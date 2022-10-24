Ізраїль передав Україні розвіддані для боротьби з іранськими дронами-камікадзе, - NYT
Ізраїль надав Україні розвідувальні дані, необхідні для збивання іранських безпілотників.
Про це повідомило джерело - український чиновник - в New York Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Український урядовець, говорячи не під запис, заявив, що Ізраїль надав розвідувальні дані, корисні для націлювання на іранські безпілотники", - йдеться в повідомленні.
Після нападу безпілотників на Київ, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до Ізраїлю з проханням надати зброю для протиповітряної оборони. Прохання було відхилено міністром оборони Ізраїлю Бенні Ганцем, переважно тому, що Ізраїль залежить від співпраці з Росією в проведенні рейдів ізраїльських ВПС у Сирії. Ізраїль, за його словами, надасть системи раннього попередження, але не засоби протиповітряної оборони.
Радник міністра оборони України Юрій Сак сказав, що Ізраїль може втратити можливість відточити свою тактику протистояння загрозам на власній території, надаючи допомогу в боротьбі з безпілотниками, яка зараз ведеться в Україні. За його словами, ці іранські безпілотники, які уражають українські міста, були розроблені як масова зброя для ударів по Ізраїлю: "Вони використовують Україну як полігон, щоб побачити слабкі місця, вдосконалити їх, і рано чи пізно вони застосують їх проти Ізраїлю", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Чюдак з великої букви "Мэ".
Зтерпіти вимушений від"їзд головного раввина з РФ... заяви про евреїв-антисемітів та про еврейську кров Гітлера - це треба бути ще тими пристосуванцями...
Ніякої військової допомоги (чи навіть продажу техніки) ми від Ізраілю ніколи і не дочекаемося - бо там повно російськомовних-імперців-шовіністів які сплять і бачать які нас захоплять... Військова программа співробітництва з РФ терміном на 20 років - ось і всі Ізраільскі інтереси-гешефти.
З такою допомогою Ізраіль може йти за своїм російським кораблем...
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Або даєте посилання на цю 20-річну програму "ізраїльсько-російського військового співробітництва", де про неї йдеться, або, якщо тицьнули пальцем в небо та й вигадали, прямуйте за "російським військовим кораблем"
(результатом якого в РФ стало можливим створення ******** системи РЛС) та продаж технологій виготовлення БПЛА (результатом якого стала побудова цілого заводу по виготовленню безпілотників у РФ) і про продовження постачання до РФ комплектуючих та налагодження у них самостійного виробництва вже після 2014 р. - і це все в обмін на непоставку Ірану військової допомоги. Росіяни звісно надурили... Тепер шантажують передачею ядерних технологій... і звісно знову надурять.
З приводу посилань - вважайте це моєю особистою конспірологічною теорією що будується на власних спостереженнях.
Це той рік, коли путін ще говорив "в Україні" і запевняв, що "...тема Криму закрита назавжди, він належить Україні".
Купила росія технологію ізраїльського БПЛА "Серчер", спробувала переробити його на "Форпост". Як і завжди провалилася. Щось там РЛС, з тим самим результатом. Після 2014 року всі контакти припинилися. Яка ще 20-річна програма...?
Може вам це стане новиною, але зброя це той самий товар і вона має ринок. Якщо служби безпеки не забороняють, тоді вступають у дію закони ринку - "товар-гроші-товар", прайс, прибуток, рентабельність та інше. Що для косметики, що для цукерок, що для зброї.
Росія купила. Що завадило Україні купити той самий товар?
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Поставки після 2014 продовжилися, ще й як... з відмазкою про "старі контракти" (справедливості сказати так вчиняв не тільки Ізраїль - та ми говоримо зараз про нього).
Продавати технології країні яка попри домовленності постачає зброю твоїм ворогам (Сирія/Іран) - це ж просто бізнес...
Продати військову техніку чи ПРО Україні - це загроза нац.безпеці...
Домовленності/зв*язки Путіна та Нетаньягу - це політика...
Все зрозуміло!
2008 р. РФ нападає на Грузію а в цей час підписує безвізовий режим з Ізраїлем - агрессора треба заохотити/задобрити.
2010 р. Ізраїль надає РФ технології РЛС та БПЛА - це просто бізнес...
взамін просячи про військовий паритет і недопомогу ворогам на 20 років (судячи з послідуючих угод з Китаєм на енергоносії саме стільки розраховував Путлер залишатися при владі - можете вважати це моєю особистою конспірологічною теорією).
2011 р. незважаючи на протести на "Болотній площі" тодішній маністр іноземних справ і майбутній міністр оборони Ізраілю Ліберман публічно визнає вибори чесними, вільними і демократичними (не дивно що він став міністром оборони - російське лоббі? Ні не чули)
2014 р. той же Ліберман відмовляється публічно засудити аннексію Криму.
2014 р. в РФ заявляють про встановлення прямого шифрованого зв*язку між прем*єром Ізраїлю (тоді Нетаньягу) та Путлером.
2015 р. РФ плює (як завжди) на всі таємні домовленості починає війну в Сирії (з численими військовими злочинами) насичує її зброєю та постачає зброю (включаючи С-300) до Ірану.
2016 р. Ліберман стає міністром оборони Ізраїлю
2017 р. Ліберман зустрічається з Шойгу
2018 р. Ліберман зустрічається з Шойгу
2014-2018 не зважаючи на накачку зброєю Сирії та Ірану до РФ під виглядом "старих контрактів" продовжуються поставки запчастин до БПЛА
2018 р.
2018 р.- Нетаньягу начепивши "георгієвську" стрічкою в компанії з Путлером та кишеньковим Вучичем ходять на параді по кремлівській площі.
2018 р. - Бені Ганц колишній керівник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю, а нині лідер політичної партії "Кахоль-лаван" втрапляє в шахрайський скандал з ІТ компанію "п*ятий вимір" (в якій працювали колишні працівники з оборонки, поліції та Моссаду - яка продавала програмне запеспечення в сфері безпеки) головний інвестор компаніїї путлерівський-олігарх Вексельберг.
2022 р. - повномасштабне вторгнення в Україну.
2022 р. - березень - прем'єр Ізраїлю Беннет таємно прибув до Москви, веде переговори з Путіним.
2022 р. - травень - Лавров заявляє про євреїв-антисимітів та єврейську кров у Гітлера.
2022 р. - Ізраїль відмовляється від продажу/допомоги військовою технікою для України та відмовляється підтримувати санкції проти РФ.
Примітивні вигадки чи конспірологія? Вважайте як хочете - та весь Ізраїль назкрізь просочений гнилим російським впливом. Якщо спочатку були домовленості про військове співробітництво то зараз домовленності про невтручання (які росія все одно порушить). Єдине де я зробив припущення це в цифрі 20 років. Які ж вам потрібні докази таємних домовленостей з Путлером? Щоб ізраїльскі політики начепили пов*язки з літерами Z на рукави та промарширували по кремлівській площі?
Прощавайте.
але натаньяху обіцяє передати зброю при умові обрання його прем"єр-міністром хоча раніше він був противником надання ЗСУ озброєння
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rhodesian півень обскубаний
Росія незабаром може поставити Ірану винищувачі Су-35, про що спекулювали місяцями.
Москва може передати Ірану два десятки Су-35, спочатку зібраних для Єгипту. Таким чином, поставки можуть здійснюватися практично миттєво, адже зараз ходять чутки, що Каїр має намір відмовитися від Су-35 через західний тиск.
Швидкі поставки будуть особливо корисні Іранy, оскільки протистояння Ірану із Заходом щодо його ядерної програми триває, а західні держави і сусідній Ізраїль сигналізують про те, що можуть вжити військових заходів і завдати удару по іранських ядерних об'єктах. Су-35 підходить для боротьби з існуючими західними винищувачами.
Типовий "анало-говнет".
Всі інші цілі Ізраїль досягає за допомогою старих F-15 та F-16, які чудово себе зарекомендували
звучить дико, бо відкрито каже що використовує Україну як полігон