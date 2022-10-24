Израиль передал Украине разведданные для борьбы с иранскими дронами-камикадзе, - NYT
Израиль предоставил Украине разведывательные данные, необходимые для сбивания иранских беспилотников.
Об этом сообщил источник – украинский чиновник – в New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Украинский чиновник, говоря не под запись, заявил, что Израиль предоставил разведывательные данные, полезные для таргетинга на иранские беспилотники", - говорится в сообщении.
После нападения беспилотников на Киев, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился в Израиль с просьбой предоставить оружие для противовоздушной обороны. Прошение было отклонено министром обороны Израиля Бенни Ганцем, в основном потому, что Израиль зависит от сотрудничества с Россией в проведении рейдов израильских ВВС в Сирии. Израиль, по его словам, предоставит систему раннего предупреждения, но не средства противовоздушной обороны.
Советник министра обороны Украины Юрий Сак сказал, что Израиль может упустить возможность отточить свою тактику противостояния угрозам на собственной территории, оказывая помощь в борьбе с беспилотниками, которая сейчас ведется в Украине. По его словам, эти иранские беспилотники, поражающие украинские города, были разработаны как массовое оружие для ударов по Израилю: "Они используют Украину как полигон, чтобы увидеть слабые места, усовершенствовать их, и рано или поздно они применят их против Израиля", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Чюдак з великої букви "Мэ".
Зтерпіти вимушений від"їзд головного раввина з РФ... заяви про евреїв-антисемітів та про еврейську кров Гітлера - це треба бути ще тими пристосуванцями...
Ніякої військової допомоги (чи навіть продажу техніки) ми від Ізраілю ніколи і не дочекаемося - бо там повно російськомовних-імперців-шовіністів які сплять і бачать які нас захоплять... Військова программа співробітництва з РФ терміном на 20 років - ось і всі Ізраільскі інтереси-гешефти.
З такою допомогою Ізраіль може йти за своїм російським кораблем...
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Або даєте посилання на цю 20-річну програму "ізраїльсько-російського військового співробітництва", де про неї йдеться, або, якщо тицьнули пальцем в небо та й вигадали, прямуйте за "російським військовим кораблем"
(результатом якого в РФ стало можливим створення ******** системи РЛС) та продаж технологій виготовлення БПЛА (результатом якого стала побудова цілого заводу по виготовленню безпілотників у РФ) і про продовження постачання до РФ комплектуючих та налагодження у них самостійного виробництва вже після 2014 р. - і це все в обмін на непоставку Ірану військової допомоги. Росіяни звісно надурили... Тепер шантажують передачею ядерних технологій... і звісно знову надурять.
З приводу посилань - вважайте це моєю особистою конспірологічною теорією що будується на власних спостереженнях.
Це той рік, коли путін ще говорив "в Україні" і запевняв, що "...тема Криму закрита назавжди, він належить Україні".
Купила росія технологію ізраїльського БПЛА "Серчер", спробувала переробити його на "Форпост". Як і завжди провалилася. Щось там РЛС, з тим самим результатом. Після 2014 року всі контакти припинилися. Яка ще 20-річна програма...?
Може вам це стане новиною, але зброя це той самий товар і вона має ринок. Якщо служби безпеки не забороняють, тоді вступають у дію закони ринку - "товар-гроші-товар", прайс, прибуток, рентабельність та інше. Що для косметики, що для цукерок, що для зброї.
Росія купила. Що завадило Україні купити той самий товар?
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Поставки після 2014 продовжилися, ще й як... з відмазкою про "старі контракти" (справедливості сказати так вчиняв не тільки Ізраїль - та ми говоримо зараз про нього).
Продавати технології країні яка попри домовленності постачає зброю твоїм ворогам (Сирія/Іран) - це ж просто бізнес...
Продати військову техніку чи ПРО Україні - це загроза нац.безпеці...
Домовленності/зв*язки Путіна та Нетаньягу - це політика...
Все зрозуміло!
2008 р. РФ нападає на Грузію а в цей час підписує безвізовий режим з Ізраїлем - агрессора треба заохотити/задобрити.
2010 р. Ізраїль надає РФ технології РЛС та БПЛА - це просто бізнес...
взамін просячи про військовий паритет і недопомогу ворогам на 20 років (судячи з послідуючих угод з Китаєм на енергоносії саме стільки розраховував Путлер залишатися при владі - можете вважати це моєю особистою конспірологічною теорією).
2011 р. незважаючи на протести на "Болотній площі" тодішній маністр іноземних справ і майбутній міністр оборони Ізраілю Ліберман публічно визнає вибори чесними, вільними і демократичними (не дивно що він став міністром оборони - російське лоббі? Ні не чули)
2014 р. той же Ліберман відмовляється публічно засудити аннексію Криму.
2014 р. в РФ заявляють про встановлення прямого шифрованого зв*язку між прем*єром Ізраїлю (тоді Нетаньягу) та Путлером.
2015 р. РФ плює (як завжди) на всі таємні домовленості починає війну в Сирії (з численими військовими злочинами) насичує її зброєю та постачає зброю (включаючи С-300) до Ірану.
2016 р. Ліберман стає міністром оборони Ізраїлю
2017 р. Ліберман зустрічається з Шойгу
2018 р. Ліберман зустрічається з Шойгу
2014-2018 не зважаючи на накачку зброєю Сирії та Ірану до РФ під виглядом "старих контрактів" продовжуються поставки запчастин до БПЛА
2018 р.
2018 р.- Нетаньягу начепивши "георгієвську" стрічкою в компанії з Путлером та кишеньковим Вучичем ходять на параді по кремлівській площі.
2018 р. - Бені Ганц колишній керівник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю, а нині лідер політичної партії "Кахоль-лаван" втрапляє в шахрайський скандал з ІТ компанію "п*ятий вимір" (в якій працювали колишні працівники з оборонки, поліції та Моссаду - яка продавала програмне запеспечення в сфері безпеки) головний інвестор компаніїї путлерівський-олігарх Вексельберг.
2022 р. - повномасштабне вторгнення в Україну.
2022 р. - березень - прем'єр Ізраїлю Беннет таємно прибув до Москви, веде переговори з Путіним.
2022 р. - травень - Лавров заявляє про євреїв-антисимітів та єврейську кров у Гітлера.
2022 р. - Ізраїль відмовляється від продажу/допомоги військовою технікою для України та відмовляється підтримувати санкції проти РФ.
Примітивні вигадки чи конспірологія? Вважайте як хочете - та весь Ізраїль назкрізь просочений гнилим російським впливом. Якщо спочатку були домовленості про військове співробітництво то зараз домовленності про невтручання (які росія все одно порушить). Єдине де я зробив припущення це в цифрі 20 років. Які ж вам потрібні докази таємних домовленостей з Путлером? Щоб ізраїльскі політики начепили пов*язки з літерами Z на рукави та промарширували по кремлівській площі?
Прощавайте.
але натаньяху обіцяє передати зброю при умові обрання його прем"єр-міністром хоча раніше він був противником надання ЗСУ озброєння
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rhodesian півень обскубаний
Росія незабаром може поставити Ірану винищувачі Су-35, про що спекулювали місяцями.
Москва може передати Ірану два десятки Су-35, спочатку зібраних для Єгипту. Таким чином, поставки можуть здійснюватися практично миттєво, адже зараз ходять чутки, що Каїр має намір відмовитися від Су-35 через західний тиск.
Швидкі поставки будуть особливо корисні Іранy, оскільки протистояння Ірану із Заходом щодо його ядерної програми триває, а західні держави і сусідній Ізраїль сигналізують про те, що можуть вжити військових заходів і завдати удару по іранських ядерних об'єктах. Су-35 підходить для боротьби з існуючими західними винищувачами.
Типовий "анало-говнет".
Всі інші цілі Ізраїль досягає за допомогою старих F-15 та F-16, які чудово себе зарекомендували
звучить дико, бо відкрито каже що використовує Україну як полігон