Ізраїль надасть США фотодокази використання іранських безпілотників в Україні

Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ заявив, що надасть Сполученим Штатам Америки докази використання іранських безпілотників в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Герцоґ перебуває з візитом в США, де має зустрітися з Джозефом Байденом. За словами ізраїльського президента, топ темою зустрічі стане іранська загроза, яка, як наголосив Герцоґ, "дестабілізує не лише Близький Схід, а й увесь світ".

Очільник Ізраїлю має поділитися фотодоказами, які свідчать, що Росія використовує передові іранські безпілотники у своїх атаках на Україну. Для цього співробітники служби безпеки Ізраїлю використали візуальний аналіз, щоб визначити, що фрагменти безпілотників, які використовуються в Україні, такі ж, як ті, що розроблені в Ірані.

На фотографіях, якими Герцоґ має поділитися з офіційними особами США, зображений іранський Shahed-136, який запущено під час навчань в Ірані в грудні 2021 року, і такий же "шахед", збитий в Україні. Фотодокази доводять, що безпілотники мають багато однакових характеристик, включаючи їхню структуру, розміри та нумерацію.

В Офісі глави Ізраїлю також заявили, що хоч Іран і спробував приховати походження дронів, додавши російський напис, та очевидно, що частини безпілотників - таки іранського походження.

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