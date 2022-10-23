Белый дом обсуждает с Маском активацию Starlink в Иране, - CNN

Белый дом ведет переговоры с Илоном Маском о возможности создания спутникового интернет-сервиса Starlink компании SpaceX на территории Ирана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом CNN сообщили несколько чиновников, знакомых с ходом переговоров.

Отмечается, что администрация Байдена ищет пути поддержки иранского движения протеста, возникшего после смерти 22-летней Махсы Амини.

Белый дом рассматривает компактную, простую в использовании технологию Starlink как потенциальное решение для противодействия иранскому режиму, направленного на ограничение доступа к Интернету и связи активистов.

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