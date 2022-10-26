УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7940 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 366 41

Україна очікує від США поставок безпілотників Switchblade 600, - Резніков

switchblade

Україна очікує поставок зі США безпілотників Switchblade 600.

Про це сказав в інтерв'ю виданню Politico міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми все ще чекаємо на безпілотники Switchblade 600, США пообіцяли допомогти Києву збільшити запас баражувальних боєприпасів, які можуть зависнути над ціллю до того, як оператор направить її на удар", - сказав він.

Виробник дронів AeroVironment заявив, що перша партія з 10 дронів має прибути протягом кількох тижнів. Резніков зазначає, що за останні тижні Іран продав Росії 2400 безпілотників, тому "наразі я сказав би, що іранські безпілотники тимчасово перемагають у цьому конкурсі", - сказав Резніков.

За його словами, хоча танки та винищувачі залишаються на стадії розробки, протиповітряна оборона буде "пріоритетом номер один" у найближчі місяці.

"Нам потрібно розділити цілі в повітрі - наприклад, для ураження крилатих або балістичних ракет наші системи оборони використовуватимуть… ракети типу IRIS-T з Німеччини та незабаром також будуть національна вдосконалена зенітно-ракетна система або наші радянські системи типу "Бук". Проти іранських безпілотників ми можемо використовувати дешевшу техніку, таку як Gepard із Німеччини або Stingers і Starstreak, або іншу техніку від наших партнерів", - сказав він.

Також читайте: Ізраїль надасть США фотодокази використання іранських безпілотників в Україні

Зміцнення цього захисного покриття над Києвом та іншими містами залишається головним завданням української влади, оскільки ракети та безпілотники продовжують прибувати. "Ось чому ми просимо наших партнерів знайти рішення з різними системами не лише для середньої чи великої дальності, нам потрібні системи ближньої дії з різних країн, які мають такі системи, такі як Швеція, Німеччина та США", - сказав Резніков.

Незважаючи на те, що потреби великі, Резніков зазначив, що постійний потік зустрічей і дзвінків із союзниками вселяє в його уряд упевненість у тому, що допомога й надалі надходитиме, навіть незважаючи на те, що Україна наполягає на створенні власних систем для забезпечення своєї системи оборони.

"Я отримую чіткий сигнал з усіх сторін, що попри все країни підтримуватимуть Україну до кінця цієї війни, і я впевнений, що закінчення цієї війни означатиме перемогу України", - заявив він.

Автор: 

безпілотник (4148) США (22769) Резніков Олексій (1446)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
Цей му - дак не знав ,що на складах МО лежать 1600 ракет ПЗРК " Печора" - поки американці його носом не ткнули!
Ці ракети 60-х років були дуже ефективні! ... Як він цього не знав!!!
А ще тьма " зеніток" 230 мм, які високо ефективні проти " шахедів" - на це англійська розвідка вказала!!!!...
І..., таки знайшлися!!!
Чи СВО-ЛОТА, чи вороги?!....
показати весь коментар
26.10.2022 12:18
+10
Клянчат и ждут, а самим делать?
показати весь коментар
26.10.2022 11:53
+9
Як він мене заїбав,цей Рєзніков
показати весь коментар
26.10.2022 11:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як він мене заїбав,цей Рєзніков
показати весь коментар
26.10.2022 11:51 Відповісти
Серьезно? Прямо так и ...?
показати весь коментар
26.10.2022 11:58 Відповісти
инистр обороны Украины Алексей Резников не верит в возможность захвата Киева российскими войсками, расположенными сейчас в Беларуси.

Источник: Резников во время брифинга 21 февраля

Прямая речь: "По нашим данным, там 9 тысяч представителей Вооруженных сил Российской Федерации плюс техника, оборудование, включая ракетное вооружение и так далее.

Но я хочу сказать, что такого контингента, как кто-то рассказывает, что будет нападение на Киев с белорусской стороны, - простите меня, это смешно звучит. А вот угрожать нам, пугать нас, создавать ситуацию якобы окружения - да, это работает".

Прямая речь Резникова: "Мы не занижаем угрозы, мы их оцениваем. Но когда нам говорили, что будет 16 февраля нападение, мы говорили: это невозможно, потому что нет для этого готовности. Его (нападения - ред.) не было. Его не было 17-го, 20-го, его нет и не будет 21-го.

Это не значит, что если примут решение в Кремле, они не смогут этого сделать - смогут, у них может быть такой план, и точно он даже написан.

Но я убежден, что сегодня маневр для политико-дипломатического решения развязывания масштабной войны существует и остается.

Для того чтобы сформировать ударную группировку, им нужно определенное время, чтобы все составляющие сошлись".
показати весь коментар
26.10.2022 12:00 Відповісти
Идиот, поменьше языками своими работайте‼️Зачем болтать раньше времени ⁉️Тише едешь , дальше будешь
показати весь коментар
26.10.2022 12:11 Відповісти
Детали: Резников сообщил, что договорился с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным о прямых контактах - и 20 февраля он написал белорусскому коллеге письмо с просьбой о телефонном разговоре 21 февраля, чтобы спросить, что происходит и почему "учения" с РФ продолжаются.

Министр отметил, что в Украине прогнозировали, что российские войска не покинут Беларусь после учений: "Потому что их везли с Дальнего Востока несколько недель явно не для того, чтобы потренировать 10 дней и возвращать обратно".

По словам министра, внезапные "учения" в Приднестровье также призваны посеять панику, на них Украина уже реагирует.

По данным Минобороны, российские подразделения вблизи границы Украины насчитывают 127 тысяч человек наземного компонента, с морской и авиационной компонентой - 147 тысяч человек.
показати весь коментар
26.10.2022 14:14 Відповісти
Цей му - дак не знав ,що на складах МО лежать 1600 ракет ПЗРК " Печора" - поки американці його носом не ткнули!
Ці ракети 60-х років були дуже ефективні! ... Як він цього не знав!!!
А ще тьма " зеніток" 230 мм, які високо ефективні проти " шахедів" - на це англійська розвідка вказала!!!!...
І..., таки знайшлися!!!
Чи СВО-ЛОТА, чи вороги?!....
показати весь коментар
26.10.2022 12:18 Відповісти
Ти ту "Печору" хоч раз в очі бачив? ПЗРК - це "переносний зенітно-ракетний комплекс"! Хотів-би я побачить, ЯК ти С-125 "переноситимеш"? У нас були СТАЦІОНАРНІ батареї С-125 Вони стояли на прикритті наших АЕС та деяких інших стратегічних об"єктів Для використання в "пересувному варіанті їм потрібні шасі та портативні комплекси управління, які на них установлюються Такі виробляють в БРСР При Порошенку партію таких шасі закупили Куди вони поділися при "Блазню" - не знаю
Далі - розкажи мені, що це за "зенітки" калібру 230 мм ? Наскільки мені відомо, найбільший калібр зенітки був 130 мм (радянська КС-130)
показати весь коментар
26.10.2022 13:01 Відповісти
Також Мечора після модернізації на 'лучі' прикривала Азовське море бо могла стріляти і по кораблям. Але я хз що з ними сталося, мабуть захопили їх рашисти десь під Бердянськом бо це стаціонарні установки
показати весь коментар
26.10.2022 18:54 Відповісти
Да все знали, просто хотели чтобы запад больше давал, наверное
показати весь коментар
26.10.2022 13:14 Відповісти
Просто він дилетант у цій сфері. Він юрист і в цьому є свої плюси, але він не завгосп і точно не був пов'язаний з армією раніше щоб принаймні догадуватись що є.

В нас на складах "ядерку" можна знайти якщо захотіти. Проблема в тому що скоріше за все ніхто не знає що і де є насправді. У нас немає якоїсь єдиної бази як є в ******** компаніях де все в 1с чи ще чомусь. А тому це нормально що про наявність тих чи інших речей підказують розвідки інших країн.

Але є ще більша проблема в тому що він не один такий дилетант, вся влада страшно тупить, про спам дронами писали в інтернеті по всюди ще починаючи з весни як ефективний до божевілля спосіб знищити всю рф. І про методи як їм протистояти теж згадували, але нічого не було зроблено. Бази РФ атакували не частіше чим аж парою дронів на місяць взамін тисяч та десятків тисяч що рекомендувалось. І які насправді елементарно легко зробити з можливостями держави. А для нашого захисту від подібних атак від рф взагалі нічого зроблено не було. Тепер тисячами дронів нас атакує рф...

І що робити з цим дилетантством людей системи не дуже зрозуміло. Залишається лиш шум підіймати в надії що ***** хоч комусь з них в голову дійде хоч щось корисне.
показати весь коментар
26.10.2022 13:17 Відповісти
Клянчат и ждут, а самим делать?
показати весь коментар
26.10.2022 11:53 Відповісти
А хіба там можна буде вкрасти? До того ж це зробить додаткові робочі місця і сприятиме утриманню економіки на плаву. На це зелені не підписувалися в оманах та парижах!
показати весь коментар
26.10.2022 12:01 Відповісти
А своїх виробників ******** та затискають!
показати весь коментар
26.10.2022 11:57 Відповісти
"незабаром також будуть національна вдосконалена зенітно-ракетна система.." - шо?
показати весь коментар
26.10.2022 11:58 Відповісти
NASAMS имелся ввиду.
показати весь коментар
26.10.2022 12:00 Відповісти
Так, національна. Перші дві літери NA
показати весь коментар
26.10.2022 12:48 Відповісти
Увы, не так. Norwegian Advanced
показати весь коментар
26.10.2022 13:06 Відповісти
NASAMS (англ. Norwegian Advanced Surface to Air Missile System)
показати весь коментар
26.10.2022 13:05 Відповісти
"що за останні тижні Іран продав Росії 2400 безпілотників" --- хотілося би послухати тих хто говорив,що Іран передав расєї не більше 50 штук,30 з яких ми збили, а решту буде передавати в дуже малій кількості так як можливостей і потужностей для їх виробництва не має
показати весь коментар
26.10.2022 12:02 Відповісти
Збили до 300 штук вже.
показати весь коментар
26.10.2022 12:11 Відповісти
А ті, яких не змогли збити зруйнували енергетичну систему. То яке лихо можуть принести ще пару тисяч які ще не запущені кацапами. А нам дадуть 10. Ні, не тисяч. Штук.
показати весь коментар
26.10.2022 12:18 Відповісти
Їх ще не дали. Саме про це ця новина. А не дали бо їх не виготовили. А не виготовили бо випробування вони не проходили і були не більше чим концептом...

Але ми маємо шуміти не про це, бо це нічого не змінить, вони десь там далеко. Ми маємо шуміти про те що наш укроборонпром може зробити не копію мопеда яку нам треба. І яку він повинен бути здатен робити десятками тисяч на місяць. А він може зробити якесь гівно що буде коштувати мільйон доларів чи навіть більше і яке буде виготовлятись максимум парою одиниць на місяць. Ось на укроборонпром що тут ми вплинути можемо.
показати весь коментар
26.10.2022 13:26 Відповісти
Все безпилотники что сделали украинские умельцы ..,успешно ЗеКодломоские чуваки похоронили ... Эпоха бедности прошла...
показати весь коментар
26.10.2022 12:12 Відповісти
Иран продал РФ 2400 беспилотников из которых передал 400 штук в первой партии, и передал так много только потому, что использовал складские запасы. Из них 300 штук были нами сбиты, еще полсотни не удалось сбить. С учётом продолжающихся поставок у рашистов сейчас около сотни беспилотников на руках, именно поэтому их в последнюю неделю применяют крайне редко, а не так как раньше по 10-20 в день.
Хватит уже усераться поэтому поводу, эти беспилотники летающая чушь для убийства гражданских.
А Свитчблейды-600 это крутой беспилотник поля боя. Который реально способен помочь на фронте... У кацапов кстати есть аналог - Ланцет и Куб. Благо их очень мало, штучный товар.
показати весь коментар
26.10.2022 12:13 Відповісти
Кацапы тоже учатся, исправляют ошибки. Использование дронов камикадзе - это новая ветвь военного оружия, в применении которого мы должны всегда опережать кацапов. Поэтому нужно максимально развивать эту отрасль. Нужно финансировать частные производства, делать заказы на уже готовые прототипы, давать разрешение на изготовление боезарядов к ним.
показати весь коментар
26.10.2022 12:47 Відповісти
Вот именно! Кацапы могут увеличить производство оружия в разы, переведя все мощности на военные рельсы. И, судя по-всему, такая задача уже поставлена.
показати весь коментар
26.10.2022 13:03 Відповісти
начинай прямо сегодня
показати весь коментар
26.10.2022 14:06 Відповісти
Скдывай первый взнос в 1 млн. грн., как деньги поступят, так сразу и начну.
показати весь коментар
26.10.2022 14:12 Відповісти
уже закинул проверяй
показати весь коментар
26.10.2022 14:18 Відповісти
Эта летающая чушь, сожгла как минимум, несколько самоходных гаубиц
показати весь коментар
26.10.2022 12:52 Відповісти
это фейковый вброс, поскольку если бы Шахиды могли успешно бороться с целями на линии фронта их там бы и применяли. Если даже гаубицы или другая техника были потеряны, то это от других беспилотников-камикадзе, типа Ланцет и Куб. Имеющих оптическое наведение, а не бьющих по джпс-координатам.
показати весь коментар
26.10.2022 13:58 Відповісти
Израильтяне правильно делают,что ничего не рекламируют о поставках в Украину...Посол Израиля в Украине правильно сказал..,это работа тихая и не нуждается в лишней шумихе 👍👌
показати весь коментар
26.10.2022 12:14 Відповісти
ничего не рекламируют - потому-что ничего не поставляют...\это о оружии...\
не стоит вводить в заблуждение украинцев...
показати весь коментар
26.10.2022 13:41 Відповісти
10 шт. партія? Це нічого. 3000 проси, бл.
показати весь коментар
26.10.2022 12:24 Відповісти
znacit belgorodu i kursku nado zdat pticek kamikadze .Oni po mocnosti kak Javelin
показати весь коментар
26.10.2022 12:31 Відповісти
600-тки існують в одиничних екземплярах. Їх треба спочатку замовити, потім виготовити. Клетчатий хенерал.
показати весь коментар
26.10.2022 12:50 Відповісти
10 штук?

навіщо взагалі про це писати?

це компанія передала пару штук просто заради реклами.
показати весь коментар
26.10.2022 13:02 Відповісти
Бо за них заплачено гроші.

Але їх ще навіть не виготовили. Це була експериментальна версія яка тільки проходила випробування.
показати весь коментар
26.10.2022 13:20 Відповісти
За восемь месяцев войны американцы могли бы наклепать и передать Украине х..ву тучу этих "**********", а сегодня складывается такое впечатление, что всё это они делали для Ирана, который передаёт их в руки лубянского вертухая. Это первое. Второе, если американцы действительно хотят помочь Украине, то почему не можно провести спецоперацию, силами объединённой коалиции, по ликвидации военной промышленности Ирана, чтобы оттуда никогда и ничего не взлетало! Что мешает?
показати весь коментар
26.10.2022 13:02 Відповісти
Одним із головних, на сьогодні, є питання відновлення та поповнення особовим складом військових частин та підрозділів ЗСУ !!! Зараз це НАДВАЖЛИВЕ питання!!‼️‼️‼️⚔️⚔️⚔️
За цей фронт роботи відповідають Шмигаль, Резніков та, особливо, місцеві керівники ‼️‼️‼️

Яка якість роботи Центр комплектування, особливо військово-медичної комісії, - такий і результат на ФРОНТІ!!
якщо Центри будуть копіювати методику роботи таких комісій рашистів, тоді ні про яке звільнення територій України не може бути і мови!!
Поповнення віком 58-60 років, з явними обмеженнями рухового апарату, слабим зором мінус 0,3-0,6 та слухом, будуть ярмом для свого підрозділу та командира!!! Це ярмо для підрозділів та командирів‼️‼️😡😡
Оперативного реагування, мобільності та швидкості небуде !!!
Таке тупе виконання ПЛАНУ мобілізованих, тільки завдасть шкоди у військах!!! Штамп лікарської комісії «ГОДЕН» у Центрах комплектування,
нанесе великої шкоди командирам під час виконання ними завдан по вчасному виконання бойових завдань з таким неякісним поповнення!!
Мабуть, Шмигаль та Резніков повинні не тільки читати статистичні звіти ЗСУ про чисельність, а і вимагати надання правдивої інформації про якісний склад цього поповнення!! Теплі кабінети статистику витримають, а бойові завдання ХТО БУДЕ ВИКОНУВАТИ???
Можливо і в медкомісіях засіли зкацаплені агенти, щоб забезпечити неякісним поповненням ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ!!!
Це дуже дієвий саботаж зкацаплених на місцях, з аргументом, що «нам план треба ж якось виконувати!»‼️‼️‼️‼️
показати весь коментар
26.10.2022 14:09 Відповісти
Проти шахедів ЗУ-23-2 мабуть буде дешевше Гепарда
показати весь коментар
26.10.2022 19:19 Відповісти
 
 