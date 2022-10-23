Израиль разбомбил место сборки иранских дронов в Сирии, - SOHR

Авиаудар вблизи Дамаска в пятницу полностью уничтожил линию сборки иранских беспилотников.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на SPRAVDI, об этом говорится в отчете Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека (SOHR).

Удар был нанесен по объекту, где хранились важные детали и материально-техническое оборудование для изготовления беспилотников, отправлявшихся в Сирию из Ирана.

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