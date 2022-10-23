Білий дім обговорює з Маском активацію Starlink в Ірані, - CNN

Білий дім веде переговори з Ілоном Маском про можливість створення супутникового інтернет-сервісу Starlink компанії SpaceX на території Ірану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це CNN повідомили кілька чиновників, знайомих з ходом переговорів.

Зазначається, що адміністрація Байдена шукає шляхи підтримки іранського руху протесту, який виник після смерті 22-річної Махси Аміні.

Білий дім розглядає компактну, просту у використанні технологію Starlink як потенційне рішення для протидії іранському режиму, який спрямований на обмеження доступу до Інтернету та зв'язку активістів.

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