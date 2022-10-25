Ізраїль надасть США фотодокази використання іранських безпілотників в Україні
Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ заявив, що надасть Сполученим Штатам Америки докази використання іранських безпілотників в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
Герцоґ перебуває з візитом в США, де має зустрітися з Джозефом Байденом. За словами ізраїльського президента, топ темою зустрічі стане іранська загроза, яка, як наголосив Герцоґ, "дестабілізує не лише Близький Схід, а й увесь світ".
Очільник Ізраїлю має поділитися фотодоказами, які свідчать, що Росія використовує передові іранські безпілотники у своїх атаках на Україну. Для цього співробітники служби безпеки Ізраїлю використали візуальний аналіз, щоб визначити, що фрагменти безпілотників, які використовуються в Україні, такі ж, як ті, що розроблені в Ірані.
На фотографіях, якими Герцоґ має поділитися з офіційними особами США, зображений іранський Shahed-136, який запущено під час навчань в Ірані в грудні 2021 року, і такий же "шахед", збитий в Україні. Фотодокази доводять, що безпілотники мають багато однакових характеристик, включаючи їхню структуру, розміри та нумерацію.
В Офісі глави Ізраїлю також заявили, що хоч Іран і спробував приховати походження дронів, додавши російський напис, та очевидно, що частини безпілотників - таки іранського походження.
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Така вона дрюжьба с расієй...
А от Україна може надати реальні докази , і надати реальні дрони , реально збиті ППО в небі України . Чи це не такий правдивий доказ ?
СМИ поясняют осторожность Израиля, на границе которой , еще находятся российские войска, при всех войнах Израиля, единственная страна, поддерживающая Израиль вооружением и дипломатией, только США.
Кроме США, поддерживали в ООН Израиль - Великобритания, страны Балтии и Польша - Россия, страны ЕС и Украина, голосовали против Израиля.
ОТносительно израильских БПЛА - технологии изготовления были проданы эрефии в 2010 году. Кто мог знать 12 лет назад об охреневшей сегодня русне? Тогда и Украина прекрасно торговала с ними всем, чем угодно.
Не для украинцев, а для укоренившейся во власти зеленой шоблы-именно так! И не важен повод!
Ведь те, кто делает эти заявления, сами не воюют!
И громогласные заявления позволяют глушить вопросы о просчетах и предательстве в их рядах.
И скажите мне - если Вы считаете ее охреневшей уже три десятка лет, то почему украинцев не волновал этот гребаный сосед и взаимоотношения с ним? Почему миллионы украинцев считали возможным работать там и жить? И ведь совсем не только "восточные" украинцы...
Ой, как бы эта история не повторилась....