Білий дім обговорює з Маском активацію Starlink в Ірані, - CNN
Білий дім веде переговори з Ілоном Маском про можливість створення супутникового інтернет-сервісу Starlink компанії SpaceX на території Ірану.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це CNN повідомили кілька чиновників, знайомих з ходом переговорів.
Зазначається, що адміністрація Байдена шукає шляхи підтримки іранського руху протесту, який виник після смерті 22-річної Махси Аміні.
Білий дім розглядає компактну, просту у використанні технологію Starlink як потенційне рішення для протидії іранському режиму, який спрямований на обмеження доступу до Інтернету та зв'язку активістів.
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Ініціатива у представників адміністрації президента Джо Байдена виникла після намірів засновника компаній Tesla та SpaseX купити соцмережу Twitter та його погроз припинити фінансування та постачання супутників Starlink в Україні.
Як привід для перевірки CFIUS названо угоду Маску з іноземними інвесторами з купівлі Twitter за $44 млрд. До групи входять племінник короля Саудівської Аравії Аль-Валід ібн Талал аль-Сауд, біржа цифрових активів під управлінням бізнесмена з Китаю Binance Holdings Ltd і фонд добробуту Катару.
А Рейган швидко знаходив.