Ізраїль розбомбив місце збирання іранських дронів у Сирії, - SOHR
Авіаудар поблизу Дамаска в п’ятницю повністю знищив лінію збірки іранських безпілотників.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на SPRAVDI, про це йдеться у звіті Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR).
Зазначається, що удар був завданий по об’єкту, де зберігалися важливі деталі та матеріально-технічне обладнання для виготовлення безпілотників, які відправлялися до Сирії з Ірану.
Топ коментарі
+80 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар23.10.2022 17:24
+30 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар23.10.2022 17:26
+28 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар23.10.2022 17:22
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Есть с кого брать Пример....__
Іран відомий своїми підземними заводами, тому це ще не факт що це було щось справді важливе, але раптом пощастило бо втрата навіть одного компонента для виробництва може знатно відкласти постачання дронів до рф.
Так знищувати виробництво компонентів чи порушувати їх поставки (перекупити, заблокувати, підмінити, натравити піратів, втопити, збити, вбити важливих людей) в Іран могла б і Україна, а не тільки Ізраїль.
https://www.minusrus.com/ Є ЩЕ БАГАТО.
20 ВІДСОТКІВ знищено.
Швидкі поставки будуть особливо корисні Іранy, оскільки протистояння Ірану із Заходом щодо його ядерної програми триває, а західні держави і сусідній Ізраїль сигналізують про те, що можуть вжити військових заходів і завдати удару по іранських ядерних об'єктах. Су-35 підходить для боротьби з існуючими західними винищувачами.
Чем больше дронов уйдёт в Сирию - тем меньше в Расию.