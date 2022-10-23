Израиль разбомбил место сборки иранских дронов в Сирии, - SOHR
Авиаудар вблизи Дамаска в пятницу полностью уничтожил линию сборки иранских беспилотников.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на SPRAVDI, об этом говорится в отчете Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека (SOHR).
Удар был нанесен по объекту, где хранились важные детали и материально-техническое оборудование для изготовления беспилотников, отправлявшихся в Сирию из Ирана.
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Есть с кого брать Пример....__
Іран відомий своїми підземними заводами, тому це ще не факт що це було щось справді важливе, але раптом пощастило бо втрата навіть одного компонента для виробництва може знатно відкласти постачання дронів до рф.
Так знищувати виробництво компонентів чи порушувати їх поставки (перекупити, заблокувати, підмінити, натравити піратів, втопити, збити, вбити важливих людей) в Іран могла б і Україна, а не тільки Ізраїль.
https://www.minusrus.com/ Є ЩЕ БАГАТО.
20 ВІДСОТКІВ знищено.
Швидкі поставки будуть особливо корисні Іранy, оскільки протистояння Ірану із Заходом щодо його ядерної програми триває, а західні держави і сусідній Ізраїль сигналізують про те, що можуть вжити військових заходів і завдати удару по іранських ядерних об'єктах. Су-35 підходить для боротьби з існуючими західними винищувачами.
Чем больше дронов уйдёт в Сирию - тем меньше в Расию.