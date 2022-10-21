Вопрос со Starlink решили напрямую с Маском, - Резников
Украина больше не должна иметь проблем с обслуживанием терминалов спутниковой связи Starlink. Сейчас есть по меньшей мере три источника для его финансирования.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Киев вышел на прямую связь с Илоном Маском, чтобы найти выход из ситуации, которая ранее возникла с оплатой терминалов.
Резников отметил, что контактировать с Маском взялся министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Он отвечает за цифровизацию и имеет прямую связь с Илоном Маском. У них личное общение и Михаил очень положительно оценил ситуацию во время их последнего обсуждения этого вопроса", - заявил министр.
В то же время, если вопрос денег будет вновь подниматься, как пояснил Резников, Украина имеет по меньшей мере три источника финансирования, а именно:
- Пентагон;
- Европа;
- частные доноры.
"Независимо от финансирования Украина продолжит общение на техническом уровне с компанией Илона Маска", - подчеркнул министр.
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Резніков - реально ділова ковбаса
за всіма ознаками , активних любителів Петра знову
"переклинило" ? ))
Зєлєний_змий коротко описав ситуацію: якщо хочете підтримки, вирішуйте конфлікти головою, а не взаємними образами.
Пентагон; Європа; приватні донори. Джерело:
воровать **** менше треба
подивись на роздутий бюджет
а ти все на європу і пентангон надієшся
а на кону стоїть всього 35млн$ в місяць
позорище!!
Какие проблемы их заблокировать по Mac адресу? Мак можно подделать.
Значит разрешить работу только разрешенных терминалов по маку?
Рашисты хвалят трофейные Старлинки за стабильную и хорошую связь.