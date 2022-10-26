Україна очікує від США поставок безпілотників Switchblade 600, - Резніков
Україна очікує поставок зі США безпілотників Switchblade 600.
Про це сказав в інтерв'ю виданню Politico міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми все ще чекаємо на безпілотники Switchblade 600, США пообіцяли допомогти Києву збільшити запас баражувальних боєприпасів, які можуть зависнути над ціллю до того, як оператор направить її на удар", - сказав він.
Виробник дронів AeroVironment заявив, що перша партія з 10 дронів має прибути протягом кількох тижнів. Резніков зазначає, що за останні тижні Іран продав Росії 2400 безпілотників, тому "наразі я сказав би, що іранські безпілотники тимчасово перемагають у цьому конкурсі", - сказав Резніков.
За його словами, хоча танки та винищувачі залишаються на стадії розробки, протиповітряна оборона буде "пріоритетом номер один" у найближчі місяці.
"Нам потрібно розділити цілі в повітрі - наприклад, для ураження крилатих або балістичних ракет наші системи оборони використовуватимуть… ракети типу IRIS-T з Німеччини та незабаром також будуть національна вдосконалена зенітно-ракетна система або наші радянські системи типу "Бук". Проти іранських безпілотників ми можемо використовувати дешевшу техніку, таку як Gepard із Німеччини або Stingers і Starstreak, або іншу техніку від наших партнерів", - сказав він.
Зміцнення цього захисного покриття над Києвом та іншими містами залишається головним завданням української влади, оскільки ракети та безпілотники продовжують прибувати. "Ось чому ми просимо наших партнерів знайти рішення з різними системами не лише для середньої чи великої дальності, нам потрібні системи ближньої дії з різних країн, які мають такі системи, такі як Швеція, Німеччина та США", - сказав Резніков.
Незважаючи на те, що потреби великі, Резніков зазначив, що постійний потік зустрічей і дзвінків із союзниками вселяє в його уряд упевненість у тому, що допомога й надалі надходитиме, навіть незважаючи на те, що Україна наполягає на створенні власних систем для забезпечення своєї системи оборони.
"Я отримую чіткий сигнал з усіх сторін, що попри все країни підтримуватимуть Україну до кінця цієї війни, і я впевнений, що закінчення цієї війни означатиме перемогу України", - заявив він.
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Источник: Резников во время брифинга 21 февраля
Прямая речь: "По нашим данным, там 9 тысяч представителей Вооруженных сил Российской Федерации плюс техника, оборудование, включая ракетное вооружение и так далее.
Но я хочу сказать, что такого контингента, как кто-то рассказывает, что будет нападение на Киев с белорусской стороны, - простите меня, это смешно звучит. А вот угрожать нам, пугать нас, создавать ситуацию якобы окружения - да, это работает".
Прямая речь Резникова: "Мы не занижаем угрозы, мы их оцениваем. Но когда нам говорили, что будет 16 февраля нападение, мы говорили: это невозможно, потому что нет для этого готовности. Его (нападения - ред.) не было. Его не было 17-го, 20-го, его нет и не будет 21-го.
Это не значит, что если примут решение в Кремле, они не смогут этого сделать - смогут, у них может быть такой план, и точно он даже написан.
Но я убежден, что сегодня маневр для политико-дипломатического решения развязывания масштабной войны существует и остается.
Для того чтобы сформировать ударную группировку, им нужно определенное время, чтобы все составляющие сошлись".
Министр отметил, что в Украине прогнозировали, что российские войска не покинут Беларусь после учений: "Потому что их везли с Дальнего Востока несколько недель явно не для того, чтобы потренировать 10 дней и возвращать обратно".
По словам министра, внезапные "учения" в Приднестровье также призваны посеять панику, на них Украина уже реагирует.
По данным Минобороны, российские подразделения вблизи границы Украины насчитывают 127 тысяч человек наземного компонента, с морской и авиационной компонентой - 147 тысяч человек.
Ці ракети 60-х років були дуже ефективні! ... Як він цього не знав!!!
А ще тьма " зеніток" 230 мм, які високо ефективні проти " шахедів" - на це англійська розвідка вказала!!!!...
І..., таки знайшлися!!!
Чи СВО-ЛОТА, чи вороги?!....
Далі - розкажи мені, що це за "зенітки" калібру 230 мм ? Наскільки мені відомо, найбільший калібр зенітки був 130 мм (радянська КС-130)
В нас на складах "ядерку" можна знайти якщо захотіти. Проблема в тому що скоріше за все ніхто не знає що і де є насправді. У нас немає якоїсь єдиної бази як є в ******** компаніях де все в 1с чи ще чомусь. А тому це нормально що про наявність тих чи інших речей підказують розвідки інших країн.
Але є ще більша проблема в тому що він не один такий дилетант, вся влада страшно тупить, про спам дронами писали в інтернеті по всюди ще починаючи з весни як ефективний до божевілля спосіб знищити всю рф. І про методи як їм протистояти теж згадували, але нічого не було зроблено. Бази РФ атакували не частіше чим аж парою дронів на місяць взамін тисяч та десятків тисяч що рекомендувалось. І які насправді елементарно легко зробити з можливостями держави. А для нашого захисту від подібних атак від рф взагалі нічого зроблено не було. Тепер тисячами дронів нас атакує рф...
І що робити з цим дилетантством людей системи не дуже зрозуміло. Залишається лиш шум підіймати в надії що ***** хоч комусь з них в голову дійде хоч щось корисне.
Але ми маємо шуміти не про це, бо це нічого не змінить, вони десь там далеко. Ми маємо шуміти про те що наш укроборонпром може зробити не копію мопеда яку нам треба. І яку він повинен бути здатен робити десятками тисяч на місяць. А він може зробити якесь гівно що буде коштувати мільйон доларів чи навіть більше і яке буде виготовлятись максимум парою одиниць на місяць. Ось на укроборонпром що тут ми вплинути можемо.
Хватит уже усераться поэтому поводу, эти беспилотники летающая чушь для убийства гражданских.
А Свитчблейды-600 это крутой беспилотник поля боя. Который реально способен помочь на фронте... У кацапов кстати есть аналог - Ланцет и Куб. Благо их очень мало, штучный товар.
не стоит вводить в заблуждение украинцев...
навіщо взагалі про це писати?
це компанія передала пару штук просто заради реклами.
Але їх ще навіть не виготовили. Це була експериментальна версія яка тільки проходила випробування.
За цей фронт роботи відповідають Шмигаль, Резніков та, особливо, місцеві керівники ‼️‼️‼️
Яка якість роботи Центр комплектування, особливо військово-медичної комісії, - такий і результат на ФРОНТІ!!
якщо Центри будуть копіювати методику роботи таких комісій рашистів, тоді ні про яке звільнення територій України не може бути і мови!!
Поповнення віком 58-60 років, з явними обмеженнями рухового апарату, слабим зором мінус 0,3-0,6 та слухом, будуть ярмом для свого підрозділу та командира!!! Це ярмо для підрозділів та командирів‼️‼️😡😡
Оперативного реагування, мобільності та швидкості небуде !!!
Таке тупе виконання ПЛАНУ мобілізованих, тільки завдасть шкоди у військах!!! Штамп лікарської комісії «ГОДЕН» у Центрах комплектування,
нанесе великої шкоди командирам під час виконання ними завдан по вчасному виконання бойових завдань з таким неякісним поповнення!!
Мабуть, Шмигаль та Резніков повинні не тільки читати статистичні звіти ЗСУ про чисельність, а і вимагати надання правдивої інформації про якісний склад цього поповнення!! Теплі кабінети статистику витримають, а бойові завдання ХТО БУДЕ ВИКОНУВАТИ???
Можливо і в медкомісіях засіли зкацаплені агенти, щоб забезпечити неякісним поповненням ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ!!!
Це дуже дієвий саботаж зкацаплених на місцях, з аргументом, що «нам план треба ж якось виконувати!»‼️‼️‼️‼️