці моменти не відслідковував?
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26.10.2022 11:44 Відповісти
Наша далека родичка з Маріуполя вже 8 місяців живе з собакою в будинку моїх батьків.Всі зручності в будинку,центр міста на Кропивниччині,поруч ринок,аптеки,банк,супермаркети....
Людина пенсійного віку,швидко зорієнтувалася,покинула квартиру в новому будинку в Маріуполі,попросилася пожити...
Тому,відповідальність за своє життя несе сама людина.....
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26.10.2022 17:08 Відповісти
Хм... Как будто бы могло бы быть как-то иначе.
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26.10.2022 11:45 Відповісти
Надежды ждунов кацапского мира не оправдались!
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26.10.2022 11:47 Відповісти
На Ютубі є канал Прогульщики. Там підлітки знімають відео про Маріуполь. Видно, що за ними стоять "серйозні дяді", які дають гроші, роблять зйомку, монтаж, обирають локації. Підлітки навряд чи б такий контент потягнули. А контент цікавий: роздача гуманітарки пенсіонерам, відео із новозбудованими житловими і модульними будинками, відео з концертів і міських свят...Коротше, прихований меседж: дивіться, як тут хвашисти українські все зруйнували і як родная россіюшка все відбудовує і піклується про людей😡😡😡
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26.10.2022 12:04 Відповісти
Мавзолейные хмыри 14 лет назад у Грузии скомуниздили Абхазию и Ю,Осетию...,там сейчас полная Швейцария и пенсии старикам аж тыша 666 евров.. . Рай на планете Земля
Зуб даю😛там точно давно" рюSSkий Мир" воняет...а нефти с газом завались...что Гуталина у кота Матроскина 😆😆😆
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26.10.2022 12:04 Відповісти
К весне города там не станет. Сразу ведь было ясно по окончанию боёв. Это преступление пока не раскрыто. Кацапы его просто так не уступят. Там вылезет ужас 21 века.
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26.10.2022 12:10 Відповісти
Пока лаптестан грезит бреднями как "Украина замёрзнет" у самих мерзнут мариупольцы..
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26.10.2022 12:40 Відповісти
 
 