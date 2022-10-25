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Ізраїль надасть США фотодокази використання іранських безпілотників в Україні

дрон,шахед

Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ заявив, що надасть Сполученим Штатам Америки докази використання іранських безпілотників в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Герцоґ перебуває з візитом в США, де має зустрітися з Джозефом Байденом. За словами ізраїльського президента, топ темою зустрічі стане іранська загроза, яка, як наголосив Герцоґ, "дестабілізує не лише Близький Схід, а й увесь світ".

Очільник Ізраїлю має поділитися фотодоказами, які свідчать, що Росія використовує передові іранські безпілотники у своїх атаках на Україну. Для цього співробітники служби безпеки Ізраїлю використали візуальний аналіз, щоб визначити, що фрагменти безпілотників, які використовуються в Україні, такі ж, як ті, що розроблені в Ірані.

На фотографіях, якими Герцоґ має поділитися з офіційними особами США, зображений іранський Shahed-136, який запущено під час навчань в Ірані в грудні 2021 року, і такий же "шахед", збитий в Україні. Фотодокази доводять, що безпілотники мають багато однакових характеристик, включаючи їхню структуру, розміри та нумерацію.

В Офісі глави Ізраїлю також заявили, що хоч Іран і спробував приховати походження дронів, додавши російський напис, та очевидно, що частини безпілотників - таки іранського походження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ізраїль передав Україні розвіддані для боротьби з іранськими дронами-камікадзе, - NYT

Автор: 

безпілотник (4148) Ізраїль (1640) Іран (2030) дрони (4689)


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Топ коментарі
+31
https://twitter.com/hashtag/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5?src=hashtag_click #русские будут использовать бронежилеты иранского производства
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25.10.2022 22:31
+19
Израиль будет сиси мять с передачей оружия и разве данных, с криками "мы нейтральные, нам важны связи с рассеей", пока ***** ********* не передаст Ирану пару ядерных бомб, а скорее всего это и будет, бородая шлюха в челме и женском платье вряд ли за "спасибо" передавал оружие *******. В придачу расея и пару десяток баз Ирану передаст в Сирии, и будет евреям очень весело. Тормоза
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25.10.2022 22:47
+16
Посмотри на то как Иран ****** вёл себя когда иранское оружие находили в Палестине. На обвинения Израиля, персы так же себя вели, топали ножками, задирали юбки, и кричали это не мы, это не наше.иран такая же ********* обоссаная лживая крыса как и расея. Но правительство Израиля со своим "нейтралитетом" допрыгается,все знают, что главная цель аятола уничтожение евреев, как у кацапов главная цель уничтожение украинцев.
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25.10.2022 23:03
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https://twitter.com/hashtag/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5?src=hashtag_click #русские будут использовать бронежилеты иранского производства
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25.10.2022 22:31 Відповісти
який гарний
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25.10.2022 22:33 Відповісти
кожному кацапу по эксклюзивному бронежилету
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25.10.2022 23:37 Відповісти
Израиль будет сиси мять с передачей оружия и разве данных, с криками "мы нейтральные, нам важны связи с рассеей", пока ***** ********* не передаст Ирану пару ядерных бомб, а скорее всего это и будет, бородая шлюха в челме и женском платье вряд ли за "спасибо" передавал оружие *******. В придачу расея и пару десяток баз Ирану передаст в Сирии, и будет евреям очень весело. Тормоза
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25.10.2022 22:47 Відповісти
Ну, логика у них простая: чем больше дронов полетит на Украину, тем меньше их полетит на Израиль.
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25.10.2022 23:18 Відповісти
Ага, вони Україну розглядають як полігон, після цього вони їх удосконалять і направлять на Ізраїль.
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26.10.2022 01:54 Відповісти
Чому меньше полетить на ізраїль? Якщо іран, будучи під санкціями, може вільно клепати тисячами дронів, то й на ізраїль вистачить.
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26.10.2022 10:19 Відповісти
Гешефт то зараз, а бімба то колись.
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26.10.2022 06:15 Відповісти
Бімба не забариться
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26.10.2022 11:35 Відповісти
То й отож. Але гешефт зараз.
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26.10.2022 11:50 Відповісти
Израильтяне грохнули дронозавод в Сирии, мы нашугали кацапов грязной бомбой, Засветили всю кацап-гоп компанию по планированию ракетных атак по Украине... В итоге, в Одессе второй день не звучат утром воздушные тревоги.
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25.10.2022 22:51 Відповісти
У сраных персов тех заводов по производству дронов ***** в самом Иране, 1 уничтоженый конвейер тем более на территории Сирии, это неочем
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25.10.2022 22:54 Відповісти
Все это хорошо, но почему-то Иран заистерил , шо не виноватый. А кацапы дальше пошли, выдали на гора свою фобию с грязной бомбой. ЗЫ... не удивлюсь , если они заистерят, шо у нас все-таки есть настоящая атомная бомба.
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25.10.2022 22:57 Відповісти
Посмотри на то как Иран ****** вёл себя когда иранское оружие находили в Палестине. На обвинения Израиля, персы так же себя вели, топали ножками, задирали юбки, и кричали это не мы, это не наше.иран такая же ********* обоссаная лживая крыса как и расея. Но правительство Израиля со своим "нейтралитетом" допрыгается,все знают, что главная цель аятола уничтожение евреев, как у кацапов главная цель уничтожение украинцев.
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25.10.2022 23:03 Відповісти
Зато звучат в Киеве. Днепре и тд.
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25.10.2022 23:14 Відповісти
Це Фіма на телефон в Миколаїві зісняв, надіслав родичам в Хайфу, а родичі ще комусь в Цахалі показали. Ось так ізраільський уряд передав фоткі Байдену.
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25.10.2022 22:51 Відповісти
вдалий жарт, бо складається враження, що Ізраїль, який нам допомагає зенябенямойськими і Уманськими бойовиками цафіка, переконує США , надавати нам допомогу?
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26.10.2022 11:27 Відповісти
Израїль насрав сам собі на голову. Передати цапам документацію для розробки форпостів і в оезультаті отримати в Ірані виробництво Шахідів по тим технологіям.
Така вона дрюжьба с расієй...
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25.10.2022 22:59 Відповісти
Не тільки документацію, а побудував кілька заводів в парашці.
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26.10.2022 06:17 Відповісти
А Украина ещё в 21-ом году продавала вертолетные двигатели кацапне, а вы о том, что Израиль сделал в 2010-м.
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26.10.2022 09:59 Відповісти
західний, а для тебе гандон Богуслаєв і ті підари, що допомагали- це Україна?
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26.10.2022 11:32 Відповісти
Фотодокази , і це все ?? .
А от Україна може надати реальні докази , і надати реальні дрони , реально збиті ППО в небі України . Чи це не такий правдивий доказ ?
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25.10.2022 23:18 Відповісти
Тссссс..... на днях в Баку собрался хурал министров обороны Турции и Израиля))) Ждем многоходовочку) Что-то мутят.
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25.10.2022 23:58 Відповісти
Подяка Ізраїлю.
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25.10.2022 23:37 Відповісти
Мудро.... натравити Америку на свого давнього ворога ... Ну все так як ******* євреї
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26.10.2022 00:01 Відповісти
За меры против Ирана американцы могут выторговать у Израиля какую-то помощь Украине.
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26.10.2022 00:14 Відповісти
Схоже з дронами кацапи таки піймали тигра за хвіст. І не могли ж не знати що так буде.
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26.10.2022 00:38 Відповісти
iran ne za krasivie glaza dal droni i skoree vsego dast raketi russkim,a glavnoe fakticheski otkazalsya ot sdelki po nefti,zena mojet bit tolko odna,yadernoe orujie , i raz droni uje u russkix logichno polagat chto za nix zaplacheno ,privet evreyam )))
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26.10.2022 02:17 Відповісти
Взагалі то Ізраїль має звичку спершу ЩОСЬ зробити, а вже потім щось говорити...і то не завжди.
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26.10.2022 06:37 Відповісти
Израиль скрывает, о чем сообщили СМИ США: Израиль передает Украине разведданные , о расположении российских войск и средства защиты от дронов, через Польшу,
СМИ поясняют осторожность Израиля, на границе которой , еще находятся российские войска, при всех войнах Израиля, единственная страна, поддерживающая Израиль вооружением и дипломатией, только США.
Кроме США, поддерживали в ООН Израиль - Великобритания, страны Балтии и Польша - Россия, страны ЕС и Украина, голосовали против Израиля.
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26.10.2022 07:30 Відповісти
Зачем доказывать уже очевидные всем вещи? Это как аксиому доказывать. Солнце встаёт на востоке, земля вращается вокруг солнца, дроны иранские. Тут вопрос, шо с этим делат
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26.10.2022 08:28 Відповісти
Панове, трахтибидох, Вам что важнее - шашечки или ехать? Израиль НИКОГДА не сообщает, кому конкретно он поставляет вооружение. Кроме США, разве что. Во всех официальных сообщениях говорят о поставках одной из азиатских стран, одной из стран Латинской Америки и т.д. Или для украинцев важней самой помощи громогласные заявления?
ОТносительно израильских БПЛА - технологии изготовления были проданы эрефии в 2010 году. Кто мог знать 12 лет назад об охреневшей сегодня русне? Тогда и Украина прекрасно торговала с ними всем, чем угодно.
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26.10.2022 09:45 Відповісти
"Или для украинцев важней самой помощи громогласные заявления?"
Не для украинцев, а для укоренившейся во власти зеленой шоблы-именно так! И не важен повод!
Ведь те, кто делает эти заявления, сами не воюют!
И громогласные заявления позволяют глушить вопросы о просчетах и предательстве в их рядах.
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26.10.2022 11:03 Відповісти
Уважаемый, я вполне допускаю мысль о том, что такие заявления властей Украины - часть договоренностей с Израилем. Официальное алиби для нашей страны - аихтамнет!
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26.10.2022 11:56 Відповісти
Странно, а когда русня бомбила Чечню, Абхазию, Осетию, Сирию она не бьіла ,,охреневшей"?
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26.10.2022 11:44 Відповісти
Честно сказать, чертовски стыдно за то, что отмахивался от этого - имею в виду Ичкерию. После Грузии лично мое мнение сформировалось раз и навсегда. К сожалению, наше мнение в Израиле можно воплощать в жизнь лишь на митингах и выборах.
И скажите мне - если Вы считаете ее охреневшей уже три десятка лет, то почему украинцев не волновал этот гребаный сосед и взаимоотношения с ним? Почему миллионы украинцев считали возможным работать там и жить? И ведь совсем не только "восточные" украинцы...
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26.10.2022 11:54 Відповісти
Та потому шо мьі 300 лет ходим по граблям. И хз когда они закончатся. Сильно укорено мнение шо братья,один народ и прочая галиматья. Но самое ,,почему" - ментальность. Имхо не может хлебороб, ,,гречкосій" иметь ,,темньіе" помьісльі и думает шо все такие.
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26.10.2022 12:24 Відповісти
Я сам рожден в РСФСР и жил там до 26 лет. И уже добрый десяток лет я доказывал своим друзьям-украинцам, что верить русским - себя не уважать, что чумную крысу можно отмыть, покрасить и спрыснуть "Шанелью", но она так и не перестанет быть крысой. И что думаете? До февраля этого года я годами слушал эту лабуду о "братах".
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26.10.2022 13:23 Відповісти
Ви абсолютно праві.На жаль в головах величезної кількості хохлів(українці вже розуміли що до чого) кацапи були а може ще досі де в кого і зараз є-"братній нарот".....Розумна людина розуміє натяки а ідіоти не розуміють навіть тоді коли їх посилають.....
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26.10.2022 13:13 Відповісти
Да, этот урок дается жесточайшей ценой. Очень надеюсь на крепкую память украинского народа.
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26.10.2022 13:25 Відповісти
А вы помните историю, как взяли коррупционера с мешком золота, но потом оказалось что изъятие этого мешка процессуально было оформлено неправильно, из-за чего этот мешок суд не признал доказательством и коррупционера пришлось отпустить?
Ой, как бы эта история не повторилась....
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26.10.2022 11:45 Відповісти
🤯
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26.10.2022 12:54 Відповісти
Каждый день сбивают иранские дроны десятками, но это не доказательство того, что они иранские. Вот визуальный анализ фото - это, плять, доказательство!!!
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26.10.2022 11:49 Відповісти
 
 