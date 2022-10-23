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Израиль разбомбил место сборки иранских дронов в Сирии, - SOHR

сирія

Авиаудар вблизи Дамаска в пятницу полностью уничтожил линию сборки иранских беспилотников.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на SPRAVDI, об этом говорится в отчете Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека (SOHR).

Удар был нанесен по объекту, где хранились важные детали и материально-техническое оборудование для изготовления беспилотников, отправлявшихся в Сирию из Ирана.

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Автор: 

Израиль (1924) Иран (1795) Сирия (3146) дроны (3912)


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Топ комментарии
+80
«Освободители» Бахмута из ЧВК «Вагнера». 7 по 200.
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23.10.2022 17:24
+30
Запити українців в гуглi.
Нас не подолати
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23.10.2022 17:26
+28
ну хто тут мені писав що фейк?
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23.10.2022 17:22
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Страница 3 из 3
А я про що? Так вони нічого не обіцяли, а йо...ли по заводу.
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23.10.2022 20:46 Ответить
ну розбомбили сирійський філіал, це що, повпливає на їх виробництво в самому ірані??????? не думаю....
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23.10.2022 18:12 Ответить
Тиї євреїв хрєн поймеш 😂
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23.10.2022 18:21 Ответить
Це просто. Євреї після Голокосту, коли весь світ вдавав, що нічого не помічає, захищає лише свій народ. У цьому випадку інтереси Ізраїлю та України збіглися.
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24.10.2022 09:36 Ответить
А что тут не понимать. Ясен пень что Иран тестируем это говно в Украине, а потом будем Израиль кошмарить. Поэтому лучше сразу расхерачить потенциальную угрозу.
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24.10.2022 11:26 Ответить
__"Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим." - Голда Меир.
Есть с кого брать Пример....__
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23.10.2022 18:24 Ответить
То проклинали Израиль, теперь радуются ) ох уж эти простые люди с их простыми эмоциями и реакциями... У Израиля всегда свой интерес, и это не только из-за корысти, но просто ради выживания... Теперь бы еще пару таких заводиков в самом Иране бахнуть... Но и этот хорошо, значит на экспорт пойдёт меньше дронов, чем могло бы.
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23.10.2022 18:28 Ответить
Все правильно, якщо Ізраїль заради власно безпеки превентивно знищує військові підприємства Ірану, звідки у рашку постачається зброя, то нам від цього тільки краще)
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23.10.2022 18:41 Ответить
Попросимо Ізраїль, щоб закрив небо на Уманью!
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23.10.2022 19:26 Ответить
Ну жоч одна добра новина.
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23.10.2022 18:35 Ответить
ипсо. реал 2021год
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23.10.2022 18:39 Ответить
Важнее тьісячи слов...
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23.10.2022 18:41 Ответить
Ну, чисто їх підхід. "Ми не продаемо зброю Україні", "Ми не вмішуемся" і т.д. А тут "бавовнятко", і наче від своїх слів не зрікались.. Молодці, подяка.
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23.10.2022 18:43 Ответить
Знищення цього об'єкту було здійснене силами Ізраілю, в інтересах Ізраілю. Добре, що інтереси України у данному випадку співпали.
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23.10.2022 21:06 Ответить
Лехаїм!!!
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23.10.2022 18:48 Ответить
Германия помогает больше Израиля. Но на цензоре евреев просто больше видимо.
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23.10.2022 18:50 Ответить
Смотря в чем больше. Когда Германия еще думала, передавать ли каски, Израиль уже развернул госпиталь для раненных бойцов ВСУ и принимал украинских детей на лечение в Израиль. А также поставлял гуманитарку, медикаменты и скорые.
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24.10.2022 09:40 Ответить
Це вже краще ніж нічого.
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23.10.2022 19:00 Ответить
Якщо це правда, то подяка Ізраїлю.
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23.10.2022 19:02 Ответить
תודה!
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23.10.2022 19:07 Ответить
Респект Израилю! ! ! На деле, а не бла-бла-бла !
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23.10.2022 19:15 Ответить
Звучить гарно, а як воно насправді покаже час.

Іран відомий своїми підземними заводами, тому це ще не факт що це було щось справді важливе, але раптом пощастило бо втрата навіть одного компонента для виробництва може знатно відкласти постачання дронів до рф.

Так знищувати виробництво компонентів чи порушувати їх поставки (перекупити, заблокувати, підмінити, натравити піратів, втопити, збити, вбити важливих людей) в Іран могла б і Україна, а не тільки Ізраїль.
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23.10.2022 19:18 Ответить
Щиро дякуємо.
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23.10.2022 19:31 Ответить
Дякую друзям і воїнам світла -Ізраїлю, Бережи Вас Бог
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23.10.2022 19:32 Ответить
Таки багато думають,що мопеди шли із Сирії, дякуємо Ізраїль. Тримайтесь ЗСУ
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23.10.2022 19:35 Ответить
Кажуть ще в Таджикістані та Ірані є виробництво, талібам заплати вони порішають.
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23.10.2022 19:36 Ответить
Талібам Путін вже заплатив 5 мільярдів доларів, вони зараз друзі.
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23.10.2022 21:44 Ответить
Там не все так просто, там все дуже кулуарно і багато командирів які інколи не діляться по справедливості)))
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23.10.2022 22:00 Ответить
Ось правильна тактика.Не ловити кожен дрон а знищити місця їх випуску запуску,засоби перевезення
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23.10.2022 19:40 Ответить
Ізраїлю респект, спрацював на 12, зберігши тисячи життів наших людей і массу електростанції, будинків і інших споруд. Треба знищувати ворога в місцях зосередження: казармах, базах, ешелонах, складах, портах, заводах і т.д.
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23.10.2022 19:48 Ответить
Наче вони думали цим зберігати наші життя , а не життя євреїв .
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23.10.2022 20:11 Ответить
Кисель-тв израильтяне не смотрят. То бы знали, шо небо Сирии надежно закрыто т ***** там всех четыре раза пабядило.
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23.10.2022 19:50 Ответить
Разочарует, смотрят. Среди "русских" израильтян очень много дебилов. Практически все выходцы из рашки и средней Азии пропутинцы
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23.10.2022 20:54 Ответить
Решительно не согласен. Никто из моих друзей/родственников не путинист, а мы все и есьмы выходцы оттуда.
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24.10.2022 07:46 Ответить
Тут вот спутниковые фото завода в Иране. Похоже, что у них не один завод. Надо бы и остальные...
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23.10.2022 19:57 Ответить
а чому наше керівництво береже терористів в білорусі чому не діє як ізраїль на випередження а дозволяє нищить Українців і Україну.
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23.10.2022 20:03 Ответить
бо то наше керівництво , президент хоч типу й єврей, проте до дій ізраїльського уряду нашому ой як далеко та й недосяжно ближчим часом ,та й у такому складі
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23.10.2022 20:24 Ответить
там розмова коротка - жертв немає, обєкт знищений , без коментарів ,та подяка ізраїльтянам
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23.10.2022 20:20 Ответить
Іран і Росія нещодавно підписали нову 20-річну угоду про співпрацю. Ймовірно, між двома країнами за лаштунками триває предметне техніко-військове співробітництво. В рамках своєї більш широкої домовленості про співпрацю Іран, можливо, запропонував передачу технологій в рамках свого величезного продажу SRBM і дронів. Росія незабаром може поставити Ірану винищувачі Су-35, про що спекулювали місяцями.
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23.10.2022 21:10 Ответить
У Росії вже тих винищувачів майже немає, як і танків і іншої зброї.
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23.10.2022 21:46 Ответить
ФІГНЮ НАВІЩО ПИСАТИ?

https://www.minusrus.com/ Є ЩЕ БАГАТО.

20 ВІДСОТКІВ знищено.
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23.10.2022 22:14 Ответить
Ирану стоит поторопиться. 😁 20 лет кацапстан не простоит. А с московии они ничего не получат потом.
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23.10.2022 22:25 Ответить
Москва може передати Ірану два десятки Су-35, спочатку зібраних для Єгипту. Таким чином, поставки можуть здійснюватися практично миттєво, адже зараз ходять чутки, що Каїр має намір відмовитися від Су-35 через західний тиск.

Швидкі поставки будуть особливо корисні Іранy, оскільки протистояння Ірану із Заходом щодо його ядерної програми триває, а західні держави і сусідній Ізраїль сигналізують про те, що можуть вжити військових заходів і завдати удару по іранських ядерних об'єктах. Су-35 підходить для боротьби з існуючими західними винищувачами.
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23.10.2022 23:06 Ответить
Су 35 уничтожат на аэродромах, как только узнают где они находятся.
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24.10.2022 11:29 Ответить
Цахал - Респект!!!
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23.10.2022 22:49 Ответить
Евреев главное и они всё сделают сами.
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23.10.2022 22:55 Ответить
Втомились та відпочивають?
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23.10.2022 23:36 Ответить
а мы почему не можем разбомбить?
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24.10.2022 01:22 Ответить
Ось как требо діяти. «Ні-ні-ні», « ві што такоє говорітє», « у нас ніт атомної зброї, але коли буде необхідно, вона з'явиться» 🇮🇱❤️🇺🇦. Ми всі на краплинку євреї.
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24.10.2022 03:26 Ответить
браво.
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24.10.2022 03:30 Ответить
Пару дней назад цензорята наезжали на Израиль и Натаньягу семимильным дерьмом....🤣
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24.10.2022 07:59 Ответить
А это ПЛОХО!
Чем больше дронов уйдёт в Сирию - тем меньше в Расию.
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24.10.2022 10:12 Ответить
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