Израиль предоставит США фотодоказательства использования иранских беспилотников в Украине
Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что предоставит Соединенным Штатам Америки доказательства использования иранских беспилотников в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
Герцог находится с визитом в США, где должен встретиться с Джозефом Байденом. По словам израильского президента, топ-темой встречи станет иранская угроза, которая, как подчеркнул Герцог, "дестабилизирует не только Ближний Восток, но и весь мир".
Глава Израиля должен поделиться фотодоказательствами, свидетельствующими, что Россия использует передовые иранские беспилотники в своих атаках на Украину. Для этого сотрудники службы безопасности Израиля использовали визуальный анализ, чтобы определить, что фрагменты беспилотников, используемых в Украине, такие же, как и разработанные в Иране.
На фотографиях, которыми Герцог должен поделиться с официальными лицами США, изображен иранский Shahed-136, запущенный во время учений в Иране в декабре 2021 года, и такой же "Шахед", сбитый в Украине. Фотоподтверждения доказывают, что беспилотники имеют много одинаковых характеристик, включая их структуру, размеры и нумерацию.
В Офисе главы Израиля также заявили, что хотя Иран и попытался скрыть происхождение дронов, прибавив российскую надпись, очевидно, что части беспилотников - иранского происхождения.
Пожалуйста, подождите...
Така вона дрюжьба с расієй...
А от Україна може надати реальні докази , і надати реальні дрони , реально збиті ППО в небі України . Чи це не такий правдивий доказ ?
СМИ поясняют осторожность Израиля, на границе которой , еще находятся российские войска, при всех войнах Израиля, единственная страна, поддерживающая Израиль вооружением и дипломатией, только США.
Кроме США, поддерживали в ООН Израиль - Великобритания, страны Балтии и Польша - Россия, страны ЕС и Украина, голосовали против Израиля.
ОТносительно израильских БПЛА - технологии изготовления были проданы эрефии в 2010 году. Кто мог знать 12 лет назад об охреневшей сегодня русне? Тогда и Украина прекрасно торговала с ними всем, чем угодно.
Не для украинцев, а для укоренившейся во власти зеленой шоблы-именно так! И не важен повод!
Ведь те, кто делает эти заявления, сами не воюют!
И громогласные заявления позволяют глушить вопросы о просчетах и предательстве в их рядах.
И скажите мне - если Вы считаете ее охреневшей уже три десятка лет, то почему украинцев не волновал этот гребаный сосед и взаимоотношения с ним? Почему миллионы украинцев считали возможным работать там и жить? И ведь совсем не только "восточные" украинцы...
Ой, как бы эта история не повторилась....