Белый дом обсуждает с Маском активацию Starlink в Иране, - CNN
Белый дом ведет переговоры с Илоном Маском о возможности создания спутникового интернет-сервиса Starlink компании SpaceX на территории Ирана.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом CNN сообщили несколько чиновников, знакомых с ходом переговоров.
Отмечается, что администрация Байдена ищет пути поддержки иранского движения протеста, возникшего после смерти 22-летней Махсы Амини.
Белый дом рассматривает компактную, простую в использовании технологию Starlink как потенциальное решение для противодействия иранскому режиму, направленного на ограничение доступа к Интернету и связи активистов.
Топ комментарии
+13 mb cat
показать весь комментарий23.10.2022 16:05
+9 jklpqrs
показать весь комментарий23.10.2022 15:41
+7 Гундяй Крестовоздвиженский
показать весь комментарий23.10.2022 15:41
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
)))
Ініціатива у представників адміністрації президента Джо Байдена виникла після намірів засновника компаній Tesla та SpaseX купити соцмережу Twitter та його погроз припинити фінансування та постачання супутників Starlink в Україні.
Як привід для перевірки CFIUS названо угоду Маску з іноземними інвесторами з купівлі Twitter за $44 млрд. До групи входять племінник короля Саудівської Аравії Аль-Валід ібн Талал аль-Сауд, біржа цифрових активів під управлінням бізнесмена з Китаю Binance Holdings Ltd і фонд добробуту Катару.
А Рейган швидко знаходив.