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Іран (1973) США (20980) Ілон Маск (548) Starlink (225)

Білий дім обговорює з Маском активацію Starlink в Ірані, - CNN

маск

Білий дім веде переговори з Ілоном Маском про можливість створення супутникового інтернет-сервісу Starlink компанії SpaceX на території Ірану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це CNN повідомили кілька чиновників, знайомих з ходом переговорів.

Зазначається, що адміністрація Байдена шукає шляхи підтримки іранського руху протесту, який виник після смерті 22-річної Махси Аміні.

Білий дім розглядає компактну, просту у використанні технологію Starlink як потенційне рішення для протидії іранському режиму, який спрямований на обмеження доступу до Інтернету та зв'язку активістів.

Читайте: Іранські інструктори в Білорусі координують запуски Shahed-136 по об’єктах інфраструктури України, - Центр національного спротиву

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Топ коментарі
+13
Бо друзів треба держати близько до себе, ворогів - ще ближче, а ідіотів (зокрема, корисних) - просто в обіймах. Щоб були під контролем, багато про себе вважали і на сторону не скочили!
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23.10.2022 16:05
+9
Позавчера, видимо Израилем(это вопрос, но думаю, Маск здесь точно не при делах ), был снесен завод по сборке иранских беспилотников в Димасе(Сирия).
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23.10.2022 15:41
+7
це непогана ідея - вивести протестний рух Ірану з інформаційної ізоляції
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23.10.2022 15:41
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щось багато Маска останнім часом
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23.10.2022 15:37 Відповісти
Бо друзів треба держати близько до себе, ворогів - ще ближче, а ідіотів (зокрема, корисних) - просто в обіймах. Щоб були під контролем, багато про себе вважали і на сторону не скочили!
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23.10.2022 16:05 Відповісти
Позавчера, видимо Израилем(это вопрос, но думаю, Маск здесь точно не при делах ), был снесен завод по сборке иранских беспилотников в Димасе(Сирия).
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23.10.2022 15:41 Відповісти
"Снесла курочка дедушке яичко. Начисто снесла!" (с)
)))
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23.10.2022 15:43 Відповісти
Шо, и складов не осталось ? Шо делать ?
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23.10.2022 15:47 Відповісти
радары, взлетная полоса. Про склады ни слова. Но есть и такая вероятность.
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23.10.2022 15:50 Відповісти
це непогана ідея - вивести протестний рух Ірану з інформаційної ізоляції
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23.10.2022 15:41 Відповісти
Маск в появился нужное время в нужном месте.
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23.10.2022 15:49 Відповісти
шо ьоженька?
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23.10.2022 15:52 Відповісти
Білий дім обговорює можливість перевірки підприємств мільярдера Ілона Маска щодо загрози національній безпеці США. Про це https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-21/us-weighs-security-reviews-for-musk-deals-including-twitter-buy?leadSource=uverify%20wall пише агентство Bloomberg, посилаючись на інформовані джерела.

Ініціатива у представників адміністрації президента Джо Байдена виникла після намірів засновника компаній Tesla та SpaseX купити соцмережу Twitter та його погроз припинити фінансування та постачання супутників Starlink в Україні.
Як привід для перевірки CFIUS названо угоду Маску з іноземними інвесторами з купівлі Twitter за $44 млрд. До групи входять племінник короля Саудівської Аравії Аль-Валід ібн Талал аль-Сауд, біржа цифрових активів під управлінням бізнесмена з Китаю Binance Holdings Ltd і фонд добробуту Катару.
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23.10.2022 15:57 Відповісти
адміністрація Байдена шукає шляхи підтримки іранського руху

А Рейган швидко знаходив.
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23.10.2022 15:58 Відповісти
Иран печет свои дроны и ракети для РФ,как пирожки в ТаджикистанеТам Израиль и США бессильны. Американские чипы Углеволокно,израильское програмное обеспечение,для которого поднанимали украинских айтишников вслепую,частично элементная база из РФ.Мопеди для шахидов,по моему из КанадыТеперь самое главное. Правительство США в рамке ядерной сделки Обамы подарило на днях 10млрд долларов ,которые напрямую уходят из Ирана в РФ.Легально.Теперь разговор о Старлинках. Все сплетается в одну цепочку при недостаточных вооружениях Украине недостаточном финансировании ЗСУ и бюджетировании.Выводыделать вам.
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23.10.2022 16:44 Відповісти
А как они собственно собирается терминалов Starlink в Иран затащить?
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24.10.2022 00:38 Відповісти
 
 