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беспилотник (3145) Израиль (1851) Иран (1735) дроны (3562)

Израиль предоставит США фотодоказательства использования иранских беспилотников в Украине

дрон,шахед

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что предоставит Соединенным Штатам Америки доказательства использования иранских беспилотников в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Герцог находится с визитом в США, где должен встретиться с Джозефом Байденом. По словам израильского президента, топ-темой встречи станет иранская угроза, которая, как подчеркнул Герцог, "дестабилизирует не только Ближний Восток, но и весь мир".

Глава Израиля должен поделиться фотодоказательствами, свидетельствующими, что Россия использует передовые иранские беспилотники в своих атаках на Украину. Для этого сотрудники службы безопасности Израиля использовали визуальный анализ, чтобы определить, что фрагменты беспилотников, используемых в Украине, такие же, как и разработанные в Иране.

На фотографиях, которыми Герцог должен поделиться с официальными лицами США, изображен иранский Shahed-136, запущенный во время учений в Иране в декабре 2021 года, и такой же "Шахед", сбитый в Украине. Фотоподтверждения доказывают, что беспилотники имеют много одинаковых характеристик, включая их структуру, размеры и нумерацию.

В Офисе главы Израиля также заявили, что хотя Иран и попытался скрыть происхождение дронов, прибавив российскую надпись, очевидно, что части беспилотников - иранского происхождения.

Читайте также: Израиль передал Украине разведданные для борьбы с иранскими дронами-камикадзе, - NYT
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Топ комментарии
+31
https://twitter.com/hashtag/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5?src=hashtag_click #русские будут использовать бронежилеты иранского производства
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25.10.2022 22:31
+19
Израиль будет сиси мять с передачей оружия и разве данных, с криками "мы нейтральные, нам важны связи с рассеей", пока ***** ********* не передаст Ирану пару ядерных бомб, а скорее всего это и будет, бородая шлюха в челме и женском платье вряд ли за "спасибо" передавал оружие *******. В придачу расея и пару десяток баз Ирану передаст в Сирии, и будет евреям очень весело. Тормоза
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25.10.2022 22:47
+16
Посмотри на то как Иран ****** вёл себя когда иранское оружие находили в Палестине. На обвинения Израиля, персы так же себя вели, топали ножками, задирали юбки, и кричали это не мы, это не наше.иран такая же ********* обоссаная лживая крыса как и расея. Но правительство Израиля со своим "нейтралитетом" допрыгается,все знают, что главная цель аятола уничтожение евреев, как у кацапов главная цель уничтожение украинцев.
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25.10.2022 23:03
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https://twitter.com/hashtag/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5?src=hashtag_click #русские будут использовать бронежилеты иранского производства
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25.10.2022 22:31 Ответить
який гарний
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25.10.2022 22:33 Ответить
кожному кацапу по эксклюзивному бронежилету
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25.10.2022 23:37 Ответить
Израиль будет сиси мять с передачей оружия и разве данных, с криками "мы нейтральные, нам важны связи с рассеей", пока ***** ********* не передаст Ирану пару ядерных бомб, а скорее всего это и будет, бородая шлюха в челме и женском платье вряд ли за "спасибо" передавал оружие *******. В придачу расея и пару десяток баз Ирану передаст в Сирии, и будет евреям очень весело. Тормоза
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25.10.2022 22:47 Ответить
Ну, логика у них простая: чем больше дронов полетит на Украину, тем меньше их полетит на Израиль.
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25.10.2022 23:18 Ответить
Ага, вони Україну розглядають як полігон, після цього вони їх удосконалять і направлять на Ізраїль.
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26.10.2022 01:54 Ответить
Чому меньше полетить на ізраїль? Якщо іран, будучи під санкціями, може вільно клепати тисячами дронів, то й на ізраїль вистачить.
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26.10.2022 10:19 Ответить
Гешефт то зараз, а бімба то колись.
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26.10.2022 06:15 Ответить
Бімба не забариться
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26.10.2022 11:35 Ответить
То й отож. Але гешефт зараз.
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26.10.2022 11:50 Ответить
Израильтяне грохнули дронозавод в Сирии, мы нашугали кацапов грязной бомбой, Засветили всю кацап-гоп компанию по планированию ракетных атак по Украине... В итоге, в Одессе второй день не звучат утром воздушные тревоги.
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25.10.2022 22:51 Ответить
У сраных персов тех заводов по производству дронов ***** в самом Иране, 1 уничтоженый конвейер тем более на территории Сирии, это неочем
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25.10.2022 22:54 Ответить
Все это хорошо, но почему-то Иран заистерил , шо не виноватый. А кацапы дальше пошли, выдали на гора свою фобию с грязной бомбой. ЗЫ... не удивлюсь , если они заистерят, шо у нас все-таки есть настоящая атомная бомба.
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25.10.2022 22:57 Ответить
Посмотри на то как Иран ****** вёл себя когда иранское оружие находили в Палестине. На обвинения Израиля, персы так же себя вели, топали ножками, задирали юбки, и кричали это не мы, это не наше.иран такая же ********* обоссаная лживая крыса как и расея. Но правительство Израиля со своим "нейтралитетом" допрыгается,все знают, что главная цель аятола уничтожение евреев, как у кацапов главная цель уничтожение украинцев.
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25.10.2022 23:03 Ответить
Зато звучат в Киеве. Днепре и тд.
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25.10.2022 23:14 Ответить
Це Фіма на телефон в Миколаїві зісняв, надіслав родичам в Хайфу, а родичі ще комусь в Цахалі показали. Ось так ізраільський уряд передав фоткі Байдену.
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25.10.2022 22:51 Ответить
вдалий жарт, бо складається враження, що Ізраїль, який нам допомагає зенябенямойськими і Уманськими бойовиками цафіка, переконує США , надавати нам допомогу?
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26.10.2022 11:27 Ответить
Израїль насрав сам собі на голову. Передати цапам документацію для розробки форпостів і в оезультаті отримати в Ірані виробництво Шахідів по тим технологіям.
Така вона дрюжьба с расієй...
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25.10.2022 22:59 Ответить
Не тільки документацію, а побудував кілька заводів в парашці.
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26.10.2022 06:17 Ответить
А Украина ещё в 21-ом году продавала вертолетные двигатели кацапне, а вы о том, что Израиль сделал в 2010-м.
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26.10.2022 09:59 Ответить
західний, а для тебе гандон Богуслаєв і ті підари, що допомагали- це Україна?
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26.10.2022 11:32 Ответить
Фотодокази , і це все ?? .
А от Україна може надати реальні докази , і надати реальні дрони , реально збиті ППО в небі України . Чи це не такий правдивий доказ ?
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25.10.2022 23:18 Ответить
Тссссс..... на днях в Баку собрался хурал министров обороны Турции и Израиля))) Ждем многоходовочку) Что-то мутят.
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25.10.2022 23:58 Ответить
Подяка Ізраїлю.
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25.10.2022 23:37 Ответить
Мудро.... натравити Америку на свого давнього ворога ... Ну все так як ******* євреї
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26.10.2022 00:01 Ответить
За меры против Ирана американцы могут выторговать у Израиля какую-то помощь Украине.
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26.10.2022 00:14 Ответить
Схоже з дронами кацапи таки піймали тигра за хвіст. І не могли ж не знати що так буде.
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26.10.2022 00:38 Ответить
iran ne za krasivie glaza dal droni i skoree vsego dast raketi russkim,a glavnoe fakticheski otkazalsya ot sdelki po nefti,zena mojet bit tolko odna,yadernoe orujie , i raz droni uje u russkix logichno polagat chto za nix zaplacheno ,privet evreyam )))
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26.10.2022 02:17 Ответить
Взагалі то Ізраїль має звичку спершу ЩОСЬ зробити, а вже потім щось говорити...і то не завжди.
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26.10.2022 06:37 Ответить
Израиль скрывает, о чем сообщили СМИ США: Израиль передает Украине разведданные , о расположении российских войск и средства защиты от дронов, через Польшу,
СМИ поясняют осторожность Израиля, на границе которой , еще находятся российские войска, при всех войнах Израиля, единственная страна, поддерживающая Израиль вооружением и дипломатией, только США.
Кроме США, поддерживали в ООН Израиль - Великобритания, страны Балтии и Польша - Россия, страны ЕС и Украина, голосовали против Израиля.
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26.10.2022 07:30 Ответить
Зачем доказывать уже очевидные всем вещи? Это как аксиому доказывать. Солнце встаёт на востоке, земля вращается вокруг солнца, дроны иранские. Тут вопрос, шо с этим делат
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26.10.2022 08:28 Ответить
Панове, трахтибидох, Вам что важнее - шашечки или ехать? Израиль НИКОГДА не сообщает, кому конкретно он поставляет вооружение. Кроме США, разве что. Во всех официальных сообщениях говорят о поставках одной из азиатских стран, одной из стран Латинской Америки и т.д. Или для украинцев важней самой помощи громогласные заявления?
ОТносительно израильских БПЛА - технологии изготовления были проданы эрефии в 2010 году. Кто мог знать 12 лет назад об охреневшей сегодня русне? Тогда и Украина прекрасно торговала с ними всем, чем угодно.
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26.10.2022 09:45 Ответить
"Или для украинцев важней самой помощи громогласные заявления?"
Не для украинцев, а для укоренившейся во власти зеленой шоблы-именно так! И не важен повод!
Ведь те, кто делает эти заявления, сами не воюют!
И громогласные заявления позволяют глушить вопросы о просчетах и предательстве в их рядах.
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26.10.2022 11:03 Ответить
Уважаемый, я вполне допускаю мысль о том, что такие заявления властей Украины - часть договоренностей с Израилем. Официальное алиби для нашей страны - аихтамнет!
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26.10.2022 11:56 Ответить
Странно, а когда русня бомбила Чечню, Абхазию, Осетию, Сирию она не бьіла ,,охреневшей"?
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26.10.2022 11:44 Ответить
Честно сказать, чертовски стыдно за то, что отмахивался от этого - имею в виду Ичкерию. После Грузии лично мое мнение сформировалось раз и навсегда. К сожалению, наше мнение в Израиле можно воплощать в жизнь лишь на митингах и выборах.
И скажите мне - если Вы считаете ее охреневшей уже три десятка лет, то почему украинцев не волновал этот гребаный сосед и взаимоотношения с ним? Почему миллионы украинцев считали возможным работать там и жить? И ведь совсем не только "восточные" украинцы...
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26.10.2022 11:54 Ответить
Та потому шо мьі 300 лет ходим по граблям. И хз когда они закончатся. Сильно укорено мнение шо братья,один народ и прочая галиматья. Но самое ,,почему" - ментальность. Имхо не может хлебороб, ,,гречкосій" иметь ,,темньіе" помьісльі и думает шо все такие.
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26.10.2022 12:24 Ответить
Я сам рожден в РСФСР и жил там до 26 лет. И уже добрый десяток лет я доказывал своим друзьям-украинцам, что верить русским - себя не уважать, что чумную крысу можно отмыть, покрасить и спрыснуть "Шанелью", но она так и не перестанет быть крысой. И что думаете? До февраля этого года я годами слушал эту лабуду о "братах".
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26.10.2022 13:23 Ответить
Ви абсолютно праві.На жаль в головах величезної кількості хохлів(українці вже розуміли що до чого) кацапи були а може ще досі де в кого і зараз є-"братній нарот".....Розумна людина розуміє натяки а ідіоти не розуміють навіть тоді коли їх посилають.....
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26.10.2022 13:13 Ответить
Да, этот урок дается жесточайшей ценой. Очень надеюсь на крепкую память украинского народа.
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26.10.2022 13:25 Ответить
А вы помните историю, как взяли коррупционера с мешком золота, но потом оказалось что изъятие этого мешка процессуально было оформлено неправильно, из-за чего этот мешок суд не признал доказательством и коррупционера пришлось отпустить?
Ой, как бы эта история не повторилась....
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26.10.2022 11:45 Ответить
🤯
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26.10.2022 12:54 Ответить
Каждый день сбивают иранские дроны десятками, но это не доказательство того, что они иранские. Вот визуальный анализ фото - это, плять, доказательство!!!
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26.10.2022 11:49 Ответить
 
 