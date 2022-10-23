Ізраїль розбомбив місце збирання іранських дронів у Сирії, - SOHR

Авіаудар поблизу Дамаска в п’ятницю повністю знищив лінію збірки іранських безпілотників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на SPRAVDI, про це йдеться у звіті Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR).

Зазначається, що удар був завданий по об’єкту, де зберігалися важливі деталі та матеріально-технічне обладнання для виготовлення безпілотників, які відправлялися до Сирії з Ірану.

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