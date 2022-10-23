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Белый дом обсуждает с Маском активацию Starlink в Иране, - CNN

маск

Белый дом ведет переговоры с Илоном Маском о возможности создания спутникового интернет-сервиса Starlink компании SpaceX на территории Ирана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом CNN сообщили несколько чиновников, знакомых с ходом переговоров.

Отмечается, что администрация Байдена ищет пути поддержки иранского движения протеста, возникшего после смерти 22-летней Махсы Амини.

Белый дом рассматривает компактную, простую в использовании технологию Starlink как потенциальное решение для противодействия иранскому режиму, направленного на ограничение доступа к Интернету и связи активистов.

Читайте также: Вопрос со Starlink решили напрямую с Маском, - Резников

Автор: 

Иран (1790) США (26583) Маск Илон (224) Starlink (117)


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Топ комментарии
+13
Бо друзів треба держати близько до себе, ворогів - ще ближче, а ідіотів (зокрема, корисних) - просто в обіймах. Щоб були під контролем, багато про себе вважали і на сторону не скочили!
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23.10.2022 16:05
+9
Позавчера, видимо Израилем(это вопрос, но думаю, Маск здесь точно не при делах ), был снесен завод по сборке иранских беспилотников в Димасе(Сирия).
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23.10.2022 15:41
+7
це непогана ідея - вивести протестний рух Ірану з інформаційної ізоляції
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23.10.2022 15:41
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щось багато Маска останнім часом
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23.10.2022 15:37 Ответить
Бо друзів треба держати близько до себе, ворогів - ще ближче, а ідіотів (зокрема, корисних) - просто в обіймах. Щоб були під контролем, багато про себе вважали і на сторону не скочили!
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23.10.2022 16:05 Ответить
Позавчера, видимо Израилем(это вопрос, но думаю, Маск здесь точно не при делах ), был снесен завод по сборке иранских беспилотников в Димасе(Сирия).
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23.10.2022 15:41 Ответить
"Снесла курочка дедушке яичко. Начисто снесла!" (с)
)))
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23.10.2022 15:43 Ответить
Шо, и складов не осталось ? Шо делать ?
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23.10.2022 15:47 Ответить
радары, взлетная полоса. Про склады ни слова. Но есть и такая вероятность.
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23.10.2022 15:50 Ответить
це непогана ідея - вивести протестний рух Ірану з інформаційної ізоляції
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23.10.2022 15:41 Ответить
Маск в появился нужное время в нужном месте.
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23.10.2022 15:49 Ответить
шо ьоженька?
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23.10.2022 15:52 Ответить
Білий дім обговорює можливість перевірки підприємств мільярдера Ілона Маска щодо загрози національній безпеці США. Про це https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-21/us-weighs-security-reviews-for-musk-deals-including-twitter-buy?leadSource=uverify%20wall пише агентство Bloomberg, посилаючись на інформовані джерела.

Ініціатива у представників адміністрації президента Джо Байдена виникла після намірів засновника компаній Tesla та SpaseX купити соцмережу Twitter та його погроз припинити фінансування та постачання супутників Starlink в Україні.
Як привід для перевірки CFIUS названо угоду Маску з іноземними інвесторами з купівлі Twitter за $44 млрд. До групи входять племінник короля Саудівської Аравії Аль-Валід ібн Талал аль-Сауд, біржа цифрових активів під управлінням бізнесмена з Китаю Binance Holdings Ltd і фонд добробуту Катару.
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23.10.2022 15:57 Ответить
адміністрація Байдена шукає шляхи підтримки іранського руху

А Рейган швидко знаходив.
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23.10.2022 15:58 Ответить
Иран печет свои дроны и ракети для РФ,как пирожки в ТаджикистанеТам Израиль и США бессильны. Американские чипы Углеволокно,израильское програмное обеспечение,для которого поднанимали украинских айтишников вслепую,частично элементная база из РФ.Мопеди для шахидов,по моему из КанадыТеперь самое главное. Правительство США в рамке ядерной сделки Обамы подарило на днях 10млрд долларов ,которые напрямую уходят из Ирана в РФ.Легально.Теперь разговор о Старлинках. Все сплетается в одну цепочку при недостаточных вооружениях Украине недостаточном финансировании ЗСУ и бюджетировании.Выводыделать вам.
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23.10.2022 16:44 Ответить
А как они собственно собирается терминалов Starlink в Иран затащить?
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24.10.2022 00:38 Ответить
 
 