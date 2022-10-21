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Новости Война
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Вопрос со Starlink решили напрямую с Маском, - Резников

маск,резніков

Украина больше не должна иметь проблем с обслуживанием терминалов спутниковой связи Starlink. Сейчас есть по меньшей мере три источника для его финансирования.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Киев вышел на прямую связь с Илоном Маском, чтобы найти выход из ситуации, которая ранее возникла с оплатой терминалов. 

Резников отметил, что контактировать с Маском взялся министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Он отвечает за цифровизацию и имеет прямую связь с Илоном Маском. У них личное общение и Михаил очень положительно оценил ситуацию во время их последнего обсуждения этого вопроса", - заявил министр.

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В то же время, если вопрос денег будет вновь подниматься, как пояснил Резников, Украина имеет по меньшей мере три источника финансирования, а именно:

  • Пентагон;
  • Европа;
  • частные доноры.

"Независимо от финансирования Украина продолжит общение на техническом уровне с компанией Илона Маска", - подчеркнул министр.

Маск Илон (222) Резников Алексей (1170) Федоров Михаил (505) Starlink (117)


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Топ комментарии
+15
Щось мені здається, що питання вирішив Пентагон, а зелена влада привласнила "перемогу", як завжди.
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21.10.2022 11:21
+11
Пентагон і вирішив.
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21.10.2022 11:17
+6
брехунець. Маск с тобой клетчатым даже разговаривать не стал бы... скорее всего намекнули из госдепа на продолжение с твиттером...
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21.10.2022 11:17
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Стефанчук пообещал его слопать
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21.10.2022 11:15 Ответить
good new
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21.10.2022 11:15 Ответить
Так. Маск скільки хотів? Потім сказав, що так, Я, все візьму на себе. Але цифри не сходяться. Пане Михайло. Десь так в раз 10.
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21.10.2022 11:16 Ответить
брехунець. Маск с тобой клетчатым даже разговаривать не стал бы... скорее всего намекнули из госдепа на продолжение с твиттером...
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21.10.2022 11:17 Ответить
Маск, такий собі хлопець. Відповість.
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21.10.2022 11:18 Ответить
Такий собі хлопець, найтяжчих півроку власним коштом допомагав нашій армії, ділом а не словом!
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21.10.2022 12:35 Ответить
маск поц последний - хочет делать бизнес с путлером на украинской крови но из бюджета США он получает в разы больше
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21.10.2022 11:42 Ответить
Вячеслав, Маск допомагав Україні не словом, а ділом, у найбільш важкі часи, чи може тобі Арестович більше до вподоби?
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21.10.2022 12:39 Ответить
Пентагон і вирішив.
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21.10.2022 11:17 Ответить
Щось мені здається, що питання вирішив Пентагон, а зелена влада привласнила "перемогу", як завжди.
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21.10.2022 11:21 Ответить
Та ні, Резніков сказав Маску, щоб той дав старлінки, а з Пентагоном він все вже порішав і вони заплатять по любому за все, також порішав з Польщею і Британією стосовно фінансування)
Резніков - реально ділова ковбаса
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21.10.2022 11:28 Ответить
Короче, порешал все и со всеми.
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21.10.2022 11:46 Ответить
Та яка різниця, хто домовився. Головне результат. Домовлятися треба вміти. Зеленського ще навчили б. Та порозганяте таких ,як Арахамія
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21.10.2022 11:34 Ответить
Один мелкий пидарок уже домовился в омане, с неким патрубком, что потом маршем кацапы взяли юг Украины
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21.10.2022 11:35 Ответить
Зеля вже за*бав своїм навчанням на Україні, зараз далі вчитися, у війнушка бавиться
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21.10.2022 11:46 Ответить
тобто воюють в Україні зараз не ЗСУ,А ЗЕ ?

за всіма ознаками , активних любителів Петра знову

"переклинило" ? ))
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21.10.2022 11:52 Ответить
З цієї історії потрібно зробити висновки.
Зєлєний_змий коротко описав ситуацію: якщо хочете підтримки, вирішуйте конфлікти головою, а не взаємними образами.
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21.10.2022 11:44 Ответить
Это не надолго. Или Зеленскому нужный текст вовремя не подсунут или Мельнику опять станет скучно и захочецца хайпу и "покрасоваться" пред люмпеном, опять кому-нибудь нахамят и потом что-то отключат.
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21.10.2022 11:53 Ответить
а чем занимается министерство связи, министерство обороны и там министерство финансов, что ли, что аж цельного цифрового трансформатора пришлось отлучать от цифровых трансформирований чтобы порешал и заплатил за нищих холопов?
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21.10.2022 11:56 Ответить
Водночас якщо питання грошей знову підніматиметься, як пояснив Резніков, Україна має щонайменше три джерела фінансування, а саме:
Пентагон; Європа; приватні донори. Джерело:

воровать **** менше треба
подивись на роздутий бюджет
а ти все на європу і пентангон надієшся
а на кону стоїть всього 35млн$ в місяць
позорище!!
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21.10.2022 12:00 Ответить
А резніков там і в х@@ не впився
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21.10.2022 12:20 Ответить
Ой чую зря Резніков рота відкрив....
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21.10.2022 12:39 Ответить
Вот и хорошо. А давайте заберите Маска из Америки в Украину. Пусть он сам всё увидит. Украинцы достаточно умные, сможет производить ракеты и теслы не хуже американцев. За одно и чуваку моск вправите по теме что такое путинизм, Россия и россияне.
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21.10.2022 12:41 Ответить
А что делать с работающими терминалами, которые были захвачены? Почему они функционируют?
Какие проблемы их заблокировать по Mac адресу? Мак можно подделать.
Значит разрешить работу только разрешенных терминалов по маку?
Рашисты хвалят трофейные Старлинки за стабильную и хорошую связь.
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21.10.2022 14:30 Ответить
Коли Ілон Маск скинув свою маску то всі побачили ,що він просто СКРУДЖ
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21.10.2022 15:29 Ответить
Маск заробляє на крові українців.
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21.10.2022 16:07 Ответить
Короче пентагон порешал. Они являються крупными донорами и заказчиками у компаний Маска. Он с ними ссориться не будет. А зеленые чмони просто ********** как обычно.
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21.10.2022 19:35 Ответить
Невже Мельника і Irenu Ko від3,14здили? Ногами били? Довго?
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21.10.2022 23:01 Ответить
 
 