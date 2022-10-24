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Ізраїль (1609) Іран (1973) дрони (4297)

Ізраїль передав Україні розвіддані для боротьби з іранськими дронами-камікадзе, - NYT

дрон,іран

Ізраїль надав Україні розвідувальні дані, необхідні для збивання іранських безпілотників.

Про це повідомило джерело - український чиновник - в New York Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Український урядовець, говорячи не під запис, заявив, що Ізраїль надав розвідувальні дані, корисні для націлювання на іранські безпілотники", - йдеться в повідомленні.

Після нападу безпілотників на Київ, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до Ізраїлю з проханням надати зброю для протиповітряної оборони. Прохання було відхилено міністром оборони Ізраїлю Бенні Ганцем, переважно тому, що Ізраїль залежить від співпраці з Росією в проведенні рейдів ізраїльських ВПС у Сирії. Ізраїль, за його словами, надасть системи раннього попередження, але не засоби протиповітряної оборони.

Радник міністра оборони України Юрій Сак сказав, що Ізраїль може втратити можливість відточити свою тактику протистояння загрозам на власній території, надаючи допомогу в боротьбі з безпілотниками, яка зараз ведеться в Україні. За його словами, ці іранські безпілотники, які уражають українські міста, були розроблені як масова зброя для ударів по Ізраїлю: "Вони використовують Україну як полігон, щоб побачити слабкі місця, вдосконалити їх, і рано чи пізно вони застосують їх проти Ізраїлю", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль розбомбив місце збирання іранських дронів у Сирії, - SOHR

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Топ коментарі
+15
І після таких звернень ти ще претендуєш на якусь допомогу з боку Ізраїлю...?
Чюдак з великої букви "Мэ".
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24.10.2022 06:57
+13
Цікаво, що ці розвіддані нам дадуть? Ізраїльтянам потрібно самим вивчати досвід українців, тому що іранські дрони скоро прилетят і до них.
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24.10.2022 06:49
+12
Якщо послухати російське МО, то СУ-35 не тільки конкурує з F 35, але і перевершує його по всіх ТТХ.
Типовий "анало-говнет".
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24.10.2022 07:11
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І після таких звернень ти ще претендуєш на якусь допомогу з боку Ізраїлю...?
Чюдак з великої букви "Мэ".
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24.10.2022 06:57 Відповісти
Оооо... ця війна проявила справжню сутність багатьох країн.
Зтерпіти вимушений від"їзд головного раввина з РФ... заяви про евреїв-антисемітів та про еврейську кров Гітлера - це треба бути ще тими пристосуванцями...
Ніякої військової допомоги (чи навіть продажу техніки) ми від Ізраілю ніколи і не дочекаемося - бо там повно російськомовних-імперців-шовіністів які сплять і бачать які нас захоплять... Військова программа співробітництва з РФ терміном на 20 років - ось і всі Ізраільскі інтереси-гешефти.
З такою допомогою Ізраіль може йти за своїм російським кораблем...
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24.10.2022 08:39 Відповісти
Військова программа співробітництва з РФ терміном на 20 років
__________________________________________________________________________
Або даєте посилання на цю 20-річну програму "ізраїльсько-російського військового співробітництва", де про неї йдеться, або, якщо тицьнули пальцем в небо та й вигадали, прямуйте за "російським військовим кораблем"
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24.10.2022 09:39 Відповісти
Мова йшла про співробітництво яке почалося після війни у Грузії. Мова йшла про продаж/надання для вивчення технологій РЛС
(результатом якого в РФ стало можливим створення ******** системи РЛС) та продаж технологій виготовлення БПЛА (результатом якого стала побудова цілого заводу по виготовленню безпілотників у РФ) і про продовження постачання до РФ комплектуючих та налагодження у них самостійного виробництва вже після 2014 р. - і це все в обмін на непоставку Ірану військової допомоги. Росіяни звісно надурили... Тепер шантажують передачею ядерних технологій... і звісно знову надурять.
З приводу посилань - вважайте це моєю особистою конспірологічною теорією що будується на власних спостереженнях.
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24.10.2022 11:31 Відповісти
Розмова йде про 2010 рік. Так?
Це той рік, коли путін ще говорив "в Україні" і запевняв, що "...тема Криму закрита назавжди, він належить Україні".
Купила росія технологію ізраїльського БПЛА "Серчер", спробувала переробити його на "Форпост". Як і завжди провалилася. Щось там РЛС, з тим самим результатом. Після 2014 року всі контакти припинилися. Яка ще 20-річна програма...?
Може вам це стане новиною, але зброя це той самий товар і вона має ринок. Якщо служби безпеки не забороняють, тоді вступають у дію закони ринку - "товар-гроші-товар", прайс, прибуток, рентабельність та інше. Що для косметики, що для цукерок, що для зброї.
Росія купила. Що завадило Україні купити той самий товар?
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24.10.2022 11:47 Відповісти
Було б набагато краще аби Ви визнали, що в Ізраїлі проживає величезна кількіть росіян і наявне велике проросійське лоббі; чи озвучили, що Ізраїль вже довгий час намагався/ється домовитися з РФ про військовий паритет; чи спробували пояснити, що Ізраїль зараз оточений з усіх боків недружніми державами і не може дозволити собі порушити хитку рівновагу.
-------------------------------------------------------------------------------------
Поставки після 2014 продовжилися, ще й як... з відмазкою про "старі контракти" (справедливості сказати так вчиняв не тільки Ізраїль - та ми говоримо зараз про нього).

Продавати технології країні яка попри домовленності постачає зброю твоїм ворогам (Сирія/Іран) - це ж просто бізнес...

Продати військову техніку чи ПРО Україні - це загроза нац.безпеці...

Домовленності/зв*язки Путіна та Нетаньягу - це політика...

Все зрозуміло!
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24.10.2022 13:08 Відповісти
Є два види інформації - просто інформація та "інформація". Перша оперує фактами, друга вигадками. Я у вас втретє прошу факти, а ви мені втретє суєте свої примітивні вигадки. На цьому все "обмін думками" завершується. Всього вам доброго.
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24.10.2022 13:52 Відповісти
А ще є вміння читати між рядків і дивитися по вчинках:
2008 р. РФ нападає на Грузію а в цей час підписує безвізовий режим з Ізраїлем - агрессора треба заохотити/задобрити.
2010 р. Ізраїль надає РФ технології РЛС та БПЛА - це просто бізнес...
взамін просячи про військовий паритет і недопомогу ворогам на 20 років (судячи з послідуючих угод з Китаєм на енергоносії саме стільки розраховував Путлер залишатися при владі - можете вважати це моєю особистою конспірологічною теорією).
2011 р. незважаючи на протести на "Болотній площі" тодішній маністр іноземних справ і майбутній міністр оборони Ізраілю Ліберман публічно визнає вибори чесними, вільними і демократичними (не дивно що він став міністром оборони - російське лоббі? Ні не чули)
2014 р. той же Ліберман відмовляється публічно засудити аннексію Криму.
2014 р. в РФ заявляють про встановлення прямого шифрованого зв*язку між прем*єром Ізраїлю (тоді Нетаньягу) та Путлером.
2015 р. РФ плює (як завжди) на всі таємні домовленості починає війну в Сирії (з численими військовими злочинами) насичує її зброєю та постачає зброю (включаючи С-300) до Ірану.
2016 р. Ліберман стає міністром оборони Ізраїлю
2017 р. Ліберман зустрічається з Шойгу
2018 р. Ліберман зустрічається з Шойгу
2014-2018 не зважаючи на накачку зброєю Сирії та Ірану до РФ під виглядом "старих контрактів" продовжуються поставки запчастин до БПЛА
2018 р.
2018 р.- Нетаньягу начепивши "георгієвську" стрічкою в компанії з Путлером та кишеньковим Вучичем ходять на параді по кремлівській площі.
2018 р. - Бені Ганц колишній керівник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю, а нині лідер політичної партії "Кахоль-лаван" втрапляє в шахрайський скандал з ІТ компанію "п*ятий вимір" (в якій працювали колишні працівники з оборонки, поліції та Моссаду - яка продавала програмне запеспечення в сфері безпеки) головний інвестор компаніїї путлерівський-олігарх Вексельберг.
2022 р. - повномасштабне вторгнення в Україну.
2022 р. - березень - прем'єр Ізраїлю Беннет таємно прибув до Москви, веде переговори з Путіним.
2022 р. - травень - Лавров заявляє про євреїв-антисимітів та єврейську кров у Гітлера.
2022 р. - Ізраїль відмовляється від продажу/допомоги військовою технікою для України та відмовляється підтримувати санкції проти РФ.

Примітивні вигадки чи конспірологія? Вважайте як хочете - та весь Ізраїль назкрізь просочений гнилим російським впливом. Якщо спочатку були домовленості про військове співробітництво то зараз домовленності про невтручання (які росія все одно порушить). Єдине де я зробив припущення це в цифрі 20 років. Які ж вам потрібні докази таємних домовленостей з Путлером? Щоб ізраїльскі політики начепили пов*язки з літерами Z на рукави та промарширували по кремлівській площі?

Прощавайте.
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24.10.2022 17:53 Відповісти
"Український урядовець, говорячи не під запис, заявив, що Ізраїль надав розвідувальні дані, корисні для націлювання на іранські безпілотники", - йдеться в повідомленні. Джерело: Треба посадити цього чиновника, хто після цього нам щось дасть? " Болтун находка для шпіона!"
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24.10.2022 16:02 Відповісти
і на тому спасибі
але натаньяху обіцяє передати зброю при умові обрання його прем"єр-міністром хоча раніше він був противником надання ЗСУ озброєння
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24.10.2022 06:46 Відповісти
обіцянки-цяцянки а дурневі радість. Дурень-це я не про вас.
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24.10.2022 08:23 Відповісти
"він обіціяє подумати", - не відчуваєш різниці, дурню? Подумає і скаже, - "ні".
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24.10.2022 09:43 Відповісти
тикай язика свого у піхву своїй овечці а не незнайомим людям бо rhodesian зачмирений ху-єсос та пі-дарас одним словом такі як rhodesian відносяться до бидлячої худоби і є вживаний г@ндон
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
rhodesian півень обскубаний
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25.10.2022 11:12 Відповісти
Цікаво, що ці розвіддані нам дадуть? Ізраїльтянам потрібно самим вивчати досвід українців, тому що іранські дрони скоро прилетят і до них.
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24.10.2022 06:49 Відповісти
У нас их давно сбивают, даже завод в Сирии уже второй раздолбали.
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24.10.2022 09:28 Відповісти
Цікавлюсь темою Близького Сходу, оскільки маю родичів в Тель-Авіві, і читав тільки по одиничні атаки дронів. А якщо дронів будуть десятки або сотні? Як поведе себе Залізний купол проти такого типу атак?
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24.10.2022 09:57 Відповісти
Перехопити можна 1-2-3 БПЛА, рій перехопити неможливо. Купол у цьому випадку повністю не впорається. Будуть жертви та будуть руйнування. Просто їх помітять ще під час вильоту, дадуть повітряну тривогу та негайно піднімуть авіацію. Ці тихоходки ще до мети не долетять, а їх пускові вже знищать. Але жертви будуть. В будь-якому випадку атака сотень дронів, це вже війна і той, хто її почне повинен бути готовим до атак.
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24.10.2022 10:46 Відповісти
Як кажуть хлопці з ППО ці дрони погано відстежуються радарами, рій з 4 або 5 може відстежуватися як один, ПЗРК з тепловим наведенням слабо реагують на тепло від двигунів. Я розумію, що Ізраїль має набагато краще ППО, але стовідсоткового ППО немає. Знищувати потрібно заводи або склади з дронами. Ізраїль має великий досвід таких операцій.
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24.10.2022 15:14 Відповісти
Насколько я помню был налет одновременно сотни ракет и были пропуски, и потом насколько я помню дополнили количество батарей.
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24.10.2022 14:55 Відповісти
"системи раннього попередження" щось тобі каже?
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24.10.2022 09:43 Відповісти
Іран і Росія нещодавно підписали нову 20-річну угоду про співпрацю. Ймовірно, між двома країнами за лаштунками триває предметне техніко-військове співробітництво. В рамках своєї більш широкої домовленості про співпрацю Іран, можливо, запропонував передачу технологій в рамках свого величезного продажу СРБМ і дронів.

Росія незабаром може поставити Ірану винищувачі Су-35, про що спекулювали місяцями.
Москва може передати Ірану два десятки Су-35, спочатку зібраних для Єгипту. Таким чином, поставки можуть здійснюватися практично миттєво, адже зараз ходять чутки, що Каїр має намір відмовитися від Су-35 через західний тиск.

Швидкі поставки будуть особливо корисні Іранy, оскільки протистояння Ірану із Заходом щодо його ядерної програми триває, а західні держави і сусідній Ізраїль сигналізують про те, що можуть вжити військових заходів і завдати удару по іранських ядерних об'єктах. Су-35 підходить для боротьби з існуючими західними винищувачами.
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24.10.2022 06:50 Відповісти
Ви справді вірите шо Су 35 може бути конкурентом F 35???
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24.10.2022 07:04 Відповісти
Якщо послухати російське МО, то СУ-35 не тільки конкурує з F 35, але і перевершує його по всіх ТТХ.
Типовий "анало-говнет".
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24.10.2022 07:11 Відповісти
Ізраїль літає в основному не на F- 35. Су-35 це найкраще що Іран може купити.
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24.10.2022 07:11 Відповісти
В ізраїльських ВПС приблизно 60 F-35, дві повні і одна неповна ескадрилья. І закуплені ці літаки були з однією метою - атака на Іран.
Всі інші цілі Ізраїль досягає за допомогою старих F-15 та F-16, які чудово себе зарекомендували
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24.10.2022 07:22 Відповісти
Чудово! Значить Ізраїль нарешті допоможе Україні та США?
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24.10.2022 07:29 Відповісти
Уточнение : СУ-35 - лучшее худшее, на шо может расчитывать Иран .
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24.10.2022 07:53 Відповісти
Да противно уже слушать про аналогавнеты, кто то еще верит в силу оружия орков)))
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24.10.2022 08:44 Відповісти
ша...розвідданні--дрони тарахтять
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24.10.2022 06:52 Відповісти
Разведданные: это мопед, он летает и тарахтит
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24.10.2022 07:21 Відповісти
Вспомнили, в США 2 недели тому, СМИ сообщили, что Израиль передает Украине снимки перемещения российских войск и, через Польшу, систему борьбы с дронами.
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24.10.2022 07:53 Відповісти
Чергова мильна бульбашка. Україна сама бореться з дронами камікадзе вже мабуть дві неділі, збиває більшу частину з них. І після атаки на Київ,після двох, а може більше неділь боротьби, нам хтось розказує як їх збити. Питання- а шо так рано, треба було ще з місяць почекати...
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24.10.2022 08:04 Відповісти
В этих разведданных содержится, что мопеды сбиваются железным куполом
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24.10.2022 08:08 Відповісти
Це відверте фуфло. Але міцні воєнні стосунки з цахал вже почали формуватися об'єктивно, ситуативно і незалежно від заяв відверто промоскальського мзс.
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24.10.2022 08:22 Відповісти
По словах New York Times
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24.10.2022 08:36 Відповісти
Які розвіддані? Видумують всяку херню. Навіщо?
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24.10.2022 08:58 Відповісти
панове давайте почекаєм. буданов заявив що третина мопедів долітає до цілей. отже по логіці після допомоги ізраїля має долітати 10% або менше.це ж всетаки керовані по радіо самодєлкі
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24.10.2022 10:03 Відповісти
Нет, к сожалению. Они автономные
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24.10.2022 15:21 Відповісти
а що супутник куплений Притулою не допомагає?
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24.10.2022 10:16 Відповісти
Ага, такі да.
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24.10.2022 10:42 Відповісти
"Вони використовують Україну як полігон, щоб побачити слабкі місця, вдосконалити їх, і рано чи пізно вони застосують їх проти Ізраїлю" - це що така супер ступінь тупізму? але ж наче важко хитрожопих від природи євреїв запідозрити в дурості. Логічно б було щоб ті дрони збивали зараз в Україні всі до одного, і іранські терористи поставили б на цих дронах хрест ( ну або якщо вони тупі то продовжували б палити гроші без користі). А так Ізраель виходить каже -ну хай ******** Україну, хай вдосконалюють свої дрони і хай потім направляють дрони по Ізраілю. Це вже зовсім якась нахабна і вибачте ІПАНУТА логіка.
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24.10.2022 10:56 Відповісти
ми не даємо ппо бо співпрацюємо з рашою і на українцях вивчаємо іранські дрони
звучить дико, бо відкрито каже що використовує Україну як полігон
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24.10.2022 14:54 Відповісти
Вот эти разведданные: "Осторожно, может прилететь! Смотрите в небо внимательно!"
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24.10.2022 15:20 Відповісти
 
 